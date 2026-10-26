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Concordia cere retragerea proiectului care ar obliga firmele să plătească avocați pentru redactarea contractelor

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Business company accountant holding document binder with archived paperwork and other corporate legal sheets
Un proiect de lege ar putea impune firmelor costuri suplimentare pentru redactarea contractelor. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Ce riscă firmele dacă proiectul devine lege

Confederația Patronală Concordia solicită retragerea proiectului de lege care ar obliga firmele din România să apeleze la avocați pentru redactarea contractelor și a altor documente uzuale, avertizând că măsura ar genera costuri suplimentare, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. Organizația cere consultări cu mediul de afaceri și cu profesiile afectate înainte de introducerea unor astfel de obligații.

„O propunere legislativă depusă la Senat (B563/2026, cunoscută în spaţiul public drept 'Avocat obligatoriu') ar impune firmelor din România să plătească un avocat ca să le scrie contractele. Nu doar contractele mari, ci şi actele de zi cu zi: un act adiţional, o modificare la Registrul Comerţului, un contract de leasing”, se arată într-un comunicat al asociaţiei patronale.

Conform sursei, pentru companii, proiectul reprezintă un cost nou la fiecare act semnat, iar firmele mici ar plăti la fel de mult ca o companie mare, fiind cele mai afectate.

Concordia menţionează că „nimeni nu a explicat ce anume trebuie rezolvat” şi că mediul de afaceri nu a semnalat o problemă care să justifice această regulă.

Propunerea a fost înregistrată la Senat pe 14 octombrie, iar iniţiatorii au solicitat să fie dezbătută şi votată în procedură de urgenţă.

„Totuşi, nu au calculat cât ar costa firmele şi câte contracte ar fi afectate. Nu au întrebat nici companiile, nici contabilii, juriştii sau firmele de IT, adică exact pe cei care ar suporta consecinţele şi costul acestei modificări”, subliniază organizaţia.

Aceasta constată că propunerea atribuie avocaţilor activităţi pe care astăzi le fac legal şi alţii, de la contabili şi jurişti din firme până la societăţile de recuperare a datoriilor.

„Vorbim despre simplificare, debirocratizare, competitivitate, dar vedem o regulă care schimbă felul în care fiecare firmă din România îşi semnează contractele. A fost depusă fără să se calculeze cât costă şi fără să fie întrebat cineva dintre cei care o vor plăti. Firmele nu au cerut-o. Când au nevoie de un avocat, îl angajează de pe piaţa liberă. Cerem retragerea propunerii şi o consultare reală cu toţi cei afectaţi: există cu adevărat o problemă sau o urgenţă? Noi zicem că nu, dar dacă da, există, care e cea mai bună soluţie? Noi vedem că economia încetineşte, iar firmele au nevoie de sprijin ca să investească, nu de încă o cheltuială în plus, impusă prin lege”, arată Paul Aparaschivei, director executiv Concordia, în comunicat.

Ce riscă firmele dacă proiectul devine lege

Dacă propunerea trece de Parlament, contabilii şi juriştii din firme ar putea răspunde penal. În plus, remarcă reprezentanţii confederaţiei, orice aplicaţie care dă răspunsuri personalizate, de la programele de contabilitate până la asistenţii cu inteligenţă artificială, ar putea fi oprită în doar cinci zile.

La rândul său, Corina Vasile, directoarea executivă a Asociaţiei Patronale a Industriei de Software şi Servicii (ANIS), spune că, în forma depusă, propunerea frânează serviciile digitale şi pune costuri suplimentare semnificative în sarcina oamenilor şi companiilor, în special IMM.

„Definiţia consultanţei juridice 'indiferent de tehnologie' poate transforma într-o activitate rezervată avocaţilor orice aplicaţie care dă un răspuns adaptat utilizatorului, de la platformele de HR şi contabilitate până la asistenţii AI. Serviciile pot fi oprite printr-o procedură de cinci zile, iar simpla folosire a unor 'expresii' poate atrage pedepse penale. Pierdem competitivitate exact într-unul dintre domeniile cu cel mai mare potenţial de creştere pentru economia românească. Am fi putut explica toate acestea dacă am fi fost invitaţi la discuţii înainte de depunerea proiectului”, punctează Corina Vasile.

Oana Luca, vicepreşedinte al Federaţiei pentru Inovare şi Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri (FICSIMM) afirmă că „IMM-urile resimt deja din plin contracţia economică, iar acest proiect le pune o taxă nouă pe fiecare act”.

„Fiecare act adiţional, fiecare angajare, fiecare modificare la Registrul Comerţului ar costa în plus bani care ar trebui să meargă în investiţii şi salarii, nu în onorarii pentru avocaţi. Costul ar fi acelaşi şi pentru o microîntreprindere şi pentru o corporaţie, deci loveşte tocmai în cei mai mici. Nimeni nu a întrebat IMM-urile ce ar însemna această regulă pentru ele, deşi o simplă consultare ar fi arătat toate acestea de la bun început”, adaugă aceasta.

Confederaţia Patronală Concordia reprezintă 20 dintre cele mai importante sectoare ale economiei româneşti, cu o contribuţie de 30% din PIB şi aproape jumătate de milion de angajaţi în peste 4.200 de companii mari şi mici, cu capital românesc şi străin, Confederaţia este membră a BusinessEurope, a Organizaţiei Internaţionale a Angajatorilor (IOE) şi a Business at OECD (BIAC), cu birou permanent de reprezentare la Bruxelles.

Editor : M.I.

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