Valoarea pe piață a Lenovo și ZTE s-a prăbușit. Scandal de spionaj al serverelor americane

Acțiunile deținute de Lenovo Group Ltd și ZTE Corp s-au prăbușit vineri, din cauza temerilor că vânzările lor ar putea suferi, după un raport al companiei Bloomberg potrivit căruia sistemele unor companii din S.U.A. au fost infiltrate cu cipuri de computer conținând malware introdus de agenții chineze de spionaj.

Sursa foto:superwhite.cc

Bloomberg Businessweek a citat 17 surse neidentificate de la agenții de informații și de afaceri potrivit cărora spionii chinezi au plasat cipuri în interiorul echipamentului utilizat de aproximativ 30 de companii și mai multe agenții guvernamentale din S.U.A.. Aceasta ar conferi Beijing acces secret la rețelele interne.

Apple Inc și Amazon.com Inc, citate ca companii americane care au făcut obiectul atacului, au negat raportul. Super Micro Computer Inc, pe care Bloomberg a declarat că a fost furnizorul de plăci de servere care conțineau cipuri rău intenționate a negat și raportul.

Acțiunile companiei Lenovo s-au diminuat cu 18%, în timp ce acțiunile din Hong Kong ale producătorului de echipamente de telecomunicații din China, ZTE Corp, au scăzut cu 11%. Analiștii și participanții la piață au declarat că întreprinderile și consumatorii ar putea deveni reticenți în a cumpăra bunuri tehnologice chinezești, potrivit Bloomberg.com.

În februarie 2018 Şefii celor mai mari şase agenţii de inteligenţă din Statele Unite le recomandă americanilor să evite folosirea dispozitivelor comercializate de producătorii chinezii ZTE şi Huawei.

În cadrul unei întâlnirii a Comisiei de Informaţii din Senatul Statelor Unite, şefii marilor agenţii de informaţii americane, printre care NSA, CIA şi FBI, au emis o comunicare comună prin care avertizează cu privire la riscurile folosirii dispozitivelor mobile produse de companiile chinezeşti.

Şeful FBI, Chris Wray, a spus că guvernul american este foarte îngrijorat din cauza riscurilor de securitate pe care răspândirea produselor unor companii fidele unui regim politic care nu împărtăşeşte aceleaşi valori democratice le poate reprezenta. Conform directorului FBI, aceste companii au capacitatea de a fura şi modifica informaţiile în mod fraudulos, creând terenul propice pentru spionaj.

În prim planul acestui scandal este Huawei, companie a cărei divizie de smartphone-uri a crescut foarte mult în ultimii ani. Şefii agenţiilor americane avertizează că fondatorul Huawei este un fost membru al unei divizii a guvernului chinez, numite Armata de Eliberare a Poporului Chinez.

În 2014, celor de la Huawei le-a fost interzis să participe la licenţele pentru contracte guvernamentale, iar nu mai departe de luna trecută operatorul american AT&T a renunţat în ultima clipă să vândă smartphone-ul Mate 10 Pro, ca urmare a unor presupuse presiuni politice.

Etichete:

,

,

,

,