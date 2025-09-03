Live TV

Companiile din România critică menţinerea impozitului minim pe cifra de afaceri: „Descurajează investiţiile”

Data publicării:
masina de numarat bani
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Organizaţiile reprezentative ale mediului de afaceri din România îşi exprimă îngrijorarea faţă de menţinerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) care, în opinia acestora, „descurajează investiţiile, erodează competitivitatea şi afectează investiţiile româneşti şi străine. Potrivit celor 12 organizaţii semnatare ale unui document comun, România are nevoie de „politici fiscale coerente şi predictibile, care să stimuleze investiţiile private şi productivitatea” şi de „reforme care să elimine risipa şi cauzele pentru dezechilibrele actuale”. Mediul de afaceri consideră eliminarea IMCA drept „o măsură vitală pentru inversarea tendinţei de stagnare economică”.

„Într-un context economic global marcat de încetinire şi un context bugetar dificil în plan intern, România are nevoie de politici fiscale coerente şi predictibile, care să stimuleze investiţiile private şi productivitatea şi de reforme structurale care să elimine risipa şi cauzele pentru dezechilibrele actuale. Inconsistenţa în procesul decizional, reflectată prin schimbări de poziţie într-un interval foarte scurt, transmite semnale contradictorii investitorilor şi sporeşte percepţia de risc asupra economiei româneşti”, se arată în documentul comun semnat de 12 organizaţii reprezentantive ale mediului de afaceri din România.

Potrivit sursei citate, România trebuie să reducă deficitul sub 3% până în 2030, iar acest obiectiv nu poate fi atins exclusiv prin creşteri de taxe (la nivelul individului sau al companiilor), ci necesită măsuri complementare, precum reducerea cheltuielilor statului, creşterea gradului de colectare şi digitalizarea administraţiei, relatează News.ro.

„Aceste eforturi pot avea succes doar în paralel cu o creştere economică sustenabilă, pe care această taxă riscă să o descurajeze. Fără măsuri concrete în aceste direcţii, atingerea obiectivelor rămâne imposibilă. Aşa cum mediul de afaceri a avertizat încă de la introducere, impozitarea pe cifra de afaceri a generat distorsiuni în piaţă, a afectat sectoare esenţiale şi, prin incertitudinea şi costurile suplimentare pe care le-a generat, a fost unul din factorii care au contribuit la lipsa de performanţă a României în a atrage investitori noi, spre deosebire de pieţe din regiune”, se arată în document.

Organizaţiile semnatare consideră că menţinerea IMCA, deşi a fost introdusă ca „măsură temporară”, „ridică semne de întrebare” şi din perspectiva colectării veniturilor.

„Conform datelor disponibile, s-au colectat aproximativ 1,2 mld. lei din cele 6 mld. lei estimate. Astfel, este probabil ca volumele viitoare să fie şi mai reduse pe fondul încetinirii activităţii economice”, afirmă semnatarii.

Aceştia consideră că în acelaşi timp IMCA „contravine bunelor practici şi standardelor internaţionale de guvernanţă fiscală” conform cărora „impozitarea urmăreşte, în principal, profitul şi substanţa economică, nu cifra de afaceri”.

„După cum am transmis în dialogul cu Guvernul României, mediul de afaceri consideră eliminarea IMCA drept o măsură vitală pentru inversarea tendinţei de stagnare economică. Sectorul privat vrea şi trebuie să fie un partener de încredere pentru soluţionarea problemelor de gestionare a finanţelor publice, nu ţintă de penalizare. Fără un mediu de afaceri prosper, reducerea deficitelor şi redresarea economică a României nu sunt posibile”, precizează organizaţiile.

Mediul de afaceri face apel la „consens politic pentru prioritizarea reformelor structurale”, care reprezintă „adevărata soluţie pentru consolidarea finanţelor publice”.

„Fără digitalizarea administraţiei fiscale, combaterea evaziunii şi eficientizarea cheltuielilor publice, creşteri suplimentare ale poverii fiscale riscă să frâneze economia şi capacitatea companiilor de a genera venituri bugetare. Considerăm că echilibrarea macro-bugetară a ţării trebuie să fie un obiectiv comun, care presupune cooperarea tuturor părţilor implicate, inclusiv o conlucrare responsabilă în cadrul Coaliţiei de Guvernare, dincolo de agende politice sau interese pe termen scurt”, mai arată semnatarii documentului.

Cele 12 organizaţii semnatare - Consiliul Investitorilor Străini, Camera de Comerţ Americană pentru România, Confederaţia Patronală Concordia, Fundaţia Romanian Business Leaders, Camera de Comerţ Italiană pentru România, Camera de Comerţ şi Industrie Franceză în România, Camera de Comerţ Belgiană, Luxemburg, Română, Moldovenească, Camera de Comerţ Româno-Olandeză, Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România, Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană, Camera de Comerţ Elveţia - România şi Camera de Comerţ Britanică-Română - menţionează că rămân deschise dialogului cu autorităţile şi reiterează angajamentul de a contribui la creşterea economică şi la obiectivele bugetare ale României, spre dezvoltarea pe termen lung a economiei româneşti.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
1
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia. „Situația...
trenul lui kim jong un
2
Detalii despre cum călătorește Kim Jong-un în China. Trenul lent din Coreea de Nord care...
avion
3
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să...
Institutul „Marius Nasta” nu mai primește urgențe: pavilion închis după ce au fost descoperite ploșnițe.
4
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți...
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
5
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi...
L-au deturnat pe Ianis Hagi: ”Transferul anului”. Românul a ales cea mai mare ofertă și semnează
Digi Sport
L-au deturnat pe Ianis Hagi: ”Transferul anului”. Românul a ales cea mai mare ofertă și semnează
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan, președintele României.
Ce a spus Nicuşor Dan despre prezența foștilor premieri Adrian...
viorica dancila
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la...
BUCURESTI - USR - PMB - 16 OCT 2024
Lasconi, atac la Nicușor Dan pe tema primăriilor: „După ce am avut 10...
viorica dancila si adrian nastase la beijing
Mesajul Ambasadei Chinei la Bucureşti în scandalul prezenței lui...
Ultimele știri
Bulgaria nu are de gând să investigheze incidentul care a implicat avionul cu care zbura Ursula von der Leyen
Bolojan: Năstase și Dăncilă „nu angajează România. Au libertatea să facă ce consideră de cuviință”
Daniel David spune că Guvernul nu s-ar fi atins de bursele de merit dacă erau bani: „Educația a fost prioritizată în ultimii ani”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - CANDIDAT USR - INTALNIRE CU OAMENI DE
Elena Lasconi, avertisment pentru premierul Ilie Bolojan: „Grijă mare cu măsurile de austeritate”
conducta-gaze_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvernul, pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Ordonanță de urgență care scutește anumite companii de impozitul pe cifra de afaceri
BUCURESTI - GUVERN - CONFERINTA - MASURI FISCALE IN SANATATE - 2 ilie bolojan
Bolojan a discutat despre investiţiile din PNRR cu ministerele Transporturilor şi Dezvoltării: Fiecare ministru are deplină libertate
ilie bolojan la sedinta de guvern
Ilie Bolojan, despre investițiile din PNRR: Clarificăm în următoarele două săptămâni proiectele care vor rămâne în program
intalnire guvernul romaniei cu amr
Ilie Bolojan și primarii s-au înțeles asupra unor măsuri cu privire la proiectele finanțate prin PNRR. Ce lucrări continuă, ce se amână
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele 3 zodii care vor câștiga mai mulți bani la locul de muncă până la finalul lui 2025
Cancan
Anatolie, un tânăr de 32 de ani, a fost dat dispărut pe 11 august 2025. IREAL unde a fost găsit după două...
Fanatik.ro
„Îmi pun mari semne de întrebare!”. Marius Șumudică, îngrijorat de ce se întâmplă la FCSB
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
Nicușor Dan, amendat pentru refuzul de a semna acte. Primul proces pierdut ca președinte în funcție
Adevărul
Ucraina își redefinește securitatea: în locul garanțiilor occidentale – o armată puternică și capacitate...
Playtech
Când este valabil testamentul de mână sau olograf? Condiţiile pentru a fi considerat legal
Digi FM
Contribuția la Pilonul 2 de pensii. Ce sumă plătește anual un angajat
Digi Sport
David Popovici s-a întâlnit cu omul pe care îl căuta de aproape o lună, să-l cinstească: "M-a găsit!"
Pro FM
Momentul în care o mamă îi explică fiicei sale de șase ani că nu va fi invitată la nunta lui Taylor Swift...
Film Now
Salma Hayek, 59 de ani serbați în costum de baie, cu un cocktail în mână, pe barcă: "Încă dansez. Vă...
Adevarul
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome...
Newsweek
Se schimbă modul de acordare pentru pensia de handicap. Ce condiții trebuie îndeplinite? Document
Digi FM
Detalii cutremurătoare în cazul copilului înecat la Timișoara. Educatoarea plecase să-și ia o cafea, iar...
Digi World
Arheologii au scos la iveală în deșertul Egiptului o descoperire de valoare și secrete vechi de peste 1.500...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Dwayne Johnson, mai slab ca niciodată. Val de reacții după apariția actorului la Veneția: „De cât timp n-a...
UTV
Mădălina Ghenea, a întors toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Presa din Italia a...