Situație critică. CFR Marfă, datornică și în atenția Bruxelles-ului

Transportatorul feroviar de marfă național a acumulat datorii de 100 de milioane de euro la CFR SA, gestionarul infrastructurii, după ce acum câțiva ani fusese iertat de datorii importante în vederea privatizării sale. Aceasta a eșuat în urma disputelor și bâlbâielilor iar CFR Marfă riscă dizolvarea.

Compania care transportă marfa pe calea ferată a acumulat o datorie netolerat de mare la CFR Infrastructură, de peste 100 de milioane de euro. Dacă CFR Infrastructură ar folosi toţi banii pe care îi are de primit de la această companie am avea sute de kilometri de pe care restricţiile ar fi ridicate, a declarat, luni, ministrul Transporturilor, Lucian Şova, la o conferinţă pe teme de profil.

CFR Marfă ca și oricare alt operator feroviar care folosește rețeaua de cale ferată a CFR SA trebuie să plătească o așa zisă Taxă de Utilizare a Infrastructurii (TUI), potrivit Agerpres.ro.

"Mă preocupă foarte serios faptul că CFR Marfă a acumulat o datorie prea mare, mult prea mare, netolerat de mare la CFR Infrastructură. Eu cred că, dacă ar fi fost vorba de un agent privat, acest lucru nu ar fi ajuns în această situaţie. Sunt preocupat de faptul că o astfel de datorie, de fapt, poate fi tratată şi ca o distorsiune în piaţă, ca un element de concurenţă neloială în raport cu alţi operatori. CFR Infrastructură, dacă şi-ar folosi toţi banii pe care îi are de primit de la CFR Marfă, am avea sute de kilometri pe care restricţiile ar fi ridicate şi nu glumesc când spun că a avea o infrastructură feroviară fără restricţii deja poate fi tratat ca un lucru mai bun decât ceea ce este astăzi", a menţionat Şova.



Întrebat la cât se ridică această datorie, ministrul a răspuns: "Datoria, aşa cum o ştiu eu, fără a intra în detalii, depăşeşte 100 de milioane de euro, ceea ce nu e deloc de neglijat". Şeful de la Transporturi a făcut referire şi la situaţia CFR Marfă, supusă unei investigaţii de către Comisia Europeană.



"Cu privire la gestiunea situaţiei de la Bruxelles - prin intermediul Consiliului Concurenţei care este responsabil de acest subiect, suntem reprezentaţi - există o evaluare în curs cu privire la faptul că cei de la Bruxelles vor decide dacă acea conversie a datoriilor în acţiuni a fost sau nu ajutor de stat. În măsura în care se va aprecia şi se va hotărî de fapt de DG Competition că a fost ajutor de stat, se vor întreprinde nişte măsuri care vor conduce la recuperarea măsurilor pe procedurile standard româneşti, lucru pe care îl tratez cu atenţie. Nu îl exclud ca posibilitate şi de aceea - şi nu numai de aceea - am cerut celor de la CFR Infrastructură şi CFR Marfă să întreprindă toate demersurile legale cu putinţă în vederea lichidării datoriei pe care CFR Marfă o are către CFR Infrastructură, datorie care grevează de fapt capacitatea ca CFR Infrastructură să îşi repare, să îşi întreţină infrastructura care nu este folosită doar de CFR Marfă. Deci, ne pregătim şi pentru ce ar putea fi mai rău de la Bruxelles, dar avem de rezolvat azi lucruri importante cu privire la ceea ce se întâmplă la nivelul CFR Marfă în raport cu CFR Infrastructură", a explicat Lucian Şova, prezent la conferinţa "Transporturi şi Infrastructură 2018"organizată de revista Capital.



Comisia Europeană a lansat, la jumătatea lunii decembrie 2017, o investigaţie aprofundată pentru a determina dacă stingerea de către statul român a datoriilor operatorului de transport feroviar de marfă CFR Marfă şi necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un avantaj neloial, cu încălcarea normelor UE privind ajutoarele de stat, a informat un comunicat de presă al Executivului comunitar.



CE a precizat că se poate considera că o intervenţie a statului în favoarea unei companii nu constituie ajutor de stat în sensul normelor UE atunci când are loc în condiţii pe care le-ar fi acceptat un investitor privat. Comisia va evalua dacă aceasta este situaţia în cazul creditorilor publici ai CFR Marfă sau dacă, dimpotrivă, intervenţia statului i-a conferit companiei un avantaj economic selectiv faţă de concurenţii săi, constituind astfel ajutor de stat.



"Piaţa transportului feroviar de marfă este o componentă crucială a legăturilor de transport ale oricărei economii. CFR Marfă este operatorul istoric pe aceasta piaţă în România şi a beneficiat de stingerea datoriilor publice şi de necolectarea de către creditorii publici a sumelor datorate. Trebuie să verificăm dacă un investitor privat ar fi procedat la fel ca autorităţile publice şi, în cazul în care răspunsul este negativ, trebuie să stabilim dacă aceste măsuri sunt compatibile cu normele UE privind ajutoarele de stat", a declarat, atunci, comisarul responsabil cu politica în domeniul concurenţei, Margrethe Vestager.



La rândul său, Ministerul Transporturilor a răspuns că această conversie în acţiuni a datoriilor CFR Marfă s-a realizat în cadrul procesului de privatizare a companiei, în 2013, autorităţile române susţinând că măsura nu reprezintă ajutor de stat în condiţiile în care este îndeplinit testul investitorului privat prudent, iar Comisia Europeană a fost, în principiu, de acord cu acest proces.



"În cadrul procesului de privatizare a SNTFM CFR Marfă SA, desfăşurat în anul 2013, s-a realizat conversia datoriilor societăţii în acţiuni. Autorităţile române au susţinut faptul că măsura nu reprezintă ajutor de stat în condiţiile în care este îndeplinit testul investitorului privat prudent, în contextul privatizării iminente a companiei la acel moment. Comisia Europeana a fost, în principiu, de acord cu acest proces. Ca urmare a eşecului procesului de privatizare, proces care nu a mai fost reluat, motivat de situaţia economico -financiară dificilă a societăţii, Comisia Europeană a monitorizat acest caz", potrivit Ministerului Transporturilor.



Conform sursei citate, în data de 6 martie 2017, Organizaţia Patronală a Societăţilor Feroviare Private din România a depus la Comisia Europeană (CE) o plângere referitoare la presupusul ajutor de stat acordat CFR Marfă, la care a revenit cu un Addendum, depus în data de 12 septembrie 2017. Comisia a luat act şi a decis - în conformitate cu procedura prevăzută de Regulamentul (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în vederea stabilirii de către Comisie dacă ajutorul este compatibil cu piaţa internă - deschiderea unei proceduri formale de investigare, pentru a permite obţinerea tuturor informaţiilor necesare pentru evaluarea compatibilităţii ajutorului şi pentru a permite părţilor interesate să îşi prezinte observaţiile.

Riscul este ca CE să decidă insolvența CFR Marfă, vânzarea activelor sau falimentul acesteia, situație care ar conveni Organizației Patronale a Societăților Feorivare Private care ar prelua piața deservită în prezent de CFR Marfă.