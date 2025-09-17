Consilier prezidențial: România este blocată într-un model depășit. „Computerele cuantice şi primarii lui Caragiale nu pot coexista”

Consilierul prezidenţial Radu Burnete consideră că România este blocată într-un model administrativ şi economic care şi-a atins limitele, iar schimbarea lui este „înfricoşătoare pentru toţi cei care se agaţă astăzi de el”.

El a făcut, miercuri, într-o postare pe Facebook, o radiografie a problemelor economice şi sociale ale ţării în această perioadă, avertizând despre amenințările care „vin din est”, dar și asupra celor care erodează din interior.

„Singura armă veritabilă pentru a proteja România de acest asalt informaţional şi ideologic barbar care vine din est, dar şi din interiorul nostru este să arătăm că lucrurile se pot face altfel. Suntem blocaţi într-un model administrativ şi economic care şi-a atins limitele. Schimbarea lui este înfricoşătoare pentru toţi cei care se agaţă astăzi de el. Şi se agaţă pentru că nu-şi pot imagina viaţa lor şi viaţa lor în România altfel”, a scris Burnete.

În opinia sa, nu este nevoie de atâtea judeţe şi localităţi şi straturi administrative într-o lume în care tehnologia a schimbat radical lucrurile. Burnete subliniază că administrația trebuie regândită pentru epoca cloud.

„Computerele cuantice şi primarii lui Caragiale nu pot coexista. Este o iluzie. Nu mai putem trage după noi atâtea companii de stat ineficiente. Nu mai putem. E mare jelanie când vorbeşti de privatizare sau listare, deşi nu există altă cale. Am încercat 20 de ani să selectăm administratori independenţi, autonomi şi competenţi. Până când mai încercăm? Nu se poate fără o participaţie măcar minoritară a mediului privat. Nu mai merge să digitalizăm dosare cu şină. Asta era ceva ce trebuia făcut în 2010. Acum avem nevoie să regândim administraţia pentru epoca cloud şi a inteligenţei artificiale pe care să le folosim în interes public, nu să căutăm cele mai bune reţete de pastramă. Avem pentru prima dată suficient capital românesc despre care sunt convins că poate produce al doilea miracol economic după cel al aderării la UE. Zace în conturi sau în fondurile de pensii sau se duce în alte ţări unde produce randamente pentru alţii”, susţine consilierul prezidenţial.

Potrivit acestuia, „investiţiile străine sunt excelente, dar nu mai sunt de mult suficiente”. Consilierul prezidenţial pe probleme economice şi sociale mai atrage atenţia şi asupra importanţei domeniului Apărării: „Nu mai spuneţi că nu avem nevoie de apărare sau de industrie de apărare. Lipsa de dinamism şi a unui braţ înarmat sunt cele mai mari vulnerabilităţi europene astăzi. Este o prostie să ne întrebăm dacă vrem pensii şi educaţie sau vrem drone şi sateliţi. Vrem de amândouă şi de asta trebuie să dăm drumul energiilor pozitive şi creatoare ale acestei ţări”.

Conform acestuia, problema fundamentală a României este că „lumea se schimbă”, dar românii refuză să se schimbe, spunând că „blocajul” trebuie depășit.

„E prea mult defetism. Nimic nu merge. Nimic nu se poate. Totul e prost. Dracul e mai negru decât dracul. Chiar aşa o fi? Am primit un reproş care m-a cam atins - că nu fac suficient. Că mă limitez la ceea ce este posibil astăzi. Că mă ocup de mici şantiere care, oricât de importante, nu rezolvă problema fundamentală a României. Asta m-a făcut să mă întreb care este problema fundamentală a României şi în această dimineaţă răspunsul meu este aşa: lumea se schimbă şi noi refuzăm să ne schimbăm cu ea. Mereu am avut o problemă de sincronizare istorică, am fost cu câţiva paşi în urmă din circumstanţe geopolitice care nu ţineau de noi. Pentru prima dată blocajul este mai degrabă la noi şi trebuie, trebuie să-l depăşim”, a încheiat Radu Burnete.

Editor : M.I.