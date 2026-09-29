Consiliul Concurenței a comunicat băncilor decizia și motivarea amenzilor din dosarul ROBOR. Reacțiile Raiffeisen și UniCredit

Consiliul Concurenței a transmis luni, 28 septembrie, băncilor decizia oficială de sancționare și motivarea investigației privind stabilirea ROBOR. Cele zece instituții de credit au primit amenzi care însumează 3,73 miliarde de lei. După comunicarea documentelor, Raiffeisen Bank a anunțat că va cere anularea deciziei în instanță, iar UniCredit că va folosi toate căile legale pentru a-și apăra poziția.

Autoritatea a anunțat sancțiunile în 7 iunie, însă decizia și argumentele pe care aceasta se bazează au fost comunicate oficial băncilor abia luni.

De la primirea motivării începe termenul de 30 de zile în care decizia poate fi atacată la Curtea de Apel. Băncile au, de asemenea, la dispoziție 60 de zile pentru a prezenta planuri cu măsurile prin care vor elimina practicile considerate anticoncurențiale. Planurile urmează să fie analizate și aprobate de Consiliul Concurenței.

Ce spun Raiffeisen și UniCredit

Raiffeisen Bank, sancționată cu 442,49 milioane de lei, susține că motivarea nu conține elemente noi față de informațiile prezentate public în iunie și respinge concluziile autorității.

„Având în vedere lipsa oricărei dovezi privind încălcarea legii și, respectiv, lipsa oricărei dovezi privind o eventuală înțelegere privind stabilirea cotațiilor ROBOR la care să fi participat, Raiffeisen Bank România respinge ferm această decizie”, se arată în comunicatul instituției.

Banca susține că ROBOR este stabilit printr-un mecanism strict reglementat, în care instituțiile participante acționează pe baza unor reguli tehnice clare, stabilite și supravegheate de Banca Națională a României.

„Transparența cotațiilor reprezintă o componentă esențială a acestui mecanism reglementat și nu o opțiune discreționară a instituțiilor de credit participante. În consecință, Raiffeisen Bank România va contesta decizia Consiliului Concurenței și va solicita instanței anularea acesteia. Banca are încredere că instanțele competente vor confirma legalitatea și responsabilitatea acțiunilor sale”, au transmis reprezentanții băncii.

UniCredit, care a primit o amendă de 431,03 milioane de lei, a transmis că a respectat toate cerințele legale și de reglementare aplicabile și că întreaga sa conduită a fost aliniată regulilor de funcționare a pieței.

„În vederea protejării intereselor sale legitime, UniCredit va utiliza toate mijloacele procedurale și căile legale disponibile pentru a-și susține poziția în fața autorităților și instanțelor competente, având încredere că temeinicia argumentelor și a probelor prezentate va fi analizată în mod corespunzător în cadrul procedurilor aplicabile”, se arată în informarea transmisă Bursei de Valori București (BVB).

De ce au fost sancționate băncile

Investigația a fost deschisă din oficiu în octombrie 2022. Consiliul Concurenței susține că băncile participante la stabilirea ROBOR și-ar fi coordonat comportamentul prin schimburi de informații confidențiale și strategice, în special referitoare la preț și la nivelul indicelui în cadrul procedurii de fixing.

Cea mai mare amendă a fost aplicată Băncii Transilvania: 875,74 milioane de lei în nume propriu și 85,03 milioane de lei pentru fapta atribuită OTP Bank România.

BCR a fost sancționată cu 577,36 milioane de lei, Raiffeisen Bank cu 442,49 milioane de lei, UniCredit Bank cu 431,03 milioane de lei, BRD-Groupe Société Générale cu 412,47 milioane de lei, ING Bank, sucursala București, cu 405,91 milioane de lei, iar CEC Bank cu 332,98 milioane de lei.

Exim Banca Românească a primit o amendă de 96,49 milioane de lei, Libra Internet Bank de 45,86 milioane de lei, iar Intesa Sanpaolo România de 28,1 milioane de lei.

ROBOR este rata de referință a pieței monetare interbancare și influențează dobânzile creditelor acordate companiilor și instituțiilor publice. Indicatorul este folosit și pentru calcularea dobânzilor în cazul persoanelor fizice care au contractat credite înainte de 2019 și nu au solicitat trecerea la IRCC.

Editor : A.D.