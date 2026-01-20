Val de concedieri la început de an: Mai multe fabrici din România își închid porțile și lasă mii de angajați fără locuri de muncă

Val de concedieri la început de an. Mai multe fabrici auto din Arad, Bihor sau Prahova își închid porțile. Combinatul siderurgic de la Galați, cândva cel mai mare din țară, este la doar un pas de faliment. Iar Azomureș, cel mai mare consumator industrial aflat în activitate, își reduce activitatea din nou, din cauza prețurilor la energie.

Început de an cu vești proaste pentru mii de salariați din România. La Galați, peste 3.000 de angajați ai combinatului siderurgic Liberty au fost trimiși în șomaj tehnic. Compania se află în concordat preventiv, ultima etapă înainte de faliment. Oamenii spun că nu și-au mai primit salariile de luni întregi. Andrei lucrează din 2017 și din disperare a intrat în greva foamei.

Andrei Gheorghiță - mecanic locomotivă Liberty Galați: Personal, am de recuperat bonurile din luna iunie și iulie și două săptămâni pe luna octombrie.

Soția lui, Andreea, este inginer în același combinat. Nici ea nu și-a mai primit salariul din noiembrie. Au două fetițe și spun că abia mai fac față cheltuielilor.

Și Azomureș trimite în șomaj tehnic 600 de angajați. În plus, contractele de mentenanță și servicii vor fi suspendate sau reduse, iar asta va afecta direct alți peste 1.500 de angajați. O decizie anunțată în contextul incertitudinii cu privire la aprovizionarea cu gaze naturale pe termen lung. În plus, reprezentanții combinatului susțin că Romgaz nu a depus până la acest moment o ofertă de preluare. Pe de altă parte, compania deținută majoritar de statul român arată, într-un comunicat, că a transmis totuși Azomureș ce interval de preț poate oferi.

În Bihor, concedierile colective au început deja, iar peste 300 de oameni au rămas fără loc de muncă.

Csaba Bekesi - director AJOFM Bihor: Una dintre localitățile cele mai afectate este Marghita, cealaltă Beiuș. Unul dintre angajatori este deja la faza de emitere a deciziilor de desfacere a contractelor de muncă.

Românii au o putere de cumpărare tot mai scăzută, pe fondul creșterii taxelor și accizelor la combustibili, ceea ce va afecta în continuare consumul. Efectele se vor resimți în zona de retail, iar presiune vine și din zona inteligenței artificiale, care amenință tot mai multe locuri de muncă.

