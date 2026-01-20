Live TV

Val de concedieri la început de an: Mai multe fabrici din România își închid porțile și lasă mii de angajați fără locuri de muncă

Data publicării:
angajati fabrica
Mai multe fabrici din România își închid porțile și lasă mii de angajați fără locuri de muncă. Foto: Captură video

Val de concedieri la început de an. Mai multe fabrici auto din Arad, Bihor sau Prahova își închid porțile. Combinatul siderurgic de la Galați, cândva cel mai mare din țară, este la doar un pas de faliment. Iar Azomureș, cel mai mare consumator industrial aflat în activitate, își reduce activitatea din nou, din cauza prețurilor la energie.

Început de an cu vești proaste pentru mii de salariați din România. La Galați, peste 3.000 de angajați ai combinatului siderurgic Liberty au fost trimiși în șomaj tehnic. Compania se află în concordat preventiv, ultima etapă înainte de faliment. Oamenii spun că nu și-au mai primit salariile de luni întregi. Andrei lucrează din 2017 și din disperare a intrat în greva foamei.

Andrei Gheorghiță - mecanic locomotivă Liberty Galați: Personal, am de recuperat bonurile din luna iunie și iulie și două săptămâni pe luna octombrie.

Soția lui, Andreea, este inginer în același combinat. Nici ea nu și-a mai primit salariul din noiembrie. Au două fetițe și spun că abia mai fac față cheltuielilor.

Și Azomureș trimite în șomaj tehnic 600 de angajați. În plus, contractele de mentenanță și servicii vor fi suspendate sau reduse, iar asta va afecta direct alți peste 1.500 de angajați. O decizie anunțată în contextul incertitudinii cu privire la aprovizionarea cu gaze naturale pe termen lung. În plus, reprezentanții combinatului susțin că Romgaz nu a depus până la acest moment o ofertă de preluare. Pe de altă parte, compania deținută majoritar de statul român arată, într-un comunicat, că a transmis totuși Azomureș ce interval de preț poate oferi.

În Bihor, concedierile colective au început deja, iar peste 300 de oameni au rămas fără loc de muncă.

Csaba Bekesi - director AJOFM Bihor: Una dintre localitățile cele mai afectate este Marghita, cealaltă Beiuș. Unul dintre angajatori este deja la faza de emitere a deciziilor de desfacere a contractelor de muncă.

Românii au o putere de cumpărare tot mai scăzută, pe fondul creșterii taxelor și accizelor la combustibili, ceea ce va afecta în continuare consumul. Efectele se vor resimți în zona de retail, iar presiune vine și din zona inteligenței artificiale, care amenință tot mai multe locuri de muncă.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump
1
Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
2
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
nicusor dan sustine un discurs
3
Nicușor Dan face apel la dialog, după amenințările lui Donald Trump: „Sunt profund...
4
Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce spune fostul...
The Norwegian Post Office's sorting center in Lørenskog during the annual Christmas gift rush.
5
Mii de proprietari, notificați de armata Norvegiei că imobilele și bunurile lor ar putea...
Direct din Groenlanda, l-a jignit public pe Donald Trump și știe ce urmează: ”E terifiant”
Digi Sport
Direct din Groenlanda, l-a jignit public pe Donald Trump și știe ce urmează: ”E terifiant”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - DEZBATERE - IMPACTUL SOCIAL AL NOILOR TEHNOLOGII - 19 IUN 2023
Cine este noul secretar de stat de la Ministerul Energiei, fost vicepreședinte într-o companie falimentară cu datorii către stat
Targu,Mures,,Romania,-,August,2021:,Factory,Where,Mineral,Fertilizers
Combinatul Azomureş trimite în șomaj tehnic 600 de angajați. Alte 1.500 de locuri de muncă sunt în pericol
echipament constructor santier
Eșec pe bani europeni, la Galați. Motivul pentru care biblioteca, renovată 90%, a fost abandonată de constructor: „Nu e ceva nou”
fabrica de masini
Val de concedieri în fabricile auto din vestul țării. Motivul pentru care mii de oameni vor rămâne fără slujbe în viitorul apropiat
Aumovio ist ein neues Technologieunternehmen aus der ehemaligen Automotive-Sparte der Continental AG - sprich Conti - da
Aumovio a anunțat reduceri de personal la nivel național. Restructurarea vizează 641 de posturi până la finalul lui 2026
Recomandările redacţiei
relatie relatii ue europa sua america
Articolul 5 al NATO, pe masa discuțiilor. Amenințările lui Trump...
Carney și Macron
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a...
Tánczos Barna
România, aproape de momentul în care va trebui să aleagă între SUA și...
Germany: Stalled Labor Market Shapes Daily Life In Berlin
UE riscă să rateze proiectele de transport pentru 2030. Consecințe...
Ultimele știri
Rachetele și dronele rusești au lovit Kievul în plină noapte geroasă, lăsând părți din oraș fără curent electric și fără apă
Un pușcaș marin care a antrenat acum 20 de ani trupele ucrainene spune care e secretul succesului lor: „Putem învăța de la ei”
„O obsesie de peste 200 de ani”. Cum au încercat alți cinci președinți americani să obțină Groenlanda
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată Eliza Iliescu în 2026, la 21 de ani. Tânăra a avut rezultate remarcabile la școală, iar acum e...
Cancan
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
Fanatik.ro
Primarul care a trimis imagini indecente unei fete, acuzat de un bărbat că l-a hărțuit. Ce turnură...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Circul erorilor la Primăria Sectorului 5. Milioane de lei, bani plătiți nelegal la mega-contractul câștigat...
Adevărul
Minciuna lui Putin: de ce Kremlinul folosește imagini vechi pentru a-i păcăli pe ruși că liderul lor s-a...
Playtech
Domeniile cu cele mai mari salarii medii din România. HoReCa și confecțiile, la coada clasamentului
Digi FM
Cât plătește impozit Traian Băsescu pentru apartamentul său de 154 m pătrați: "E o creștere consistentă"
Digi Sport
Unde a apărut Mario Iorgulescu, după ce a fost dat dispărut și tatăl său a plecat de urgență în Italia
Pro FM
Paula Seling, prima iubire după divorț? "Cel care îmi este liniște și forță! Pot merge mai departe știind că...
Film Now
Filmul care domină box-office-ul nord-american pentru al cincilea weekend consecutiv. Peste 1,3 miliarde...
Adevarul
Un avion spre Alicante a decolat fără pasageri: zeci de oameni au rămas blocați pe scări. „Am mers toți după...
Newsweek
România are 17 de pensii speciale, de serviciu sau acordate pe baza unor legi speciale. Costă 5.000.000.000€
Digi FM
VIDEO "Pârtia de schi nu e podium de modă". O femeie îmbrăcată în fustă, coborâtă de pe munte de un jandarm
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Cum arată azi frumoasa din "Pasărea Spin". Rachel Ward are 68 de ani: "Ce s-a întâmplat cu tine?"
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”