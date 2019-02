Salini și Astaldi devin „afiliate”, nu mai pot concura liber în România

Numărul 1 și numărul 2 constructori italieni pe piața românească de construcții, respectiv firmele Astaldi și Salini-Impregilo (pe pln internațional ordinea este inversă), au decis să își unească forțele pentru salvarea în țara lor de baștină - Italia, a primei firme de la faliment. Salini-Impregilo va cumpăra acțiuni Astaldi in valoarea de 225 milioane euro. Pe piața românească însă cele două firme vor fi afiliate ceea ce înseamnă că nu vor mai putea concura în licitații.

Firma italiană de construcţii Salini Impregilo s-a oferit să investească 225 de milioane de euro (254 de milioane de dolari) pentru a salva constructorul italian Astaldi SpA, care se confruntă cu probleme financiare, transmit ANSA şi Reuters.



Prin subscrierea la majorarea de capital, Salini va obţine o participaţie de 65% în Astaldi, care va utiliza câştigurile obţinute pentru a-şi achita datoria.



Salini a precizat că oferta sa este condiţionată de încheierea unui acord între Astaldi şi creditorii săi, precum şi de găsirea unor investitori pe termen lung care să subscrie la majorarea de capital şi de obţinerea unui împrumut de la bănci de către Astaldi pentru stabilizarea situaţiei financiare şi a operaţiunilor constructorului italian.



Separat, Astaldi a anunţat joi că Board-ul său a aprobat propusul acord cu creditorii şi oferta Salini.



Pentru piața românească știrea este de natură a aduce probleme. Nu este clar dacă operațiunea necesită și va fi supusă aprobării DG Competition de la Bruxelles și nu este clar care va fi opinia Consiliului Concurenței de la noi în această problemă. OUG 34 din 2006, a achizițiilor publice, interzice participarea la licitații a firmelor afiliate.

Ce spune legislația noastră?

„Întreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, dar numai în cazul în care participarea acestora nu este de natură să distorsioneze concurenţa. În acest sens, operatorul economic are obligaţia de a include în oferta sa lista cuprinzând întreprinderile afiliate, în măsura în care acestea există (...) prin întreprindere afiliată se înţelege orice subiect de drept:

a) asupra căruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influenţă dominantă; sau

b) care poate exercita o influenţă dominantă asupra altui subiect de drept; sau

c) care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se află sub influenţa dominantă a unui alt subiect de drept.

În octombrie, agenţia de evaluare financiară S&P Global Ratings a coborât ratingul acordat Astaldi. Retrogradarea a venit după ce Astaldi a cerut în septembrie unui tribunal din Roma protecţie faţă de creditorii săi, în urma întârzierii vânzării podului din Turcia. Astaldi a precizat că a solicitat protecţie faţă de creditori "cu rezervare", o modalitate folosită în Italia pentru a permite unei firme să-şi continue afacerile.



Astaldi, care are peste 10.500 de angajaţi, spera să vândă cel de-al treilea pod peste strâmtoarea Bosfor (Istanbul) pentru a-şi întări nivelul lichidităţilor şi a-şi reduce datoria, care se ridica la 1,26 miliarde euro (1,5 miliarde de dolari) la finalul anului trecut.



În România, Astaldi are contracte de miliarde de euro încheiate cu administraţia centrală, dar şi locală. Numai pentru 2019, Astaldi are angajamente pentru finalizarea unor lucrări de construcţie în valoare de 400 milioane de euro, conform declaraţiilor fostului ministrul al Transporturilor, Lucian Şova.

Cel mai important proiect aflat în derulare este finalizarea lucrărilor la Magistrala 5 de metrou, între staţiile Eroilor şi Râul Doamnei. Tot Astaldi are în execuţie şi podul de peste Dunăre de la Brăila și cel mai mare lot din Autostrada A3, Câmpia Turzii - Târgu Mureş, respectiv lotul 2 din tronsonul Ogra - Câmpia Turzii, în lungime de 18 km, contract de 437 miliarde lei.

Cu CFR SA, Astaldi are contracte de 3,45 miliarde lei pentru modernizarea a 81 kilometri de cale ferată, iar cu Primăria Capitalei italienii au un contract pentru finalizarea Pasajului Ciurel.

Salini a cumpărat în urmă cu câțiva ani firma Impreegilo care a construit lotul 3 din autostrada Sibiu - Orăștie, numit și atostrada „scufundată”.

Etichete:

,

,

,

,