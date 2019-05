Un mesaj scris în 2 minute pe LinkedIn i-a adus unui tânăr un job la o companie care nici măcar nu făcea angajări

Kathryn Minshew, cofondatoare și CEO al site-ului de anunțuri de joburi și sfaturi de carieră The Muse, nu era în căutarea unui director al departamentului de marketing în 2012, dar cu toate acestea a decis să angajeze un tânăr care i-a trimis un mesaj pe LinkedIn, scrie Business Insider.

Elliott Bell a fost angajat în funcția de director de marketing câteva luni mai târziu, poziție pe care a rămas timp de patru ani. El i-a trimis lui Minshew un mesaj scris în 2 minute pe LinkedIn, iar modul în care acesta și-a formulat propunerea a convins-o pe confondatoarea companiei să îi acorde o șansă, deși nu căuta în mod special un angajat pentru postul respectiv.

Iată mesajul:

„Bună, Kathryn,

Am participat la conferința Women 2.0 ieri și am avut ocazia să îți văd intervenția pentru un pitch. Trebuie să recunosc că am fost dat pe spate de tine, de echipa ta, dar mai ales de compania pe care o conduci.

Am petrecut șase ani la Seamless.com, unde am lucrat cu lideri incredibili, precum Jason Finger (pe care îl cunoști foarte bine). Văd un potențial uriaș în compania ta și mi-ar plăcea să fac parte din ea în orice formă posibilă. Specializarea mea principală este în marketing, unde am o experiență vastă pe corporațiile și utilizatorii pe care compania ta pare să îi atragă. Mi-ar plăcea să discutăm mai multe despre cum abilitățile mele ar putea să te ajute să îți atingi și să îți depășești obiectivele de creștere.

Felicitări pentru succes! Și încă o dată, mi-ar plăcea să putem discuta despre companie și să îți spun cum aș putea ajuta,

Mulțumesc,

Elliott.”

Într-un interviu acordat Business Insider, Minshew a explicat de ce i-a plăcut atât de mult mesajul tânărului.

- a inclus un detaliu personal, faptul că participase la prezentarea susținută de ea,

- a complimentat compania și echipa,

- a lămurit faptul că este entuziasmat să lucreze pentru TheMuse, și nu pentru oricare altă companie,

- a inclus două propoziții despre background-ul său profesional și specializarea sa,

- a menționat numele unei cunoștințe comune, căreia Minshew ar fi putut să îi ceară detalii,

- nu a făcut o solicitare foarte îndrăzneață, precum o convorbire telefonică a doua zi, o cerere pe care Minshew spune că a primit-o în trecut.

