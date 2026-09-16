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Rezultate record pentru EVERGENT Investments: cel mai bun semestru din istoria Grupului, cu rezultat net de 390 de milioane de lei

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Steaguri EVER Articol sustinut de EVERGENT
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Grupul EVERGENT Investments încheie primul semestru din 2026 cu cea mai bună performanță financiară din istoria sa, susținută de un rezultat net de 390,3 milioane de lei și de atingerea unui nivel record al activelor, de 4,95 miliarde de lei. Astfel, rezultatul net s-a dublat față de perioada corespunzătoare a anului anterior, iar activele Grupului au crescut cu 33,1% față de 30 iunie 2025, confirmând accelerarea ritmului de dezvoltare și consolidarea poziției Grupului.

Performanța financiară a Grupului este dublată de o evoluție remarcabilă pe piața de capital. În ultimele 12 luni, acțiunea EVER s-a apreciat cu 115,9%, depășind semnificativ evoluția indicelui sectorial BET-FI, care a înregistrat, în aceeași perioadă, o creștere de 71,64%. Evoluția acțiunii EVER consolidează parcursul pozitiv al Grupului pe piața de capital și reflectă recunoașterea de către investitori a progresului înregistrat, a rezultatelor financiare și a perspectivelor de dezvoltare pe termen lung.

„Rezultatele obținute în primul semestru confirmă soliditatea modelului nostru de afaceri și capacitatea Grupului de a se adapta unui mediu economic aflat într-o continuă transformare. Performanța financiară reflectă o strategie flexibilă, un management activ al portofoliului, precum și standarde ridicate de guvernanță corporativă. Într-un context în care incertitudinile și provocările continuă să se manifeste la nivelul economiei, rămânem atenți la oportunitățile cu potențial de creștere, într-o abordare bazată pe rigoare, echilibru și responsabilitate, cu focus pe consolidarea rezilienței Grupului și dezvoltarea sustenabilă pe termen lung”, a declarat Claudiu Doroș, Președintele Consiliului de administrație EVERGENT Investments.

„Performanța record înregistrată în primul semestru confirmă soliditatea strategiei EVERGENT Investments și capacitatea noastră de a genera performanță chiar și într-un context volatil. Rămânem consecvenți în rolul de investitor activ, cu disciplină în alocarea capitalului, o administrare prudentă a riscurilor și un focus clar pe oportunitățile care pot genera valoare pe termen lung. Privim înainte cu încredere și continuăm să construim pe fundamentele solide ale Grupului, având ca obiectiv consolidarea performanței și crearea de valoare sustenabilă pentru acționarii noștri”, a declarat Cătălin Iancu, CEO al EVERGENT Investments.

Rezultatele raportate pentru primele șase luni ale anului reconfirmă forța modelului de business al Grupului EVERGENT Investments, capacitatea de a valorifica oportunitățile de creștere și reziliența sa într-un mediu caracterizat de incertitudine economică și politică ridicată, atât în România, cât și la nivel internațional.

Despre EVERGENT Investments

EVERGENT Investments (BVB: EVER), cu o experienţă de peste 30 de ani în piaţa românească de capital, este un deschizător de drumuri, contribuind la dezvoltarea comunităţii din care face parte. Prin aplicarea unei strategii bine articulate şi responsabile, EVERGENT Investments valorifică eficient oportunităţi investiţionale, atât în piaţa de capital, cât şi prin proiecte de private equity in real estate, agribusiness și tehnologie.

Editor : A.D.V.

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