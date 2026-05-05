Rheinmetall şi MSC sunt interesate de Şantierul Naval Mangalia. Vor să dezvolte în România un „hub major pentru construcţii navale”

Companiile Rheinmetall şi MSC au anunţat marţi, printr-un comunicat comun, că sunt interesate să investească împreună, în România, prin preluarea Şantierului Naval Mangalia, şi precizând că un astfel de demers ar deschide „perspective pozitive pentru viitorul industriei navale şi de apărare din România şi ar marca începutul unei noi ere”.

„Preluarea şantierului naval falimentar din Mangalia de către Rheinmetall şi MSC ar deschide perspective pozitive pentru viitorul industriei navale şi de apărare din România şi ar marca începutul unei noi ere. Rheinmetall AG analizează, în strânsă cooperare cu compania elveţiană MSC, realizarea unor investiţii substanţiale în acest amplasament şi transformarea şantierului într-un hub cu dublă utilizare, atât pentru construcţii navale militare, cât şi civile”, se arată în comunicat, potrivit News.ro.

Conform celor două companii, revitalizarea şantierului naval din Mangalia este aşteptată să genereze efecte pozitive semnificative pentru regiune, contribuind la stabilitatea şi dezvoltarea mediului de afaceri local, argumentând că, pe termen lung, şantierul ar putea angaja câteva mii de persoane, iar dezvoltarea unui sistem dual de formare profesională pentru calificarea forţei de muncă, precum şi înfiinţarea unui centru de excelenţă şi cercetare ar putea transforma regiunea într-un pol de competenţă şi ar putea încuraja tinerii să rămână în România.

„Planul actual prevede ca reluarea activităţii şantierului să depăşească construirea a celor patru nave planificate în prezent, care urmează să fie realizate de divizia Naval Systems a Rheinmetall. Ideea este de a dezvolta România într-un hub major european pentru construcţii navale. În acest context, Rheinmetall îşi propune să atragă în ţară programe europene şi globale suplimentare, consolidând astfel poziţia României în industriile de apărare şi construcţii navale”, se precizează în comunicat.

În ceea ce priveşte valorificarea activelor existente, cele două companii anunţă că operaţiunile actuale ar urma să fie continuate şi integrate într-un model de afaceri modernizat, în care experienţa existentă să fie valorificată şi extinsă, iar capacităţile şi resursele infrastructurii existente să fie optimizate suplimentar.

Rheinmetall este un grup german de tehnologie şi apărare, cunoscut la nivel mondial pentru producţia de echipamente militare şi sisteme de securitate. Ca furnizor de sisteme multidomeniu, compania joacă un rol important în consolidarea capacităţilor de apărare ale Europei. În România, grupul cu sediul la Dusseldorf este prezent din 2024 prin Rheinmetall Automecanica, cu sediul la Mediaş, precum şi prin proiectul fabricii de pulberi de la Victoria. Prin divizia Naval Systems, înfiinţată în urma recentei achiziţii a şantierelor NVL de la grupul Lurssen, Rheinmetall este unul dintre principalii furnizori globali de sisteme navale şi este responsabil în special pentru programe majore ale Marinei germane.

MSC este unul dintre cei mai mari furnizori de transport maritim şi servicii logistice din lume, având o reţea extinsă şi expertiză în managementul lanţurilor globale de aprovizionare.

Şantierul Naval din Mangalia a intrat în procedură de faliment, după ce adunarea creditorilor a respins planul de reorganizare propus pentru companie. Administratorul judiciar al companiei afirmă că toate drepturile salariale vor fi respectate şi plătite potrivit prevederilor legale în vigoare.

Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică, miercuri, un proiect de hotărâre de Guvern care prevede acordarea unui ajutor de 5.000 de lei pentru fiecare salariat al Șantierului Naval Mangalia rămas fără loc de muncă în urma falimentului, indiferent de veniturile proprii sau ale familiilor acestora. Plata ar urma să fie făcută până la 10 decembrie 2026.

