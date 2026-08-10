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Consilier prezidenţial: Economia noastră nu merge grozav. E foarte posibil să încheiem anul cu o recesiune

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Recesiune tehnică. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images
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Consilierul prezidenţial Radu Burnete a afirmat, luni, că economia României nu merge grozav şi a încetinit foarte brusc, dar a explicat că industria noastră este într-un declin de mai mulţi ani. Burnete a adăugat că trebuie făcută puţină ordine pentru a avea din nou creştere economică şi a avertizat că este posibil ca să încheiem acest an cu o recesiune.

Radu Burnete a fost întrebat, luni, într-un interviu pentru Libertatea, cum evaluează starea economiei româneşti în acest moment.

`Economia noastră nu merge grozav. Ea a încetinit foarte brusc. Acum aici v-aş spune două lucruri. Ea încetineşte de mulţi ani de zile. Dacă vă uitaţi, pot fi căutate declaraţiile mele de când eram la Concordia, nu mi le-am schimbat. Deja de atunci, din 2024, spuneam aveţi grijă că industria noastră e într-un declin şi încetineşte. Cred că chiar am spus-o că industria e în recesiune de mulţi ani de zile şi a rămas în recesiune”, a afirmat Radu Burnete, potrivit News.ro.

El a precizat că nu această consolidare fiscală ne-a adus în recesiune.

`Am văzut voci care încearcă să acrediteze ideea că această consolidare fiscală ne-a dus în recesiune, nu e adevărat. Economia noastră era pe o poantă descendentă de vreo patru, cinci ani. Noi am avut deficite de 10% şi creştere de 0,9%. Ceea ce ne spune ceva fundamental despre economie. E adevărat că consolidarea fiscală mai frânează un pic”, a subliniat consilierul prezidenţial.

Burnete a avertizat că România este posibil să intre în recesiune în acest an.

`Pe de altă parte, consolidarea asta fiscală şi însănătoşeşte economia. Vor scădea dobânzile astea. Statul nu va mai arunca atât de mulţi bani în piaţă. Inflaţia va încetini anul viitor. Deci noi acum facem un pic de ordine ca să putem avea din nou creştere economică. Pentru că într-adevăr e foarte posibil ca anul ăsta să încheiem cu o recesiune”, a mai declarat Radu Burnete.

Editor : C.L.B.

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