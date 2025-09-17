Live TV

Consilier prezidențial: România este blocată într-un model depășit. „Computerele cuantice şi primarii lui Caragiale nu pot coexista”

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - PALATUL COTROCENI - CONFERINTA - ROMANIA SI OCDE - 2
Radu Burnete, consilier prezidenţial pe probleme economice şi sociale. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Consilierul prezidenţial Radu Burnete consideră că România este blocată într-un model administrativ şi economic care şi-a atins limitele, iar schimbarea lui este „înfricoşătoare pentru toţi cei care se agaţă astăzi de el”.

El a făcut, miercuri, într-o postare pe Facebook, o radiografie a problemelor economice şi sociale ale ţării în această perioadă, avertizând despre amenințările care „vin din est”, dar și asupra celor care erodează din interior.

„Singura armă veritabilă pentru a proteja România de acest asalt informaţional şi ideologic barbar care vine din est, dar şi din interiorul nostru este să arătăm că lucrurile se pot face altfel. Suntem blocaţi într-un model administrativ şi economic care şi-a atins limitele. Schimbarea lui este înfricoşătoare pentru toţi cei care se agaţă astăzi de el. Şi se agaţă pentru că nu-şi pot imagina viaţa lor şi viaţa lor în România altfel”, a scris Burnete.

În opinia sa, nu este nevoie de atâtea judeţe şi localităţi şi straturi administrative într-o lume în care tehnologia a schimbat radical lucrurile. Burnete subliniază că administrația trebuie regândită pentru epoca cloud.

„Computerele cuantice şi primarii lui Caragiale nu pot coexista. Este o iluzie. Nu mai putem trage după noi atâtea companii de stat ineficiente. Nu mai putem. E mare jelanie când vorbeşti de privatizare sau listare, deşi nu există altă cale. Am încercat 20 de ani să selectăm administratori independenţi, autonomi şi competenţi. Până când mai încercăm? Nu se poate fără o participaţie măcar minoritară a mediului privat. Nu mai merge să digitalizăm dosare cu şină. Asta era ceva ce trebuia făcut în 2010. Acum avem nevoie să regândim administraţia pentru epoca cloud şi a inteligenţei artificiale pe care să le folosim în interes public, nu să căutăm cele mai bune reţete de pastramă. Avem pentru prima dată suficient capital românesc despre care sunt convins că poate produce al doilea miracol economic după cel al aderării la UE. Zace în conturi sau în fondurile de pensii sau se duce în alte ţări unde produce randamente pentru alţii”, susţine consilierul prezidenţial.

Potrivit acestuia, „investiţiile străine sunt excelente, dar nu mai sunt de mult suficiente”. Consilierul prezidenţial pe probleme economice şi sociale mai atrage atenţia şi asupra importanţei domeniului Apărării: „Nu mai spuneţi că nu avem nevoie de apărare sau de industrie de apărare. Lipsa de dinamism şi a unui braţ înarmat sunt cele mai mari vulnerabilităţi europene astăzi. Este o prostie să ne întrebăm dacă vrem pensii şi educaţie sau vrem drone şi sateliţi. Vrem de amândouă şi de asta trebuie să dăm drumul energiilor pozitive şi creatoare ale acestei ţări”.

Conform acestuia, problema fundamentală a României este că „lumea se schimbă”, dar românii refuză să se schimbe, spunând că „blocajul” trebuie depășit.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„E prea mult defetism. Nimic nu merge. Nimic nu se poate. Totul e prost. Dracul e mai negru decât dracul. Chiar aşa o fi? Am primit un reproş care m-a cam atins - că nu fac suficient. Că mă limitez la ceea ce este posibil astăzi. Că mă ocup de mici şantiere care, oricât de importante, nu rezolvă problema fundamentală a României. Asta m-a făcut să mă întreb care este problema fundamentală a României şi în această dimineaţă răspunsul meu este aşa: lumea se schimbă şi noi refuzăm să ne schimbăm cu ea. Mereu am avut o problemă de sincronizare istorică, am fost cu câţiva paşi în urmă din circumstanţe geopolitice care nu ţineau de noi. Pentru prima dată blocajul este mai degrabă la noi şi trebuie, trebuie să-l depăşim”, a încheiat Radu Burnete.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cladire_lovita_drone
1
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
Traian Băsescu
2
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
intrarea in sala CCR
3
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din...
profimedia-0973430131
4
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
SAINT PETERSBURG, RUSSIA - APRIL 28, 2022: The missile launcher of the S-400 Triumph anti-aircraft missile system. The rehearsal of the
5
Rusia încearcă să răscumpere sistemele sale de apărare aeriană S-400 de la un stat membru...
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho
Digi Sport
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID317365_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ședință în format restrâns a Coaliției, cu demisia premierului pe...
Stormy weather at sea, waves close-up. Bulgaria, Black Sea near the city of Pomorie. Waves on the sea near the shore in the evening. Sea evening
Bulgaria a depistat o dronă acvatică în largul Mării Negre, la 80 de...
Avertizare ANM: Cod galben de vânt în 19 judeţe şi în Bucureşti, până la ora 20:00. Care sunt zonele vizate
HARTĂ Județele care vor fi afectate de vânt puternic. Cod galben emis...
atac mall
Momente de panică într-un mall din București: Un bărbat a fost...
Ultimele știri
Călin Georgescu, prima apariție publică după ce a fost trimis în judecată. Ce a declarat despre acuzația de lovitură de stat
Grindeanu: Interferenţa rusă în alegeri este documentată. Lupta pentru apărarea democrației nu s-a încheiat
„Tactica salamului feliat”. Cum testează Putin NATO pentru o posibilă viitoare campanie împotriva țărilor baltice
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
PARLAMENT - COMISIA DE BUGET FINANTE
Ionuț Dumitru, despre riscul ca România să intre în recesiune: „Nu poți să vinzi iluzii”. Ce spune despre inflație și măsurile fiscale
nicusor dan ocde
Nicușor Dan, după discuția cu secretarul general al OCDE: România ar putea adera anul viitor
Romania Bucharest street way living poor no money street people country adult habits site occupation job work
Sondaj INSCOP: Ce cred românii despre valorile tradiționale și intervenția statului în economie
Balík konsolidačných opatrení na rok 2026
Măsuri de austeritate în Slovacia: se reduce numărul sărbătorilor legale și se majorează impozitele
Trump And President Nawrocki Of Poland Bilateral Meeting
Președintele Poloniei spune că Trump l-a invitat să participe la summitul G20. ”Nu avem încredere în Putin. Ucraina trebuie ajutată”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce face azi fiica lui Ingrid Vlasov, cândva cea mai frumoasă fetiță din România. De ce a abandonat facultatea...
Cancan
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
Fanatik.ro
Haos la FCSB şi CFR Cluj dacă ratează play-off-ul: “Ar fi dezastru mondial!”
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Adi Mutu face radiografia dezastrului de la FCSB: “Echipă fricoasă şi timidă!”
Adevărul
Va ajunge combinatul siderugic la fier vechi? Controversele privatizării și închiderii fostului colos...
Playtech
De ce a fugit Toto Dumitrescu după accident, de fapt? Este total neaşteptat ce a arătat drugtestul făcut de...
Digi FM
Ce regretă cel mai mult Victor Ponta după divorțul de Daciana Sârbu: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Digi Sport
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici...
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Christopher Schwarzenegger, la bustul gol, în excursie cu familia. Fiul lui Arnold, pe iaht alături de o...
Adevarul
Viața după plafonare. Ce se va întâmpla cu prețul alimentelor de bază și cu inflația INTERVIU
Newsweek
Sunt românii apți să iasă la pensie abia la 70 de ani? Medic: „Lucurile sunt discutabile”
Digi FM
Titi Aur: „S-a gândit că îl salvează tata și avocații”. De ce ar fi fugit fiul lui Ilie Dumitrescu de la...
Digi World
Ce rol are dieta când vrei să renunți la tutun. Alimentele pe care să nu le mai consumi când ți-ai propus să...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Marele actor, Victor Rebengiuc, și-a anunțat retragerea după 70 de ani pe scenă. "Îmi ajunge. Nu mai pot”