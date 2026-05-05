Consilierii generali ai Capitalei dezbat azi bugetul pe 2026 și reorganizarea Poliției Locale, într-o ședință extraordinară

Foto Inquam Photos / George Călin
Principalele proiecte și alocări Reorganizarea Poliției Locale

Consilierii generali ai Capitalei se întrunesc marți, de la ora 9.00, într-o ședință extraordinară, pentru a dezbate proiectul de buget pentru 2026 și reorganizarea Poliției Locale a Municipiului București.

Potrivit proiectului, Municipiul București va avea în 2026 venituri de 8.494.599.150 lei, cu 14,5% mai mult față de anul anterior.

„În proiectul de buget sunt prevăzute 2,1 miliarde de lei pentru investiții și 4 miliarde pentru funcționare. Primăria Capitalei a anunțat că în 2026 vor fi susținute proiecte mari de infrastructură, precum Prelungirea Ghencea și Dimitrie Pompeiu, reabilitări și modernizări ale sistemelor de termoficare și ale liniilor de tramvai, consolidări de blocuri și clădiri istorice. Cei mai mulți bani din buget se duc însă pe subvenții”, a transmis PMB, într-o postare pe Facebook.

Bugetul a fost prezentat de primarul general, Ciprian Ciucu, în cadrul unei dezbateri publice organizate la sediul Primăriei Capitalei, eveniment descris de edil drept o premieră pentru instituție.

„Municipiul București are o foarte scăzută flexibilitate bugetară, toți banii pe care îi primim sunt de la Guvern. Taxele plătite de bucureșteni merg la sectoare, nu la PMB. În ultimii doi ani, din bugetul Primăriei au lipsit 3,5 miliarde de lei”, a declarat primarul, care a pledat pentru adoptarea unei legi a finanțelor publice locale care să asigure predictibilitate.

Acesta a subliniat că, în prezent, administrația Capitalei este nevoită să recupereze întârzieri și să acopere datorii acumulate în anii anteriori. „Nu e normal ca orașul să aibă un buget de bazar. Avem nevoie de o lege a finanțelor publice”, a mai spus edilul.

Principalele proiecte și alocări

Proiectul pentru 2026 include:

  • subvenții pentru termoficare și transport în comun - 2,5 miliarde lei;
  • modernizarea sistemului de termoficare - 1 miliard lei;
  • modernizarea a 50 km de șină de tramvai - aproape 1 miliard lei;
  • consolidarea clădirilor cu risc seismic - peste 198 milioane lei;
  • Prelungirea Ghencea - 130 milioane lei;
  • Supralărgire Dimitrie Pompeiu - 76 milioane lei;
  • Reconstruirea Podului Calicilor - 12 milioane lei;
  • Amenajarea malurilor Dâmboviței, între Piața Unirii și Izvor - 65 milioane lei;
  • Înnoirea parcului auto STB - 85 de milioane lei;
  • Modernizarea Cartierului Henri Coandă - 53 milioane lei;
  • Punerea în siguranță a Pasajului Basarab - 20 milioane lei.

Reorganizarea Poliției Locale

Al doilea proiect de pe ordinea de zi prevede reorganizarea Poliției Locale a Capitalei prin reducerea numărului total de posturi de la 514 la 384. Numărul funcțiilor publice de conducere va fi diminuat de la 47 la 26.

Proiectul prevede crearea a două noi posturi de director general adjunct, ajungându-se la un total de trei. În acest sens, este invocată necesitatea coordonării distincte a segmentului de ordine publică și circulație față de cel de inspecție și control, precum și față de cel administrativ.

Noua organizare include: Direcția Siguranță și Ordine Publică, Direcția Inspecție și control, Direcția Dispecerat Operativ Integrat și Direcția Economică.

Inițiativa urmărește reducerea cheltuielilor bugetare și eficientizarea serviciilor publice oferite către comunitate, se arată în referatul de aprobare.

„Se reduc astfel 130 de posturi provenite în mare măsură din comasarea serviciilor suport, serviciile de specialitate, precum și calitatea serviciilor oferite populației neavând de suferit”, potrivit documentului.

