Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan, a declarat luni, la Digi24, că în continuare există „un risc mare” ca România să fie retrogradată la categoria Junk, chiar dacă Fitch a decis să mențină ratingul de țară la „BBB-”. Declarația vine în contextul în care săptămâna aceasta este așteptat și anunțul Moody's, o agenție considerată mai dură decât Fitch.

„Vestea bună este că nu am fost retrogradați, deși pare că ne-a trecut glonțul pe la ureche. Am avut o decizie inițială a Fitch de retrogradare, la care România a făcut apel contestând această decizie și aducând argumente suplimentare.E important că autoritățile române au reușit să convingă Fitch că nu trebuie să retrogradeze România și ratingul a fost menținut.

Dar, cred că trebuie să tragem o concluzie din asta, că există acest risc de retrogradare și el este mare. Adică avem o agenda de reforme de implementat de la care nu trebuie să ne abatem, pentru că orice abatere sau orice semn că nu am ține direcția este clar penalizat cu implicații foarte mari pentru noi”, a declarat Ionuț Dumitru.

Economistul susține că unul dintre factorii negativi pentru ratingul Fitch este creșterea datoriei publice, subliniind că e necesară reducerea deficitelor încă foarte mari.

„Trebuie să fim conștiinți cu toții că deficitele sunt încă uriașe. Chiar dacă am reușit să le scădem de la un nivel de 90% din PIB în 2024 la în jur de 6% din PIB în anul acesta, avem în continuare deficite uriașe. Dacă ne uităm și la evaluarea agenției Fitch, putem vedea că unul din factorii negativi pentru rating este creșterea datoriei publice, care este alimentată de deficitele încă foarte mari. Chiar dacă le-am redus, deficitele sunt foarte mari și datoria publică continuă să crească. (...)Pentru a putea stabiliza, adică datoria publică să nu mai crească, va trebui să reducem deficitul cu cel puțin 1,5% din PIB”, a spus acesta.

România nu a scăpat complet de pericolul retrogradării

Întrebat care vor fi provocările viitorului Guvern, Ionuț Dumitru a răspuns: „Indiferent de cine va conduce guvernul în perioada următoare, el va trebui să nu se abată deloc de la această traiectorie de consolidare fiscală și de la reformă în general. Adică orice semn de slăbiciune, din acest punct de vedere, va fi aspru penalizat. Și cred că trebuie să fie clar pentru toți, pentru clasa politică în general, că nu există alternativă la reducerea deficitului”.

„Deci avem nevoie de o cumpătare pe partea de cheltuieli. Încă o dată, asta nu înseamnă că salariile și pensiile nu vor crește, vor crește, dar uitați-vă câte discuții a născut legea salarizării și probabil că și acesta a fost unul din aspectele la care Fitch s-a uitat și a decis inițial să ne retrogradeze. Și anume, deși avem o lege a salarizării care aduce un efort suplimentar de circa 12 miliarde de lei pe an, asta nu e deloc puțin, înseamnă în jur de 6-7% creștere anul viitor a facturii de salarii, am avut foarte multe comentarii și foarte multe presiuni sociale, inclusiv greve. Adică în condițiile în care salariile în asamblu cresc, presiunea socială a fost alimentată cumva și toată lumea a avut ceva de comentat pe această lege”, adaugă expertul in economie.

Urmează anunțul Moody's

În urma unui apel al României, specialiștii Fitch au decis să mențină rating-ul la „BBB-”, dar avertizează că situația țării noastre nu este bună dacă nu vom continua reformele, mai ales reducerea cheltuielilor. Săptămâna aceasta urmează și anunțul celor de la Moody's, o agenție considerată mai dură decât Fitch.

„Ratingurile României sunt susţinute de apartenenţa la UE şi de fluxurile de capital aferente, care favorizează convergenţa veniturilor şi accesul la finanţare externă. PIB-ul pe cap de locuitor şi calitatea guvernanţei sunt superioare celor ale statelor comparabile din categoria BBB.

Aceste puncte forte sunt contrabalansate de deficite fiscale şi de cont curent mari şi persistente, de creşterea ponderii datoriei guvernamentale şi a datoriei externe nete în PIB, de inflaţia ridicată şi de un climat politic intern tot mai fragmentat şi polarizat. Perspectiva negativă reflectă deteriorarea finanţelor publice pe fondul deficitelor fiscale mari - deşi în scădere - şi al creşterii ponderii datoriei guvernamentale în PIB.

Incertitudinea politică a crescut în urma prăbuşirii guvernului format din patru partide, iar modalitatea de soluţionare a situaţiei rămâne neclară. Măsurile de consolidare au îmbunătăţit perspectivele fiscale, însă persistă riscuri semnificative pe termen mediu din cauza dificultăţilor de implementare, a costurilor socio-economice ale unor măsuri suplimentare şi a considerentelor politice premergătoare alegerilor parlamentare din 2028", se arată în comentariul Fitch, publicat vineri seară.

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Editor : C.L.B.