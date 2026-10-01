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Companiile elene au investit peste 5,5 miliarde de euro în energia din România. Ce proiecte sunt în dezvoltare

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Foto: Getty Images
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Investiții de peste un miliard de euro în regenerabile România are nevoie de capacități de stocare

Investiţiile realizate de companiile elene în sectorul energetic din România au depăşit 5,5 miliarde de euro de la sfârşitul anului 2023, a afirmat ambasadoarea Greciei în România, Lili-Evangelia Grammatika, la lansarea celei de-a treia ediţii a Codului de Bune Practici pentru Energia Regenerabilă din România.

„Prezenţa mea aici, astăzi, reflectă progresele semnificative înregistrate în ultimii ani în domeniul energiei în ceea ce priveşte consolidarea cooperării dintre Grecia şi România, atât la nivel bilateral, cât şi regional. În mod special, sunt mândră să afirm că, în ultimii ani, companiile elene s-au aflat în fruntea investiţiilor străine directe greceşti în România, cu peste 5,5 miliarde de euro investite în sectorul energetic, de la sfârşitul anului 2023, în proiecte emblematice”, a afirmat Lili-Evangelia Grammatika, scrie Agerpres.

Ambasadoarea Greciei a evidenţiat, în acest context, investiţiile realizate şi planificate de PPC în România.

„Aş evidenţia PPC drept principalul investitor, cu peste 4 miliarde de euro deja investiţi, inclusiv în energie regenerabilă, aici, în România, şi cu alte 3 miliarde de euro prevăzute pentru investiţii până în 2030. În special, PPC Renewables este principalul producător de energie regenerabilă din România. Nu voi insista asupra cifrelor referitoare la capacitatea de producţie de energie, deoarece risc ca detaliile privind capacitatea de producţie şi amplasarea celor mai mari proiecte să nu mai fie de actualitate, având în vedere că o serie de proiecte se află în curs de dezvoltare, pe lângă cele existente, aflate în deplină funcţionare”, a precizat aceasta.

Investiții de peste un miliard de euro în regenerabile

Potrivit ambasadoarei, şi alte companii elene au realizat investiţii de peste un miliard de euro în sectorul energetic din România.

„Alte companii elene au investit, de asemenea, peste un miliard de euro în sectorul energetic din România, în proiecte importante în domeniul energiei regenerabile, inclusiv parcuri fotovoltaice şi eoliene. Metlen, Helleniq Energy, Sunel şi alte companii mai puţin cunoscute, dar cu un nivel ridicat de expertiză, sunt prezente aici cu proiecte importante în sectorul surselor regenerabile de energie, toate contribuind la diversificarea mixului energetic al României şi la tranziţia verde, sprijinind atingerea obiectivelor importante ale planurilor energetice naţionale ale ţării, în cadrul mai larg al politicilor energetice ale UE”, a declarat Lili-Evangelia Grammatika.

Aceasta a subliniat şi importanţa cooperării regionale pentru securitatea şi independenţa energetică.

„De o mare importanţă este şi perspectiva mai largă, în contextul consolidării eforturilor regionale pentru promovarea independenţei şi securităţii energetice. Grecia se află în prima linie a unor iniţiative majore şi contribuie activ la extinderea capacităţilor energetice şi la asigurarea unor surse suplimentare de energie sigure şi reziliente. Ţările noastre împărtăşesc obiective strategice comune şi sunt parteneri naturali în eforturile de construire a unei reţele energetice sigure şi sustenabile, care să consolideze economiile noastre, contribuind în acelaşi timp la eficienţa energetică şi rezilienţa la nivel european”, a susţinut ambasadoarea.

În opinia sa, una dintre principalele provocări este asigurarea securităţii energetice concomitent cu susţinerea competitivităţii.

„În condiţiile în care ne confruntăm cu crize fără precedent, atât în apropierea frontierelor estice ale Europei, cât şi în Orientul Mijlociu, politicile energetice ale UE, Pactul verde şi „Fit for 55”, au fost puse sub semnul întrebării şi analizate critic, în contextul în care suntem chemaţi să răspundem creşterilor mari ale preţurilor la energie şi distorsiunilor semnificative de pe piaţă. Mai sunt relevante obiectivele Pactului verde? Da. Un exemplu elocvent este Grecia. Prin investiţiile în surse regenerabile de energie, Grecia şi-a diversificat semnificativ mixul energetic. Energia regenerabilă reprezintă 52,6% din mixul energetic în acest an, contribuind astfel la consolidarea rezilienţei energetice a Greciei. Grecia a devenit, de asemenea, exportator net de energie electrică, în timp ce, în urmă cu doar câţiva ani, era importator net”, a explicat Grammatika.

România are nevoie de capacități de stocare

Referindu-se la România, ambasadoarea a evidenţiat structura mixului energetic şi necesitatea dezvoltării capacităţilor de stocare.

„România are perspective foarte bune în această privinţă, cu un mix energetic care include şi energia nucleară şi hidroenergia. Cu toate acestea, ambele ţări trebuie să accelereze dezvoltarea capacităţilor de stocare în baterii. Şi în acest domeniu, companiile elene sunt prezente cu investiţii importante şi expertiză”, a adăugat aceasta.

Lili-Evangelia Grammatika a pledat, totodată, pentru o mai mare solidaritate între statele membre ale Uniunii Europene şi pentru reducerea diferenţelor de preţ de pe piaţa energiei electrice.

„De asemenea, trebuie să demonstrăm o solidaritate mai mare între statele membre ale UE. Este important să abordăm distorsiunile de pe piaţa energiei electrice care creează diferenţe semnificative de preţ în cadrul UE. Trebuie să avansăm împreună eforturile pentru îmbunătăţirea şi asigurarea conectivităţii reţelelor”, a mai spus ambasadoarea Greciei în România.

Editor : Ana Petrescu

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