Revoluția fiscală. Temerile oamenilor de afaceri

Aproape jumătate dintre firmele particulare au mărit salariul angajaţilor, iar celelalte recurg la compensaţii pentru ca angajaţii să nu aibă lefuri mai mici după așa-numita „revoluţie fiscală” a Guvernului. Nu se încumetă să modifice contractele, pentru că ştiu din experienţa ultimelor luni că legislaţia este într-o veşnică schimbare. Antreprenorul Dragoș Anastasiu, patronul companiei Eurolines, invitat la emisiunea „În faţa ta”de la Digi24, a vorbit despre toate aceste provocări.

Realizator: Ministrul Muncii, doamna Olguţa Vasilescu, vă reproşează direct că nu aţi crescut salariile.

Dragoș Anastasiu, antreprenor: „Modalitatea este prin acordarea de bonusuri. Deci am completat cu bonusuri până acolo unde să nu scadă netul. De ce n-am făcut măririle de salarii în contracte încă? Din două motive: 1. timpul - discutăm de sute, mii de contracte la un departament de HR de patru persoane, deci nu e timpul fizic necesar. Şi 2 - posibila instabilitate legislativă, pentru că atâta timp cât discutăm despre o ordonanţă de urgenţă, despre care unii spun că o s-o atace la Curtea Constituţională, o să mai fie preşedintele care o să aibă sau nu un cuvânt de spus, o s-o trimită înapoi, n-o s-o trimită înapoi ș.a.m.d, mediul de afaceri nu poate să se joace din stânga în dreapta, pentru că odată mărite salariile în contracte, ce faci dacă se schimbă din nou legea?”

Citiți și: Eurolines. Povestea unui medic ajuns antreprenor în turism

Urmăriți mai jos întreaga emisiune „În fața ta”: