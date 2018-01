Se caută oameni pentru unele dintre cele mai bănoase locuri de muncă din România

În ciuda salariilor mai mult decât atractive, e criză de controlori de trafic aerian. România va avea nevoie, în următorii 7 ani, de aproximativ 200 de specialişti numai la Bucureşti, dar e loc de mai bine în toate sediile Romatsa din ţară. Pregătirea unui om de care, într-o singură zi, depinde soarta a mii şi mii de călători durează şi 5 ani. Peste 1.000 de oameni s-au înscris anul trecut la testările de specialitate pentru un loc de muncă în Bucureşti, însă doar 86 au trecut probele eliminatorii.

În urmatorii șapte ani, România va avea nevoie să angajeze peste 140 de controlori de trafic, și asta numai în Bucureşti. La ultima selecţie, din cei aproape 20.00 de candidați înscriși, au fost admiși puțin peste 100.

Gabriel Tudorache, lider de sindicat, Romatsa: Situația în ceea ce privește numărul controlorilor de trafic, nu este foarte fericită. În țară, în momentul de față, deși în ultimii doi ani s-au făcut eforturi, încă nu avem numărul necesar de controlori. În schimb, problema pe care o avem aici în ACC București este una de vârstă a controlorilor. În circa 6-7 ani, vor ieși la pensie. Acest lucru este foarte grav, pentru că, un elev ca să ajungă controlor sunt necesari trei ani, sau poate patru ani și asta pentru a se autoriza pe un singur sector de dirijare. Noi avem la un moment dat șapte sectoare geografice.

Şerban David a fost pilot de linie. Acum trei ani, s-a hotărât să îşi schimbe jobul, dar să-şi păstreze cât de cât domeniul.

Șerban David, controlor de trafic aerian: E o șansă incredibilă să devină controlori, fără o pregătire anterioară. Obții licența de CTA, în schimb abia dupa cinci ani poți să spui că ai trecut prin anumite cazuri și ai o experiență de controlor peste mediu. Faptul că vii într-un loc și lucrezi într-un loc unde sunt oameni de 50-60 de ani care vin cu plăcere la muncă, e o satisfacție incredibilă pentru mine. E o pregătire continuă și evaluare continuă din momentul în care au pășit în această clădire și până ai ieșit la pensie.

Tudor Răzvanis este controlor autorizat de doar jumătate de an. Înainte de a ajunge la Romatsa a lucrat, pentru cinci ani, în IT.

Prima dată când am apăsat pe buton să vorbesc cu primul avion din viața mea am avut emoții mari, foarte mari. A fost o satisfacție personală extraordinară. Pur și simplu ai grijă de viețile oamenilor, și din moment ce am 20 de avioane pe ecran de-o dată, la o medie de 200 de oameni într-un avion, sunt mulți oameni odată pe mâna ta, spune Tudor Răzvanis.

Instructorii îi pregătesc zilnic pe viitorii controlori. Fiecare zi este diferită pentru că mereu apar situaţii neprevăzute.

Florin Todea, training manager ACC București: În această pregătire, la unitate, avem 24 de persoane. Am avut o situație cu unul dintre elevi. Eu îl evaluam și am avut o situație neobişnuită. Avem incidente cu aeronavele și se pot întâmpla incidente cu echipamentele. S-a întâmplat. El era în evaluare și nu ar fi trebuit să îl las, dar s-a descurcat foarte bine. A fost o surpriză pentru mine.

În martie va reîncepe sesiunea de recrutare pentru controlorii de trafic aerian.

Chiar dacă anual se înscriu peste 1.000 de candidaţi, mai puțin de 10% dintre ei reuşesc să treacă testările.

Romatsa este regia cu cele mai mari salarii din România. Potrivit bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2016, salariul mediu lunar brut, fără a lua în calcul bonusurile, era de 21.430 lei (aproape 5.000 euro). De asemenea, indemnizația de pensionare este uriașă. În 2017, în urma unor greve, salariile s-au majorat ușor.