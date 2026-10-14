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Tribunalul București a respins cererea de intrare în insolvență a companiei aeriene AnimaWings

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Sursa foto: Facebook/Animawings
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Tribunalul București a respins miercuri cererea prin care Anima Wings Aviation SA a solicitat deschiderea propriei proceduri de insolvență. Cererile creditorilor vor fi analizate separat, la un termen stabilit pentru 11 noiembrie, ora 11:00.

„În baza art. 67 alin. 2 din Legea 85/2014 respinge cererea debitoarei Anima Wings Aviation SA de deschidere a procedurii insolvenței. Disjunge cererile creditorilor Uplift Airport Services SRL, Gligor Ioana Anca, Banca Transilvania SA, Eurospeed SRL, Stegerean Andreea, Vitrina Advertising SRL, RA Aeroportul Oradea, RA Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava, RA Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav, ROMATSA SA, Trend Career Center SRL, Badger Claim SRL, Settlepoint SRL, Aeroportul Internațional Craiova, Aeroportul Internațional Sibiu, Aeroportul Arad, SN Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia SA, Eurogenetic SRL, Kronaero Ground Services SRL, SCA Dumitru și Asociații, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj RA, Air Claim SA, Skycop.Com UAB, Blue Air Technic SRL, CN Aeroporturi București SA și acordă termen pentru soluționarea acestora la data de 11.11.2026, ora 11:00. Citează creditorii Uplift Airport Services SRL, Stegerean Andreea, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj RA, CN Aeroporturi București SA cu mențiunea de a achita taxa de timbru de 200 lei, sub sancțiunea anulării cererii. Citează debitoarea cu copie cereri și înscrisuri. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare”, se arată în decizia Tribunalului București.

Prin disjungerea cererilor, instanța a decis ca solicitările creditorilor să fie judecate separat de cererea depusă de companie. Printre creditori se numără Banca Transilvania, ROMATSA, Compania Națională Aeroporturi București, mai multe aeroporturi, firme și persoane fizice. Respingerea cererii AnimaWings nu închide, așadar, demersurile creditorilor, care vor fi analizate la termenul din noiembrie.

Compania a depus cererea pe 30 septembrie, cu obiectivul declarat de a accesa cadrul legal necesar pentru continuarea activității, stabilizarea operațiunilor și restructurarea obligațiilor.

Înainte de depunerea cererii, AnimaWings a anunțat retragerea treptată din serviciu a celor șase aeronave Airbus A220-300, invocând probleme tehnice repetate. Ulterior, a suspendat toate zborurile regulate până pe 25 octombrie și a transmis că măsura este temporară, pentru reorganizarea planurilor de zbor.

Editor : A.D.

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