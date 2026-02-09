Live TV

Analiză Schimbările fiscale din România împing antreprenorii spre offshore și piețe externe. „Deciziile grăbite pot aduce costuri mai mari”

Andreea Dobra Data actualizării: Data publicării:
documente, interviu, birou
Foto. Shutterstock
Din articol
Offshore-ul nu mai este o soluție simplă pentru reducerea taxelor Internaționalizarea afacerilor aduce obligații fiscale suplimentare Prețurile de transfer și structurile de grup, tot mai atent verificate

Tot mai mulți antreprenori români iau în calcul mutarea firmelor în jurisdicții offshore sau extinderea rapidă pe piețe externe, pe fondul schimbărilor fiscale recente din România, precum majorarea impozitului pe dividende și modificarea regimului microîntreprinderilor. Specialiștii avertizează însă că astfel de decizii, luate fără o analiză fiscală, juridică și financiară completă, pot genera riscuri majore, de la impuneri suplimentare și dublă impozitare până la sancțiuni și pierderea credibilității în relația cu partenerii. Într-o analiză transmisă pentru Digi24.ro, Nadia Oanea, consultant fiscal, atrage atenția că internaționalizarea afacerilor trebuie planificată încă din faza de business plan, deoarece obligațiile fiscale din alte state, regulile privind sediul permanent sau rezidența fiscală pot transforma o extindere aparent avantajoasă într-un cost semnificativ pentru companie.

Potrivit unei analize realizate de un expert contabil, realitatea fiscală din 2026 este diferită față de cea de acum un deceniu, iar autoritățile fiscale din România și din Uniunea Europeană monitorizează mult mai atent structurile transfrontaliere.

„Realitatea fiscală ne arată că lucrurile sunt diferite dacă îți desfășori activitatea în țară și nu vorbim doar de România. Peste tot în UE se aplică aceleași reguli. Evident, vorbim aici și de capacitatea ANAF de a vedea cine evită să plătească astfel taxele și cine nu, dar riscul rămâne. Ce se întâmpla acum mai bine de 10 ani nu prea mai are fundament fiscal în 2026, iar realitatea fiscală este cu totul alta”, a declarat Cosmin Ștefan Dumitrașcu, antreprenor și expert contabil.

Offshore-ul nu mai este o soluție simplă pentru reducerea taxelor

Pe fondul modificărilor fiscale recente, ideea mutării firmei într-o jurisdicție offshore, adică într-un stat sau teritoriu cu taxe reduse ori reguli fiscale mai permisive, unde compania este înregistrată fără ca activitatea economică să se desfășoare efectiv acolo, a revenit în discuțiile din mediul antreprenorial.

Specialiștii spun însă că realitatea fiscală actuală este diferită față de cea de acum un deceniu, iar autoritățile fiscale verifică tot mai atent unde se desfășoară activitatea economică reală, adică dacă există așa-numita substanță economică: angajați, un loc real de desfășurare a activității, decizii de management luate în acea jurisdicție și operațiuni efective, nu doar o adresă juridică.

În prezent, autoritățile fiscale din România și din Uniunea Europeană monitorizează tot mai atent substanța economică a companiilor și rezidența fiscală a administratorilor sau asociaților, în contextul aplicării regulilor anti-abuz și al schimbului automat de informații între state.

Structurile offshore pot fi contestate dacă activitatea efectivă este desfășurată în România, iar veniturile pot fi reîncadrate fiscal.

În cazul unui control, pot apărea impuneri suplimentare, penalități și dobânzi, dar și situații de dublă impozitare, adică impozitarea aceluiași venit în două state diferite, până la aplicarea mecanismelor legale de evitare a dublei impuneri.

Specialiștii atrag atenția că acest risc apare frecvent atât în cazul structurilor offshore fără activitate economică reală, cât și în situațiile de extindere internațională în care obligațiile fiscale din alte state nu sunt analizate corect încă din faza de planificare a afacerii.

În unele cazuri, consecințele pot include blocarea sau închiderea conturilor bancare și afectarea relațiilor comerciale.

„Am observat tot mai mult antreprenori care ajung în dificultate nu pentru că au vrut să încalce legea, ci pentru că au fost convinși că există soluții simple și universale. În realitate, orice decizie de acest tip trebuie analizată integrat, fiscal, juridic și financiar-contabil, altfel efectele ulterioare pot depăși cu mult economiile inițiale”, a mai arătat expertul contabil.

Specialiștii subliniază că mutarea într-o jurisdicție offshore este adesea confundată cu internaționalizarea reală a afacerii, care presupune activitate economică efectivă și obligații fiscale în mai multe state.

Internaționalizarea afacerilor aduce obligații fiscale suplimentare

Potrivit analizei transmise pentru Digi24.ro de Nadia Oanea, consultant fiscal, extinderea pe piețe externe trebuie analizată inclusiv din perspectiva costurilor fiscale, deoarece acestea pot influența direct profitabilitatea unei afaceri.

„Impozitele și taxele sunt un cost pentru business, iar ignorarea implicațiilor fiscale poate face diferența între profit și pierdere. Nerespectarea obligațiilor de conformare fiscală pe o piață nouă poate atrage nu doar impozite neprevăzute în buget, ci și sancțiuni care pot afecta profitabilitatea și reputația companiei”, arată consultantul fiscal.

Conceptul de sediu permanent este unul dintre cele mai frecvente riscuri ignorate.

De exemplu, contractarea unui agent de vânzări într-o altă țară sau existența unui loc fix de afaceri poate genera obligația companiei românești de a se înregistra fiscal în acel stat și de a plăti acolo impozit pe profit pentru o parte din veniturile realizate, chiar dacă firma nu are o societate separată înființată acolo.

În paralel, aceleași venituri sunt declarate și în România, fiind necesară aplicarea mecanismelor de evitare a dublei impuneri, în funcție de convențiile fiscale aplicabile.

În plus, pot apărea obligații suplimentare în zona TVA, inclusiv înregistrarea în scopuri de TVA într-un alt stat.

O altă formă frecventă de expansiune este achiziționarea unei companii existente într-o piață externă.

În acest caz, antreprenorii trebuie să analizeze diferența dintre achiziția de active și cumpărarea acțiunilor unei firme, deoarece în cazul achiziției acțiunilor pot fi preluate și riscurile fiscale din trecut ale societății.

Nadia Oanea subliniază că un proces de due diligence financiar, juridic și fiscal este esențial pentru identificarea unor eventuale obligații fiscale suplimentare care ar putea apărea ulterior tranzacției.

CITEȘTE ȘI: ANALIZĂ Regulă nouă în Codul fiscal: firmele nu mai pot deduce integral cheltuielile cu servicii plătite către firmele afiliate din străinătate

Prețurile de transfer și structurile de grup, tot mai atent verificate

Pentru grupurile de firme care operează în mai multe jurisdicții, stabilirea corectă a prețurilor de transfer devine esențială.

Autoritățile fiscale urmăresc ca tranzacțiile între companii afiliate să respecte principiul valorii de piață, pentru a preveni mutarea artificială a profiturilor în state cu impozitare mai redusă.

Nerespectarea acestor reguli poate duce la ajustări fiscale, litigii și riscuri de dublă impozitare.

Un alt risc major apare atunci când o companie înființată în străinătate este administrată efectiv din România.

În astfel de situații, societatea poate fi considerată rezidentă fiscal în România și obligată să plătească impozit pe profiturile mondiale.

În același timp, deplasările frecvente ale administratorilor sau mutarea acestora în alte state pot genera schimbarea rezidenței fiscale personale, cu implicații directe asupra obligațiilor fiscale ale acestora și, indirect, ale companiei.

Specialiștii sunt de părere că optimizarea fiscală rămâne un instrument legitim, însă doar atunci când este realizată prin planificare pe termen mediu și lung, respectarea legislației și corelarea deciziilor fiscale cu cele juridice și financiare.

În contextul actual, în care schimbul de informații între state este automatizat, soluțiile rapide promovate drept metode de reducere a taxelor pot deveni, în realitate, surse de risc fiscal major pentru antreprenori, într-un context în care autoritățile fiscale cooperează tot mai strâns la nivel european.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, gesticuleaza
1
Zegrean, despre scrisoarea lui Bolojan adresată CCR, privind pensiile magistraților: Nu...
zelenski
2
Zelenski: Rusia a propus SUA un acord economic de 12 trilioane de dolari. „Pachetul...
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
3
Tensiuni între Casa Albă și lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado...
donald trump
4
„Liniște, purcelușo!” Cum îngenunchează Donald Trump presa americană
esptein video
5
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent...
S-a lăsat de droguri și a trecut la alt viciu: 420.000 de euro în două săptămâni! "Își va pierde toată averea"
Digi Sport
S-a lăsat de droguri și a trecut la alt viciu: 420.000 de euro în două săptămâni! "Își va pierde toată averea"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
mircea lucescu la marginea terenului
Mircea Lucescu a fost externat. Zilele viitoare vor fi decisive pentru a vedea cine stă pe bancă în meciul cu turcii
china exporturi port economie
Deficitul comercial al României a scăzut la 32,7 miliarde euro în 2025, după ce exporturile au crescut mai rapid decât importurile
suporteri-romania-2024 Foto- FRF
Biletele pentru meciul Turcia - România s-au vândut în 20 de secunde. Anunțul FRF pentru microbiștii români
bancnote de euro
O vastă rețea de spălare de bani, destructurată după arestări în Franța și România. Banii proveneau în special din traficul de droguri
Europa Libera
Publicaţia Europa Liberă se închide în România și Bulgaria
Recomandările redacţiei
ministerul-justitiei_INQUAM_Photos_George_Calin-1536x1024-1
Lista procurorilor care candidează la șefia marilor parchete a fost...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la...
calin georgescu parcul carol bucuresti
Începe judecata în dosarul în care Călin Georgescu a fost acuzat de...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de...
Ultimele știri
Ministrul Finanţelor anunță că dobânzile la împrumuturile în lei şi euro au scăzut: „O nouă veste bună pentru România”
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul de sub picioare”
Ce ar însemna o recesiune tehnică pentru România. „Creșterea PIB-ului a fost, într-o anumită măsură, forțată”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Solista ale cărei fiice suferă de o boală rară dă totul pentru ele: "Ni s-a spus că s-ar putea să nu trăiască...
Cancan
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în...
Fanatik.ro
Cum au apărut Kim Kardashian și Lewis Hamilton la Super Bowl 2026. Imaginile fac înconjurul lumii
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Cutremurător! Cristiano Bergodi a început să plângă în direct vorbind despre mama și tatăl său: „Am ajuns...
Adevărul
Rusia riscă să piardă unul dintre cei mai importanți cumpărători de armament din Asia și un aliat strategic
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Ionela Năstase, noi declarații despre lecțiile pe care le-a învățat după ce a fost diagnosticată cu cancer...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil! A venit verdictul medicilor, după accidentul suferit de Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice
Pro FM
Cât câștigă Bad Bunny din muzică. Detalii despre averea superstarului latino
Film Now
Chris Hemsworth și Elsa Pataky, despre decizia de a-și crește copiii departe de agitația de la Hollywood...
Adevarul
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi...
Newsweek
Când nu se va mai plăti CASS și când cresc pensiile cu 13%?Ministrul muncii aduce vești bune pensionarilor
Digi FM
Așa era înainte de primul tatuaj, acum are peste 600 de desene pe corp. Cum arată Fata Dragon, tânăra care...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au arătat scanările RMN ale unor persoane care făceau mișcare în mod regulat. 150 de minute de sport pe...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Kevin Costner, comentariu rar despre cei șapte copii ai săi. „Vreau să rămân așa pentru ei”. Starul...
UTV
Bad Bunny a transformat pauza Super Bowl într-un omagiu pentru Puerto Rico. Donald Trump a spus că show-ul a...