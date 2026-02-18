Live TV

Un grup românesc a obținut cel mai prestigios simbol global al calității în construcții

Data actualizării: Data publicării:
New Project (20) Articol susținut de Leviatan Group

Un grup de companii de construcții din România a reușit ceea ce nicio altă organizație din Europa de Est nu a făcut până acum: să obțină tripla certificare BSI Kitemark™ pentru BIM (Building Information Modeling), acordată de British Standards Institution – cea mai veche instituție de standardizare din lume, care a fost fondată în anul 1901 și operează în peste 195 de țări.

După ce a demonstrat valoarea abordării digitale în proiecte de anvergură din România, Leviatan Group a primit certificarea BSI Kitemark™ pentru proiectare, execuție și managementul securității informațiilor, deținută de giganți mondiali din sectorul construcțiilor precum Skanska, Balfour Beatty sau BAM, companii cu cifre de afaceri de milioane de euro.

Leviatan Group a dezvoltat în sistem BIM proiecte esențiale atât în domeniul infrastructurii de apărare, cât și în cel al infrastructurii spitalicești, contribuind la modernizarea unor obiective strategice pentru România. Printre acestea se numără extinderea și modernizarea Bazei Aeriene 71 din Câmpia Turzii – infrastructură NATO compatibilă cu aeronavele F-16 și F-35 – precum și derularea fazei I a Spitalului Regional de Urgență Cluj.

Cătălin Podaru, fondator și CEO Leviatan Group, și Maria Văsi, Director Operațional și Transformare la Leviatan Group, vor vorbi despre această realizare într-un podcast pe care îl veți putea urmări joi, 19 februarie, de la ora 16:00, pe site-ul digi24.ro.

Editor : A.D.V.

