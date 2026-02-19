Serviciul StartPost al Poștei Române, prin care firmele își pot înființa sau reloca sediul social la o adresă administrată de companie, a generat nemulțumiri după ce unele dosare au fost respinse la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Surse Digi24.ro susțin că, deși au încheiat contractele și au achitat tarifele, nu și-au recuperat banii după respingerea cererilor. În schimb, Poșta Română afirmă că serviciul a fost activat conform obligațiilor asumate și că nu există temei legal pentru rambursare.

Situația apare pe fondul unui conflict mai vechi între cele două instituții. În octombrie 2025, Poșta Română acuza public că unii registratori resping dosarele firmelor care folosesc serviciul StartPost.

Redacția Digi24.ro a discutat cu reprezentanții Poștei Române și cu oficiali ai ONRC pentru a stabili în ce condiții pot fi returnate sumele plătite și cum explică fiecare instituție aceste situații.

Contextul conflictului din 2025

La 1 octombrie 2025, Poșta Română anunța printr-un comunicat că unii registratori ai ONRC resping dosarele firmelor care își înființează sau relochează sediul social prin StartPost.

Compania a descris aceste situații drept „atitudini antireformatoare, contrare intereselor strategice ale statului român”.

StartPost este un serviciu destinat antreprenorilor, freelancerilor și start-up-urilor care au nevoie de un sediu social fără activitate la punctul respectiv.

Pachetul include înființarea sau relocarea sediului social la o adresă administrată de Poșta Română și o cutie poștală dedicată, cu notificare prin SMS la primirea corespondenței.

Reprezentanții companiei subliniază că obiectul contractului este înființarea sau relocarea sediului social, iar cutia poștală este parte a pachetului comercial, nu serviciul principal.

Contractele pot fi încheiate fie fizic, în subunități poștale arondate proiectului, fie online.

În cazul fluxului digital, clientul completează datele, efectuează plata, iar ulterior primește draftul de contract pentru semnare electronică.

Clienții reclamă refuzul rambursării

Potrivit surselor Digi24.ro, după semnarea contractelor și depunerea documentelor în spațiul privat virtual al ONRC, unele dosare au fost respinse.

Ulterior, persoanele în cauză ar fi solicitat returnarea sumelor plătite, însă li s-ar fi comunicat că banii nu pot fi restituiți.

Nemulțumirea reclamată este legată de faptul că obiectivul urmărit, adică înregistrarea efectivă a sediului social, nu s-a concretizat, deși plata a fost deja efectuată și contractul semnat.

„Rambursarea e posibilă doar dacă nu s-a perfectat contractul”

Claudiu Ilie, manager dezvoltare imobiliară în cadrul Poștei Române, a declarat pentru Digi24.ro că situațiile trebuie diferențiate în funcție de momentul procedural.

Potrivit acestuia, dacă plata a fost făcută, dar contractul nu a fost semnat, suma este restituită la solicitare. Același principiu se aplică și în cazul contractelor încheiate în subunități poștale, dacă documentul nu este perfectat.

În schimb, dacă documentul este semnat și contractul încheiat, compania consideră că serviciul a fost prestat conform obligațiilor asumate, iar respingerea dosarului de către ONRC nu reprezintă un temei legal pentru rambursare.

Reprezentantul Poștei Române a precizat pentru Digi24.ro că produsul StartPost respectă Legea 31/1990 privind societățile, coroborată cu Legea 102/2020 privind unele măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative, și că stabilește un sediu social în conformitate cu cadrul legal în vigoare.

Potrivit companiei, cutia poștală este parte din pachetul comercial, însă obiectul principal al contractului îl reprezintă înființarea sau relocarea sediului social fără activitate.

În situațiile în care dosarele au fost respinse, compania a transmis că le-a recomandat clienților să formuleze o notă de constatare în spațiul privat virtual al ONRC și să solicite clarificări.

De asemenea, în discuția cu Digi24.ro, aceștia spun că în toate cazurile în care această procedură a fost urmată, cererile au fost ulterior aprobate.

Au existat însă și situații în care, după respingere, unii clienți au ales să contracteze un alt operator privat pentru înființarea sau relocarea sediului social și ulterior au solicitat rambursarea sumelor de la Poștă.

În aceste cazuri, compania susține că nu poate restitui banii, întrucât contractul a fost deja semnat și serviciul activat.

ONRC: Respingerea poate interveni dacă sunt nereguli în documente

Contactat de Digi24.ro, un reprezentant al ONRC a transmis că nu au mai existat situații în care cererile să fie respinse pe motiv că serviciul ar reprezenta doar închirierea unei căsuțe poștale.

Potrivit instituției, respingerile pot apărea în cazul în care există nereguli în contractul prezentat ca dovadă a spațiului sau alte probleme de conformitate a documentației.

ONRC susține că analiza dosarelor se face individual, în funcție de fiecare caz, și că nu există un blocaj instituțional privind serviciul StartPost.