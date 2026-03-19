Live TV

UE propune firme înființate online în 48 de ore, fără capital social. Năsui: „Ne mai salvează puțin de birocrația din România”

Data publicării:
Claudiu Năsui (USR)
Claudiu Năsui (USR) Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
„EU Inc.”, noul model de firmă propus de Comisia Europeană Proceduri digitale și reguli simplificate pentru companii Năsui critică birocrația din România și măsurile Guvernului Critici la adresa Registrului Comerțului

Comisia Europeană a prezentat miercuri o propunere prin care firmele ar putea fi înființate complet online, în maximum 48 de ore, fără capital social minim și cu costuri sub 100 de euro, în cadrul noului model „EU Inc.”, despre care deputatul USR Claudiu Năsui spune că este „exact invers” față de direcția urmată de România și că ar putea reduce birocrația pentru antreprenori.

„UE propune înființarea unei firme în întregime digital, în maximum 48 de ore și, atenție, fără capital social. Adică exact invers decât face România. Aceasta este o veste foarte bună pentru români, pentru că ne mai salvează puțin de birocrația din statul român”, a scris Năsui, joi, pe Facebook.

El a adăugat că noul model european le va oferi antreprenorilor posibilitatea de a alege între formele de organizare existente în România și cele propuse la nivelul Uniunii Europene.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

 

„EU Inc.”, noul model de firmă propus de Comisia Europeană

Comisia Europeană a prezentat miercuri propunerea privind „EU Inc.”, un nou cadru juridic care va facilita înființarea, funcționarea și dezvoltarea companiilor în întreaga Uniune Europeană.

Potrivit proiectului, o firmă va putea fi înființată în maximum 48 de ore, complet online, pentru mai puțin de 100 de euro și fără cerințe minime de capital social.

Un element central al inițiativei este principiul „once only”, care presupune că firmele vor transmite informațiile o singură dată, acestea urmând să fie distribuite automat între autorități.

În plus, Comisia Europeană intenționează să creeze un registru central al UE pentru aceste companii, iar codurile de identificare fiscală și de TVA vor fi obținute fără depunerea repetată a documentelor.

Președinta Comisiei Europene a subliniat că actualele obstacole birocratice încetinesc dezvoltarea afacerilor în UE.

„În Europa, poate dura săptămâni sau chiar luni să înființezi o companie. Antreprenorii se confruntă cu 27 de sisteme juridice și peste 60 de forme diferite de societăți”, a declarat von der Leyen

Potrivit acesteia, noul sistem va permite înființarea rapidă a companiilor și va reduce costurile și timpul necesar pentru dezvoltarea afacerilor.

Proceduri digitale și reguli simplificate pentru companii

Companiile de tip EU Inc. vor funcționa complet digital, de la înființare până la administrare, inclusiv pentru ședințe, documente și operațiuni interne.

Inițiativa prevede și proceduri simplificate de insolvență, în special pentru start-up-uri, astfel încât antreprenorii să poată relua mai ușor activitatea după un eșec.

De asemenea, firmele vor putea emite acțiuni cu drepturi diferite și vor avea acces la mecanisme mai simple de atragere a investițiilor.

Năsui critică birocrația din România și măsurile Guvernului

Deputatul USR a reamintit că s-a opus recent măsurilor guvernamentale care, în opinia sa, au crescut birocrația și au impus cerințe suplimentare pentru firme.

„Îngreunezi mediul privat degeaba, doar ca să fie guvernul fericit că firmele românești sunt capitalizate. Este o neînțelegere totală a economiei și a contabilității”, a susținut acesta.

Năsui a criticat și modul în care aceste măsuri au fost prezentate ca fiind „europene”: „Propaganda pro-birocrație a prezentat această măsură ca fiind «europeană». Care «vest sălbatic»? Avem printre cele mai birocratice și impredictibile sisteme din UE”.

Critici la adresa Registrului Comerțului

Fostul ministru al Economiei a susținut că Registrul Comerțului blochează activitatea firmelor din cauza unor sisteme informatice nefuncționale „care au costat zeci de milioane de euro”.

Potrivit acestuia, noul model european ar putea oferi o alternativă viabilă pentru antreprenorii români: „Direcția pare una foarte binevenită. Să sperăm că o vor implementa bine. Încă mai avem nevoie de detalii”.

Propunerea Comisiei Europene urmează să fie analizată de Parlamentul European și de Consiliul UE, iar obiectivul este adoptarea acesteia până la finalul anului 2026.

Dacă va fi implementată, inițiativa ar putea simplifica semnificativ înființarea și administrarea firmelor în Uniunea Europeană, reducând birocrația și costurile pentru antreprenori.

Citește și: Von der Leyen a anunțat inițiativa „EU Inc.”, o structură de companie europeană care ar permite înființarea firmelor în 48 de ore

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert cazanciuc digi
1
Robert Cazanciuc îi cere lui Ilie Bolojan să explice refuzul finanțării Cartierului...
Femeie Moscova
2
Rusoaicele care refuză să facă copii vor fi trimise obligatoriu la psiholog, anunță...
Indemnizație de însoțitor 2026. Foto Getty Images
3
Cât este indemnizația de însoțitor în 2026: Ajutorul acordat celor care nu se pot îngriji...
Adrian Țuțuianu.
4
Angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical a demisionat. Instituția...
steag cuba profimedia
5
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula: „Va întâmpina o...
Un român și-a invitat socrii bogați la restaurant și a trimis hoțul acasă. Apoi, a început să plângă. Ce pedeapsă a primit
Digi Sport
Un român și-a invitat socrii bogați la restaurant și a trimis hoțul acasă. Apoi, a început să plângă. Ce pedeapsă a primit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
beirut
Război în Orientul Mijlociu, ziua 20. Rutte: NATO discută despre blocarea Strâmtorii Ormuz, iar aliaţii vor găsi o soluţie
comisia europeana
Comisia Europeană vrea să modifice legislația europeană privind siguranța chimicalelor eludând Parlamentul
Robert Golob
Premierul sloven își acuză rivalul că a apelat la Black Cube, pentru a influența alegerile. Cum a acționat „Mossadul privat” în România
pompa de carburant
Motorina a ajuns la 10 lei pe litru în unele benzinării. Adrian Codirlașu: „Nu este speculă, ci realitatea pieței. Vom depăși pragul”
Locuri de muncă fără diploma de bac. Foto Getty Images
Peste 31.000 de locuri de muncă sunt disponibile în România. Ce meserii sunt cele mai căutate și ce oferte există în străinătate
Recomandările redacţiei
ilie bolojan sorin grindeanu marian neacsu _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Coaliția a decis: taie bani de la magistrați pentru ajutoarele cerute...
nicusor captura
„Asta înseamnă să fii aliat”: Nicușor Dan, despre relația cu SUA și...
taieri
Hectare întregi din pădurea Hoia-Baciu de lângă Cluj-Napoca, tăiate...
FED DECLARATII NICUSOR ZELENSKI 120326 CTR1_90408
Nicușor Dan: „Partidele din Coaliție, condamnate să guverneze...
Ultimele știri
Forțele submarine ruse, în alertă maximă de luptă. Anunțul comandantului flotei
Nicuşor Dan, întrebat despre plafonarea prețurilor la carburanți: O să vedeți un set de măsuri. Va fi o acțiune din partea statului
Olguța Vasilescu ceartă pensionarii pentru că nu au votat cu PSD: „Vezi ce votezi că poate ți se taie pensia”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec prin schimbări majore până la finalul lunii martie 2026. Marte, planeta ambiției și a...
Cancan
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit...
Fanatik.ro
Războiul din Iran loveşte în plin tehnologia. Un gaz invizibil e pe cale să declanşeze o criză globală, din...
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Gică Hagi, noul selecționer al României! „A vorbit și cu Mircea Lucescu. E mentorul lui”. Exclusiv
Adevărul
Trump amenință cu distrugerea zăcământului iranian South Pars dacă Teheranul lovește din nou o instalație de...
Playtech
Semnalul secret care a reapărut în Iran. Misterul stațiilor de numere imposibil de...
Digi FM
Sarmale de post ca la bunica. Rețeta simplă care iese perfect de fiecare dată
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce a putut să spună Florin Prunea despre Diana Buzoianu: "Îmi prezint public scuze pentru acest moment, pe...
Pro FM
Decizia luată de un artist diagnosticat cu o formă agresivă de cancer: Mi-am trăit viața cât pentru 10...
Film Now
Uma Thurman dezvăluie de ce a ales să nu se mute la Hollywood: „Cred că este păcat, întotdeauna mi-am dorit...
Adevarul
Ucraina a dezvoltat o dronă kamikaze cu o rază de acțiune de 200 km
Newsweek
Bolojan ar fi bătut palma cu Grindeanu. 2.800.000 pensionari iau 1.000 lei în plus la pensie. Când vin banii?
Digi FM
Meseria inedită pe care o îmbrățișează femeile din Ucraina, de la începutul războiului: “Sudează minunat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele meningitei care te pot păcăli. 7 boli comune confundate cu infecția mortală care face ravagii în...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Kurt Russell a împlinit 75 de ani, iar Goldie Hawn i-a transmis cel mai dulce mesaj: De 43 de ani împreună...
UTV
Kylie Jenner a întors toate privirile într-o rochie inspirată de Jessica Rabbit