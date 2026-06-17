ZERO COMPROMISURI: o campanie națională pentru prevenirea accesului minorilor la produse din tutun și nicotină

„Ochii frumoși nu țin loc de buletin” — și, mai mult ca oricând, această zicală devine un principiu de bază pentru o nouă campanie lansată în România, menită să dezvolte o cultură a responsabilității în comercializarea produselor din tutun și nicotină. Pretextul nu este unul întâmplător: șase din zece români consideră că legislația care interzice accesul minorilor la aceste produse este aplicată în mică măsură sau deloc, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research în aprilie 2026.

Pe acest fond, voci importante din mediul public și privat au lansa campania ZERO COMPROMISURI, o inițiativă de educare și conștientizare care își propune să prevină accesul persoanelor sub 18 ani la produsele din tutun și nicotină și să promoveze responsabilitatea comună în protejarea acestora. Demersul este în acord cu obiectivele de protecție a minorilor și cu procesul de revizuire a cadrului legislativ al Uniunii Europene privind produsele din tutun și nicotină.

Partenerii campaniei sunt: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Asociația Municipiilor din România (AMR), Philip Morris România, HORA – Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România – și Mega Image. Partenerii au creat o platformă dedicată, prin care informează publicul despre subiect și despre modul în care poate lua atitudine: www.zerocompromisuri.ro.

„Fără compromisuri înseamnă toleranță zero, dar vrem să mergem mai departe”

Reprezentanții campaniei au subliniat că, pentru ei, „fără compromisuri” înseamnă „toleranță zero”, însă acest lucru nu este suficient. De aceea inițiativa își propune să meargă mai departe, mizând pe implicarea tuturor operatorilor din piață, dar și a părinților și a autorităților, pentru a atinge obiectivul comun: împiedicarea accesului minorilor la produsele din tutun și la cele cu nicotină, destinate exclusiv adulților.

Despre măsurile aplicate în propria rețea de vânzare a vorbit Carmina Fusté, director general Philip Morris România:

„În vânzările prin propriile puncte comerciale avem reguli stricte, care atrag consecințe severe. Toată lumea cunoaște aceste reguli, pentru că instruim angajații astfel încât, atunci când un minor sau o persoană care pare minoră vine în aceste puncte, să nu îi vândă sau, dacă există incertitudini legate de vârstă, să solicite un act de identitate. Consecințele nerespectării sunt foarte severe, putând duce până la concedierea angajaților, iar pe parcursul anului organizăm mai multe misiuni de evaluare sub acoperire, pentru a ne asigura că toți angajații noștri respectă acest regulament.”

Pentru comercianții din magazinele care nu fac parte din rețeaua administrată direct de Philip Morris, campania pune la dispoziție instrumentele necesare pentru instruirea personalului și cultivarea responsabilității în relația cu clienții. Nici canalele de comercializare online nu sunt excluse din ecuație: acestea dispun de filtre pentru blocarea accesului minorilor, prin solicitarea scanării actului de identitate sau a unei verificări faciale, iar la momentul livrării, curierul trebuie să verifice vârsta destinatarului, ori cutiile de livrare să afișeze mesaje de avertizare privind ridicarea unor produse destinate persoanelor cu vârsta peste 18 ani.

Potrivit sondajului realizat de INSCOP, românii consideră că autoritățile statului sunt cele mai în măsură să contribuie la supravegherea comercializării legale a produselor din tutun și nicotină — opinie exprimată de 54% dintre respondenți. Responsabilitatea este atribuită, în continuare, vânzătorilor (16,9%), magazinelor (10%) și distribuitorilor (5,9%).

ANPC: aproape 400 de controale și peste 1,7 milioane de lei în sancțiuni în acest an

Președintele ANPC, Csaba Lajos Bekesi, a explicat modul în care instituția participă la protejarea minorilor în cadrul acestui parteneriat:

„Anul trecut, în 2025, peste aproape 900 de sancțiuni au fost acordate. Ne apropiam anul trecut de aproape 4 milioane de lei sancțiuni pe subiectul acesta.Anul acesta deja suntem la aproape 400 de astfel de controale și de sancțiuni. Am trecut de 1,7 milioane de lei sub formă de sancțiuni bănești acordate operatorilor economici care n-au respectat legislația, atât legea noastră, cât și ordinul Președintelui care spune foarte clar că comercializarea produselor de tutun și a derivatelor acestora pentru tineri este interzisă, nu este posibilă. Autoritatea Națională pentru Protecția a Consumatorilor își înțelege rolul pe această piață a consumatorilor. Dincolo de faptul că avem această componentă punitivă de a sancționa abaterile legislative, avem și un rol foarte important de a supraveghea în continuu piața.”

Legislația din România interzice vânzarea produselor din tutun și nicotină către persoanele sub 18 ani, precum și livrarea acestora prin sisteme automatizate de tip locker sau easybox. Nerespectarea obligațiilor privind verificarea vârstei — atât în magazinele fizice, cât și în mediul online sau la livrare — atrage sancțiuni severe, deopotrivă pentru comercianți și pentru vânzătorii persoane fizice.

Platforma zerocompromisuri.ro este disponibilă tuturor celor care își propun să prevină accesul minorilor la produse din tutun și nicotină, oferind informații, instrumente de responsabilizare și ghiduri de comunicare în relația cu persoanele care nu au împlinit 18 ani.

Editor : A.D.V.