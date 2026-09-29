Live TV

Consiliul Concurenței a comunicat băncilor decizia și motivarea amenzilor din dosarul ROBOR. Reacțiile Raiffeisen și UniCredit

Data publicării:
O femeie ține în mână mai multe bancnote.
Cele zece bănci implicate în investigația privind stabilirea ROBOR au la dispoziție 30 de zile pentru a contesta decizia Consiliului Concurenței în instanță. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce spun Raiffeisen și UniCredit De ce au fost sancționate băncile

Consiliul Concurenței a transmis luni, 28 septembrie, băncilor decizia oficială de sancționare și motivarea investigației privind stabilirea ROBOR. Cele zece instituții de credit au primit amenzi care însumează 3,73 miliarde de lei. După comunicarea documentelor, Raiffeisen Bank a anunțat că va cere anularea deciziei în instanță, iar UniCredit că va folosi toate căile legale pentru a-și apăra poziția.

Autoritatea a anunțat sancțiunile în 7 iunie, însă decizia și argumentele pe care aceasta se bazează au fost comunicate oficial băncilor abia luni.

De la primirea motivării începe termenul de 30 de zile în care decizia poate fi atacată la Curtea de Apel. Băncile au, de asemenea, la dispoziție 60 de zile pentru a prezenta planuri cu măsurile prin care vor elimina practicile considerate anticoncurențiale. Planurile urmează să fie analizate și aprobate de Consiliul Concurenței.

Ce spun Raiffeisen și UniCredit

Raiffeisen Bank, sancționată cu 442,49 milioane de lei, susține că motivarea nu conține elemente noi față de informațiile prezentate public în iunie și respinge concluziile autorității.

„Având în vedere lipsa oricărei dovezi privind încălcarea legii și, respectiv, lipsa oricărei dovezi privind o eventuală înțelegere privind stabilirea cotațiilor ROBOR la care să fi participat, Raiffeisen Bank România respinge ferm această decizie”, se arată în comunicatul instituției.

Banca susține că ROBOR este stabilit printr-un mecanism strict reglementat, în care instituțiile participante acționează pe baza unor reguli tehnice clare, stabilite și supravegheate de Banca Națională a României.

„Transparența cotațiilor reprezintă o componentă esențială a acestui mecanism reglementat și nu o opțiune discreționară a instituțiilor de credit participante. În consecință, Raiffeisen Bank România va contesta decizia Consiliului Concurenței și va solicita instanței anularea acesteia. Banca are încredere că instanțele competente vor confirma legalitatea și responsabilitatea acțiunilor sale”, au transmis reprezentanții băncii.

UniCredit, care a primit o amendă de 431,03 milioane de lei, a transmis că a respectat toate cerințele legale și de reglementare aplicabile și că întreaga sa conduită a fost aliniată regulilor de funcționare a pieței.

„În vederea protejării intereselor sale legitime, UniCredit va utiliza toate mijloacele procedurale și căile legale disponibile pentru a-și susține poziția în fața autorităților și instanțelor competente, având încredere că temeinicia argumentelor și a probelor prezentate va fi analizată în mod corespunzător în cadrul procedurilor aplicabile”, se arată în informarea transmisă Bursei de Valori București (BVB).

De ce au fost sancționate băncile

Investigația a fost deschisă din oficiu în octombrie 2022. Consiliul Concurenței susține că băncile participante la stabilirea ROBOR și-ar fi coordonat comportamentul prin schimburi de informații confidențiale și strategice, în special referitoare la preț și la nivelul indicelui în cadrul procedurii de fixing.

Cea mai mare amendă a fost aplicată Băncii Transilvania: 875,74 milioane de lei în nume propriu și 85,03 milioane de lei pentru fapta atribuită OTP Bank România.

BCR a fost sancționată cu 577,36 milioane de lei, Raiffeisen Bank cu 442,49 milioane de lei, UniCredit Bank cu 431,03 milioane de lei, BRD-Groupe Société Générale cu 412,47 milioane de lei, ING Bank, sucursala București, cu 405,91 milioane de lei, iar CEC Bank cu 332,98 milioane de lei.

Exim Banca Românească a primit o amendă de 96,49 milioane de lei, Libra Internet Bank de 45,86 milioane de lei, iar Intesa Sanpaolo România de 28,1 milioane de lei.

ROBOR este rata de referință a pieței monetare interbancare și influențează dobânzile creditelor acordate companiilor și instituțiilor publice. Indicatorul este folosit și pentru calcularea dobânzilor în cazul persoanelor fizice care au contractat credite înainte de 2019 și nu au solicitat trecerea la IRCC.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_013_INQUAM_Photos_George_Calin
1
Călin Georgescu, la ieșirea de la CAB: „Îi mulțumesc lui George Simion pentru...
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - CEREMONIE - VICTIME HOLOCAUST - 27 I
2
Ambasadorul Marii Britanii, despre alegerile prezidentiale din Romania: Este foarte...
Vortex polar în România. Foto Getty Images
3
Vortexul polar și El Nino pot schimba vremea în Europa. Climatolog: „Am putea avea...
BUCURESTI - PALATUL VICTORIA - PROTECTIA COPILULUI - CEREMONIE
4
Ambasadorul SUA în România, după dezvăluirile WSJ referitoare la diplomata de la Atena...
Sorin Grindeanu
5
Grindeanu, după anunțul lui Simion privind absența AUR din comisii și plen: Încă o dovadă...
Cine e Irina Moldovan, femeia care i-a spus soțului său ”Vreau să mori”, iar acesta s-a sinucis. Aveau 3 copii
Digi Sport
Cine e Irina Moldovan, femeia care i-a spus soțului său ”Vreau să mori”, iar acesta s-a sinucis. Aveau 3 copii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump și Vladimir Putin dau mâna la finele declarațiilor de presă, de dupa summitul din Alaska
Trump mai face o concesie față de Putin. Ce vrea liderul de la Casa Albă pentru a reintegra economia dictatorului pe piața globală
photo-collage.png - 2026-09-28T195309.710
Ţările baltice adoptă sancţiuni împotriva celor doi oligarhi ruşi eliminaţi de pe lista de sancţiuni a UE
European,Truck,Driving,On,The,Asphalt,Road,In,Rural,Landscape
COTAR a cerut suspendarea amenzilor pentru neplata TollRo până în aprilie 2027: „Sistemul nu este încă funcțional”
Russia Businessmen
Miliardarii ruși încearcă să scape de sancțiunile occidentale pe modelul oligarhilor Usmanov și Fridman
elvetia referendum profimedia-1124974571
Elveţia organizează duminică un referendum pentru o neutralitate „mai strictă”, care ar face imposibile sancţiunile împotriva Rusiei
Recomandările redacţiei
INSTANT_DECLARATIE_NICUSOR_DAN_002_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan: „E momentul ca această criză politică să se încheie. E...
2026-09-22-3716
Completul de divergență de la Curtea de Apel București a încheiat...
hacker telefon
Ce instituții din România au cumpărat software-ul companiei americane...
BUCURESTI - PARLAMENT - AUDIERE MINISTRI - COMISII - 28 SEP 2026
Audierile miniștrilor lui Mureșan continuă: Scandal la audierea Oanei...
Ultimele știri
Diana Buzoianu reclamă lipsa Direcției de Mediu București din grupul de lucru privind poluarea de la Sintești organizat de CJSU Ilfov
Rusia amenință Europa cu atacuri nucleare. În ce situație va folosi țara lui Putin focoasele strategice
„Nu vom fi intimidați”. Premierul Estoniei acuză Rusia de o campanie de sabotaj în Europa
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii își transformă total viața când Mercur intră în Scorpion. Schimbare majoră din 30 septembrie 2026
Cancan
Prima reacție a familiei Valentinei după ce Vlad Bălțățeanu s-a predat poliției. Ce spune tatăl fetei
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat dacă va vota Guvernul Siegfried Mureșan. Cine sunt „cioflingarii”? Exclusiv
editiadedimineata.ro
Reclame pro-Trump, plătite din bani publici. Casa Albă le numește „mesaje de interes public”
Fanatik.ro
Rezultat halucinant între Steaua și FCSB! S-au marcat 16 goluri!
Adevărul
O româncă dată dispărută în vacanța din Grecia a fost găsită moartă pe un câmp cu măslini
Playtech
Unde s-a angajat Marian Godină după ce și-a dat demisia din Poliție. Ce spune despre noul său loc de muncă
Digi FM
Peste 100 de oameni s-au oferit să se căsătorească cu ea. Motivul pentru care femeia își caută urgent un soț
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ilie Năstase a spus adevărul despre brățara electronică, după ce Ioana a cerut ordin de protecție
Pro FM
Dua Lipa, departe de marile scene, la o nuntă albaneză în familie. Dansul făcut alături de tatăl ei a atras...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Directorul Belding din "Salvați de clopoțel" a murit la 75 de ani: "Era un om minunat"
Adevarul
De ce nu cumpărăm gaz de la americani - un economist explică cine câștigă și cine pierde din această decizie
Newsweek
Pensiile cresc în 2027, dar banii pierduți în ultimii doi ani nu se mai recuperează. Ce zice Ministerul Muncii
Digi FM
ANAF schimbă regulile. Românii ar putea scăpa de drumurile după acte. Ce documente nu vor mai trebui să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Momentul în care un emu evadat se bate cu un bărbat pe stradă. Pasărea l-a doborât cu o lovitură de cap
Film Now
Cum a aflat Sylvester Stallone că fiul lui a murit la 36 de ani. Telefonul pe care nu-l va uita niciodată...
UTV
Victor Slav a publicat imagini rare cu fiica sa. Sofia a împlinit 10 ani