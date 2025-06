Un viitor mai bun e un viitor fără fum: obiectivul PMI stabilit pentru următorii 5 ani

În primul trimestru al anului 2025, veniturile obținute de Philip Morris International provin în proporție de 42% din vânzarea produselor alternative cu nicotină, un progres remarcabil pentru obiectivul companiei de a asigura un viitor fără fum, fără riscurile aduse prin arderea țigărilor clasice.

Philip Morris International, compania lider pe piața produselor pe bază de tutun a fixat un important prag pentru o schimbare semnificativă în domeniul sănătății publice: cel puțin două treimi din profitul companiei să provină din comercializarea produselor fără ardere. Asta înseamnă că țigările își pregătesc tranziția de la rafturile magazinelor la vitrinele de muzeu.

Evenimentul Technovation - Smoke-free by PMI, organizat la centrul de cercetare și dezvoltare al Philip Morris International, din Elveția, a demonstrat încă o dată că inovația produselor pe bază de nicotină nu aduce decât beneficii în rândul consumatorilor tipici de tutun. În acest sens am discutat cu Stefano Volpetti, președinte SFP Inhaled Products & Chief Consumer Officer, despre planurile de viitor ale companiei. „Suntem foarte dedicați acestei misiuni, până la punctul în care am investit deja 14 miliarde de dolari în dezvoltarea, proiectarea și comercializarea alternativelor fără fum.” ne-a spus acesta.

Posibilitatea de a alege între alternative care încurajează renunțarea la țigări este strategia pe care Stefano Volpetti mizează pentru a convinge cât mai mulți fumători să renunțe la procesul de ardere în administrarea nicotinei de către consumatori. De aceea compania pune la dispoziție un portofoliu de alternative fără fum cu trei categorii: tutun încălzit, e-vapor și produse pentru uz oral. Factorul cheie care lipsește pentru a pune în aplicare până la capăt această strategie este legislația care să permită fumătorilor să aibă acces la alternative fără fum.

Produsele fără fum nu au fost o simplă inovație, ci una care a necesitat ani de zile de dedicare, investiții și avansare tehnologică. Produsele alternative fără fum oferite de PMI sunt comercializate în 92 de state, înregistrând anul trecut 38% din vânzările totale ale companiei, iar în 23 dintre piețe, vânzările produselor alternative au reprezentat peste 50% din vânzări.

