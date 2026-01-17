Live TV

Vânzarea activelor Lukoil: Trezoreria SUA a prelungit termenul limită până la finalul lui februarie. Cine e interesat să cumpere

lukoil

Departamentul Trezoreriei SUA a prelungit până pe 28 februarie termenul-limită pentru vânzarea majorităţii activelor internaţionale ale companiei petroliere ruse Lukoil, evaluate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, potrivit Reuters, care menţionează giganţii din sectorul hidrocarburilor care şi-au exprimat interesul. Decizia vine pe fondul sancţiunilor occidentale şi al presiunilor geopolitice care vizează reducerea amprentei globale a grupului rus.

Activele scoase la vânzare includ zăcăminte majore de petrol şi gaze, rafinării şi reţele extinse de benzinării, iar interesul potenţialilor cumpărători este semnificativ.

Printre companiile care şi-au exprimat intenţia se numără Carlyle Group, un consorţiu format din Chevron şi Quantum Capital Group, International Holding Company din Emiratele Arabe Unite, Exxon Mobil, grupul ungar MOL şi compania saudita Midad Energy, notează News.ro.

Trezoreria SUA a blocat deja două oferte, din partea Gunvor şi Xtellus Partners, subliniind sensibilitatea geopolitică a tranzacţiei şi necesitatea aprobării fiecărui contract în parte.

Portofoliul internaţional al Lukoil acoperă unele dintre cele mai valoroase proiecte energetice din lume. Compania deţine 75% din gigantul câmp petrolier West Qurna 2 din Irak, unde autorităţile locale au aprobat planuri de preluare temporară a operaţiunilor pentru a evita perturbările viitoare. În Egipt şi Emiratele Arabe Unite, Lukoil este parte a unor proiecte petroliere şi gaziere strategice, iar în Asia Centrală compania deţine participaţii în Karachaganak şi Tengiz, precum şi în consorţiul care operează conducta CPC către Marea Neagră.

În Europa, unele dintre cele mai sensibile componente ale vânzării sunt rafinăria Burgas din Bulgaria şi rafinăria Petrotel din România, alături de peste 300 de staţii de carburanţi pe piaţa locală. Atât Bulgaria, cât şi România au adoptat recent legi care permit preluarea sau administrarea temporară a activelor Lukoil.

În paralel, operaţiunile de trading ale Lukoil, gestionate prin compania elveţiană Litasco, cândva responsabilă pentru aproximativ 4% din comerţul global de petrol, sunt practic demantelate sub presiunea sancţiunilor. Birourile din Geneva şi Houston au fost deja închise, iar angajaţii din Dubai au fost notificaţi că vor lucra doar până în februarie.

Tranzacţiile legate de staţiile de carburant din Europa şi SUA sunt permise până la 29 aprilie, iar interesul investitorilor este în creştere, având în vedere poziţiile strategice ale acestor reţele.

Procesul de vânzare al activelor Lukoil este considerat unul dintre cele mai complexe exerciţii de restructurare forţată din sectorul energetic global din ultimul deceniu, iar rezultatul său va redefini harta proprietăţii în industria petrolieră europeană şi asiatică în 2026.

