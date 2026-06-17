Live TV

ZERO COMPROMISURI: o campanie națională pentru prevenirea accesului minorilor la produse din tutun și nicotină

Data actualizării: Data publicării:
poza pmr Articol susținut de Phillip Morris România
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Fără compromisuri înseamnă toleranță zero, dar vrem să mergem mai departe” ANPC: aproape 400 de controale și peste 1,7 milioane de lei în sancțiuni în acest an

„Ochii frumoși nu țin loc de buletin” — și, mai mult ca oricând, această zicală devine un principiu de bază pentru o nouă campanie lansată în România, menită să dezvolte o cultură a responsabilității în comercializarea produselor din tutun și nicotină. Pretextul nu este unul întâmplător: șase din zece români consideră că legislația care interzice accesul minorilor la aceste produse este aplicată în mică măsură sau deloc, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research în aprilie 2026.

Pe acest fond, voci importante din mediul public și privat au lansa campania ZERO COMPROMISURI, o inițiativă de educare și conștientizare care își propune să prevină accesul persoanelor sub 18 ani la produsele din tutun și nicotină și să promoveze responsabilitatea comună în protejarea acestora. Demersul este în acord cu obiectivele de protecție a minorilor și cu procesul de revizuire a cadrului legislativ al Uniunii Europene privind produsele din tutun și nicotină.

Partenerii campaniei sunt: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Asociația Municipiilor din România (AMR), Philip Morris România, HORA – Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România – și Mega Image. Partenerii au creat o platformă dedicată, prin care informează publicul despre subiect și despre modul în care poate lua atitudine: www.zerocompromisuri.ro.

„Fără compromisuri înseamnă toleranță zero, dar vrem să mergem mai departe”

Reprezentanții campaniei au subliniat că, pentru ei, „fără compromisuri” înseamnă „toleranță zero”, însă acest lucru nu este suficient. De aceea inițiativa își propune să meargă mai departe, mizând pe implicarea tuturor operatorilor din piață, dar și a părinților și a autorităților, pentru a atinge obiectivul comun: împiedicarea accesului minorilor la produsele din tutun și la cele cu nicotină, destinate exclusiv adulților.

Despre măsurile aplicate în propria rețea de vânzare a vorbit Carmina Fusté, director general Philip Morris România:

În vânzările prin propriile puncte comerciale avem reguli stricte, care atrag consecințe severe. Toată lumea cunoaște aceste reguli, pentru că instruim angajații astfel încât, atunci când un minor sau o persoană care pare minoră vine în aceste puncte, să nu îi vândă sau, dacă există incertitudini legate de vârstă, să solicite un act de identitate. Consecințele nerespectării sunt foarte severe, putând duce până la concedierea angajaților, iar pe parcursul anului organizăm mai multe misiuni de evaluare sub acoperire, pentru a ne asigura că toți angajații noștri respectă acest regulament.

Pentru comercianții din magazinele care nu fac parte din rețeaua administrată direct de Philip Morris, campania pune la dispoziție instrumentele necesare pentru instruirea personalului și cultivarea responsabilității în relația cu clienții. Nici canalele de comercializare online nu sunt excluse din ecuație: acestea dispun de filtre pentru blocarea accesului minorilor, prin solicitarea scanării actului de identitate sau a unei verificări faciale, iar la momentul livrării, curierul trebuie să verifice vârsta destinatarului, ori cutiile de livrare să afișeze mesaje de avertizare privind ridicarea unor produse destinate persoanelor cu vârsta peste 18 ani.

Potrivit sondajului realizat de INSCOP, românii consideră că autoritățile statului sunt cele mai în măsură să contribuie la supravegherea comercializării legale a produselor din tutun și nicotină — opinie exprimată de 54% dintre respondenți. Responsabilitatea este atribuită, în continuare, vânzătorilor (16,9%), magazinelor (10%) și distribuitorilor (5,9%).

ANPC: aproape 400 de controale și peste 1,7 milioane de lei în sancțiuni în acest an

Președintele ANPC, Csaba Lajos Bekesi, a explicat modul în care instituția participă la protejarea minorilor în cadrul acestui parteneriat:
„Anul trecut, în 2025, peste aproape 900 de sancțiuni au fost acordate. Ne apropiam anul trecut de aproape 4 milioane de lei sancțiuni pe subiectul acesta.Anul acesta deja suntem la aproape 400 de astfel de controale și de sancțiuni. Am trecut de 1,7 milioane de lei sub formă de sancțiuni bănești acordate operatorilor economici care n-au respectat legislația, atât legea noastră, cât și ordinul Președintelui care spune foarte clar că comercializarea produselor de tutun și a derivatelor acestora pentru tineri este interzisă, nu este posibilă. Autoritatea Națională pentru Protecția a Consumatorilor își înțelege rolul pe această piață a consumatorilor. Dincolo de faptul că avem această componentă punitivă de a sancționa abaterile legislative, avem și un rol foarte important de a supraveghea în continuu piața.

Legislația din România interzice vânzarea produselor din tutun și nicotină către persoanele sub 18 ani, precum și livrarea acestora prin sisteme automatizate de tip locker sau easybox. Nerespectarea obligațiilor privind verificarea vârstei — atât în magazinele fizice, cât și în mediul online sau la livrare — atrage sancțiuni severe, deopotrivă pentru comercianți și pentru vânzătorii persoane fizice.

Platforma zerocompromisuri.ro este disponibilă tuturor celor care își propun să prevină accesul minorilor la produse din tutun și nicotină, oferind informații, instrumente de responsabilizare și ghiduri de comunicare în relația cu persoanele care nu au împlinit 18 ani.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
adrian vestea la cotroceni
2
Anunțul lui Adrian Veștea, după ce Ilie Bolojan i-a dat ultimatum. Planul PNL dacă...
INSTANT_PNL_DECLARATII hubert thuma_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Stenograme din ședința PNL. Thuma, către Bolojan: „Voturile PSD au fost bune când ați...
Fotografie principala
4
Cancer de colon descoperit la un control de rutină. Dr. Cătălin Copăescu: „Existau șanse...
vestea inquam george calin
5
PNL a votat să nu susțină guvernul Veștea și îl amenință cu excluderea dacă nu-și depune...
S-a terminat! FIFA a anunțat decizia în cazul lui Istvan Kovacs la Cupa Mondială 2026
Digi Sport
S-a terminat! FIFA a anunțat decizia în cazul lui Istvan Kovacs la Cupa Mondială 2026
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
politia de frontiera scanere
Poliția de Frontieră, recomandări pentru perioada vacanțelor: planificați din timp călătoriile
planta de tutun
Secretul nicotinei, descifrat după 200 de ani: „Este un moment important pentru ştiinţă”
Woman Holding Moist Nicotine Snus Pouch, Tobacco Product, Quit Smoking Concept, Isolated On White Background
Nu urmați exemplul Suediei în privința pliculețelor cu nicotină, avertizează OMS: „Sunt concepute pentru a crea dependență”
Adult Man Wearing Electronic Ankle Monitor for House Arrest
O ţară din UE vrea să monitorizeze cu brăţări electronice copiii expuşi recrutării de către bandele criminale
copil cu ghiozdan in spate cu un parinte de mana pe strada
Alocația pentru copii ar putea fi împărțită în două. Suma totată va fi mai mare, dar este condiționată de prezența la școală
Recomandările redacţiei
Adrian Vestea si sorin Grindeanu
Răsturnare de situație: Șase parlamentari PSD nu vor să voteze...
BUCURESTI - REUNIUNEA CONSILIULUI PNL - 28 IUN 2025
PNL a convocat Congresul. Bolojan vrea să-l excludă pe Veștea și să...
INSTANT_DECLARATII_SIMION_MOTUNE_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Prima reacție a lui Simion după informațiile că Veștea a negociat cu...
INSTANT_PNL_DECLARATII catalin predoiu _00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cătălin Predoiu și-a dat demisia din conducerea PNL (surse)
Ultimele știri
Trupul unui marinar dispărut după scufundarea remorcherului la Midia a fost găsit. Continuă misiunea de recuperare a navei
Un tramvai a deraiat pe Bulevardul Preciziei din București, după ce a fost lovit de un TIR. Circulaţie blocată în zonă
O țară din UE se opune anumitor sancţiuni împotriva Rusiei: Vor crea „un teren favorabil propagandei antieuropene”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A folosit aceeași cremă timp de 30 de ani. Când a renunțat la ea, viața i s-a transformat într-un coșmar...
Cancan
Dan Alexa, primele declarații după ce și-a petrecut noaptea cu Andreea Popescu: 'Realitatea este cu totul...
Fanatik.ro
Ce diferență de vârstă este între Emma Răducanu și noul ei iubit. Bărbatul este mai mare
editiadedimineata.ro
Patru fake news care au dominat agenda europeană în luna mai: hantavirusul și drona din Galați, printre altele
Fanatik.ro
Produsul care poate genera 1.000.000.000 de dolari la CM 2026. Se vinde și în România și e bătaie pe el
Adevărul
Cel mai înalt pod pietonal suspendat din Europa se va construi într-o comună din România. Se vrea reper pe...
Playtech
Ce studii are Adrian Veștea. Premierul desemnat a urmat cursurile unei universități care a fost desființată
Digi FM
Pericol ascuns în transportul public. Ce trebuie să faci după fiecare călătorie pentru a evita ploșnițele
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a trecut la jigniri: englezii au făcut-o ”praf” pe ”cea mai frumoasă femeie de la Cupa Mondială”
Pro FM
Sorin Brotnei spune de ce s-a destrămat trupa Akcent. Totul a plecat de la bani: “El lua mai mult și voia și...
Film Now
A rupt tăcerea după 50 de ani. Jodie Foster, despre momentul decisiv din viața ei: „Totul s-a schimbat...
Adevarul
Scene revoltătoare într-o parcare din Sectorul 4: mai mulți adolescenți au fost filmați în timp ce...
Newsweek
Schimbare importantă la pensie de la 1 iulie. Cine va primi bani în plus și despre ce sume e vorba? 3 exemple
Digi FM
Mihai Bendeac, atac dur la adresa lui Gigi Becali. Ce l-a revoltat după inaugurarea bisericii din Pipera
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Unul dintre cele mai mari mistere de la Stonehenge ar putea fi rezolvat. Cum a ajuns uriașa Piatră a...
Digi Animal World
O pisică a urcat pe scenă în timpul finalului din „Romeo și Julieta” și a cucerit internetul: „A furat...
Film Now
Tom Cruise și Elsina Khayrova, mai tânără decât el cu 25 de ani, din nou împreună? Apariția care a stârnit...
UTV
Zendaya și Tom Holland au întors toate privirile la Madrid. Cei doi au dat startul turneului pentru...