Tranzacţia prin care Umbrărescu intenţionează să preia activele ArcelorMittal Hunedoara SA a fost autorizată de Consiliul Concurenţei

Consiliul Concurenţei anunţă că a autorizat tranzacţia prin care UMB Steel SRL, din grupul UMB, deţinut de familia Umbrărescu, constructori de autostrăzi, intenţionează să preia activele care aparţin ArcelorMittal Hunedoara SA.

„Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care UMB Steel S.R.L. intenţionează să preia activele care aparţin ArcelorMittal Hunedoara SA”, anunţă autoritatea de concurenţă, informează News.ro.

UMB Steel SRL face parte din grupul UMB, deţinut de familia Umbrărescu. Grupul UMB este activ în domenii precum: proiectare şi construcţie de drumuri şi poduri, construcţii de clădiri, producerea de metale feroase şi de produse din beton pentru construcţii şi producerea energiei electrice.

Activele ArcelorMittal Hunedoara SA vizate de tranzacţie constau, în principal, în echipamentele şi instalaţiile de producţie, materialele şi stocurile, precum şi terenurile şi clădirile aferente fabricii din judeţul Hunedoara şi anumite active imobiliare situate în afara acesteia. ArcelorMittal Hunedoara S.A. şi-a încetat activitatea în septembrie 2025.

În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că această operaţiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa romȃnească sau pe o parte substanţială a acesteia şi că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal.

Decizia va fi publicată pe site-ul autorităţii naţionale de concurenţă, după eliminarea informaţiilor care au caracter confidenţial.

Editor : Liviu Cojan

Mojtaba Khamenei
1
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
Lebanon Israel Iran War
2
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. Iranul evocă retragerea din armistițiu după...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
3
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
Petrolier
4
Navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă Iranului. Cum își justifică...
President Donald Trump speaks and gestures during a press conference
5
Donald Trump, amenințare la adresa Iranului: „O întreagă civilizație va pieri în această...
Radu Naum: ”Mircea Lucescu n-a murit dintr-odată. A fost o operațiune de acoperire colosală”. Cu ce boală fusese diagnosticat
Digi Sport
Radu Naum: ”Mircea Lucescu n-a murit dintr-odată. A fost o operațiune de acoperire colosală”. Cu ce boală fusese diagnosticat
Descarcă aplicația Digi Sport
barbat cu bonuri in mana
Avertismentul Consiliului Concurenței după anunțurile de creștere a prețurilor la alimente: Astfel de practici sunt sancționate de lege
pompa de carburant
Motorina a ajuns la 10 lei pe litru în unele benzinării. Adrian Codirlașu: „Nu este speculă, ci realitatea pieței. Vom depăși pragul”
main photo Carrefour
Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care Pavăl Holding intenționează să preia Carrefour România
florin barbu face declaratii
Ministrul Agriculturii, chemat în Senat să explice scumpirea alimentelor. USR: măsurile Guvernului cresc prețurile la raft
pompa de carburant
Adrian Câciu (PSD), după creşterea preţului la carburanţi: Dacă Chiriţoiu şi ANPC-ul nu-şi fac treaba, vor trebui demişi
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan a semnat numirile pentru șefia marilor parchete. Când își...
ilie bolojan face declaratii
Bolojan: România va cere sprijinul CE în negocierile cu Pfizer...
Nicușor Dan.
Cum explică Nicușor Dan că i-a numit în noi funcții de conducere pe...
CURTEA DE APEL BUCURESTI
Curtea de Apel București a dat câștig de cauză firmei care deține...
Ce spune Nicușor Dan despre scandalul fotografiilor trucate din campania electorală
Catacombele din Paris, redeschise după șase luni. Ce s-a schimbat în urma lucrărilor de modernizare
Ivan: Energia nucleară este cea mai sigură, continuăm cu Unitățile 3 și 4 de la Cernavodă
Citește mai multe
