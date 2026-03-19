UE propune firme înființate online în 48 de ore, fără capital social. Năsui: „Ne mai salvează puțin de birocrația din România”

Comisia Europeană a prezentat miercuri o propunere prin care firmele ar putea fi înființate complet online, în maximum 48 de ore, fără capital social minim și cu costuri sub 100 de euro, în cadrul noului model „EU Inc.”, despre care deputatul USR Claudiu Năsui spune că este „exact invers” față de direcția urmată de România și că ar putea reduce birocrația pentru antreprenori.

„UE propune înființarea unei firme în întregime digital, în maximum 48 de ore și, atenție, fără capital social. Adică exact invers decât face România. Aceasta este o veste foarte bună pentru români, pentru că ne mai salvează puțin de birocrația din statul român”, a scris Năsui, joi, pe Facebook.

El a adăugat că noul model european le va oferi antreprenorilor posibilitatea de a alege între formele de organizare existente în România și cele propuse la nivelul Uniunii Europene.

„EU Inc.”, noul model de firmă propus de Comisia Europeană

Comisia Europeană a prezentat miercuri propunerea privind „EU Inc.”, un nou cadru juridic care va facilita înființarea, funcționarea și dezvoltarea companiilor în întreaga Uniune Europeană.

Potrivit proiectului, o firmă va putea fi înființată în maximum 48 de ore, complet online, pentru mai puțin de 100 de euro și fără cerințe minime de capital social.

Un element central al inițiativei este principiul „once only”, care presupune că firmele vor transmite informațiile o singură dată, acestea urmând să fie distribuite automat între autorități.

În plus, Comisia Europeană intenționează să creeze un registru central al UE pentru aceste companii, iar codurile de identificare fiscală și de TVA vor fi obținute fără depunerea repetată a documentelor.

Președinta Comisiei Europene a subliniat că actualele obstacole birocratice încetinesc dezvoltarea afacerilor în UE.

„În Europa, poate dura săptămâni sau chiar luni să înființezi o companie. Antreprenorii se confruntă cu 27 de sisteme juridice și peste 60 de forme diferite de societăți”, a declarat von der Leyen.

Potrivit acesteia, noul sistem va permite înființarea rapidă a companiilor și va reduce costurile și timpul necesar pentru dezvoltarea afacerilor.

Proceduri digitale și reguli simplificate pentru companii

Companiile de tip EU Inc. vor funcționa complet digital, de la înființare până la administrare, inclusiv pentru ședințe, documente și operațiuni interne.

Inițiativa prevede și proceduri simplificate de insolvență, în special pentru start-up-uri, astfel încât antreprenorii să poată relua mai ușor activitatea după un eșec.

De asemenea, firmele vor putea emite acțiuni cu drepturi diferite și vor avea acces la mecanisme mai simple de atragere a investițiilor.

Năsui critică birocrația din România și măsurile Guvernului

Deputatul USR a reamintit că s-a opus recent măsurilor guvernamentale care, în opinia sa, au crescut birocrația și au impus cerințe suplimentare pentru firme.

„Îngreunezi mediul privat degeaba, doar ca să fie guvernul fericit că firmele românești sunt capitalizate. Este o neînțelegere totală a economiei și a contabilității”, a susținut acesta.

Năsui a criticat și modul în care aceste măsuri au fost prezentate ca fiind „europene”: „Propaganda pro-birocrație a prezentat această măsură ca fiind «europeană». Care «vest sălbatic»? Avem printre cele mai birocratice și impredictibile sisteme din UE”.

Critici la adresa Registrului Comerțului

Fostul ministru al Economiei a susținut că Registrul Comerțului blochează activitatea firmelor din cauza unor sisteme informatice nefuncționale „care au costat zeci de milioane de euro”.

Potrivit acestuia, noul model european ar putea oferi o alternativă viabilă pentru antreprenorii români: „Direcția pare una foarte binevenită. Să sperăm că o vor implementa bine. Încă mai avem nevoie de detalii”.

Propunerea Comisiei Europene urmează să fie analizată de Parlamentul European și de Consiliul UE, iar obiectivul este adoptarea acesteia până la finalul anului 2026.

Dacă va fi implementată, inițiativa ar putea simplifica semnificativ înființarea și administrarea firmelor în Uniunea Europeană, reducând birocrația și costurile pentru antreprenori.

