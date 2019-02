Consiliul Concurenței, amenzi de trei ori mai mari în 2018 față de 2017

Anul trecut, Consiliul Concurenţei a aplicat sancţiuni în valoare totală de 435 milioane de lei (93 de milioane de euro), astfel că 2018 este al doilea an cu cele mai mari amenzi din istoria instituţiei, a declarat, marţi, preşedintele acesteia, Bogdan Chiriţoiu, într-o conferinţă de presă.





Comparativ, în 2017 au fost acordate amenzi de 123 de milioane de lei.



„A fost un an cu o activitate foarte intensă, al doilea an ca nivel al sancţiunilor din istoria Consiliului, cu 93 milioane de euro sancţiuni totale, cu un succes pe zona de ajutor de stat - cazul Oltchim. Am avut o activitate intensă, într-un an agitat. Am avut întâlnirea noastră de bilanţ săptămâna trecută şi am mulţumit colegilor că au reuşit să-şi păstreze calmul şi capul şi au lucrat foarte bine şi intens, cu toate perturbările din jur”, a spus Chiriţoiu.



El a adăugat că şi acest an va fi unul la fel de „agitat şi confuz”.



În 2018, au fost sancţionate 74 de companii sau asociaţii, dintre care aproximativ jumătate au recunoscut încălcarea legii şi au beneficiat de reduceri ale cuantumului amenzilor.



Din totalul amenzilor, cele mai multe au fost aplicate pentru formarea cartelurilor, respectiv 62,1%. Pentru înţelegeri verticale, s-au dat 22% dintre amenzi, iar pentru abuz de poziţie dominantă 15%.



Cea mai importantă amendă a fost cea de 53 de milioane de euro pe piaţa RCA, urmată de sancţiunea de 18,8 milioane de euro pe zona de retail şi de abuzul de poziţie dominantă al Orange, care a trebuit sa plătească 14 milioane de euro.



La sfârşitul anului 2018, Consiliul Concurenţei avea în derulare 37 de investigaţii privind posibila încălcare a Legii concurenţei, cu una mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. 21 dintre investigaţiile în desfăşurare la 31 decembrie 2018 vizau înţelegeri de tip cartel, iar 11 aveau ca obiect abuzul de poziţie dominantă.

Consiliul Concurenței va fi anchetat de Parlament în legătură cu un raport cu privire la manipularea ROBOR. Ancheta parlamentară a fost aprobată, marți, de conducerea Senatului.

