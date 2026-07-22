Live TV

Consiliul Concurenței analizează preluarea Azomureș de către Romgaz. Tranzacția de 69 de milioane de euro a intrat în evaluare

Data actualizării: Data publicării:
azomures
Foto: Ilie Bolojan/ Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Contractul a fost semnat în luna mai

Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care Romgaz intenţionează să preia activele şi activităţile producătorului de îngrăşăminte Azomureş, proces care trebuie aprobat înainte de finalizarea achiziţiei.

Potrivit unui comunicat transmis miercuri de autoritatea de concurenţă, operaţiunea va fi evaluată pentru a se stabili dacă este compatibilă cu regulile concurenţiale.

„În conformitate cu prevederile Legii concurenţei nr. 21/1996, această tranzacţie trebuie autorizată de Consiliul CConsiliul Concurenței analizează preluarea Azomureș de către Romgaz. Tranzacția de 69 de milioane de euro a intrat în evaluareoncurenţei, care o va evalua în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege”, a transmis instituţia.

Romgaz este unul dintre cei mai mari producători de gaze naturale din România, având activităţi de explorare, producţie şi comercializare a gazelor naturale, stocare subterană, producţie de energie electrică şi servicii auxiliare în domeniul gazelor.

Azomureş, parte a grupului Ameropa, produce şi comercializează îngrăşăminte pe bază de azot.

Citește și: Acţionarii Romgaz au aprobat preluarea Azomureş. Conducerea, mandatată să realizeze formalităţile pentru finalizarea tranzacţiei

Persoanele sau companiile interesate pot transmite observaţii şi puncte de vedere privind tranzacţia Consiliului Concurenţei în termen de 20 de zile.

Contractul a fost semnat în luna mai

Contractul pentru achiziţia Azomureş de către Romgaz a fost semnat pe 29 mai 2026.

La acel moment, premierul interimar Ilie Bolojan anunţa că valoarea totală a tranzacţiei este de 69 de milioane de euro.

„Romgaz a preluat platforma Azomureş pentru suma de 69 de milioane de euro, din care puţin peste 46 de milioane de euro reprezintă valoarea combinatului, până la 10 milioane de euro reprezintă materia primă şi stocurile de consumabile, iar maximum 13 milioane de euro reprezintă costurile necesare menţinerii combinatului în funcţiune şi plăţii salariaţilor în următoarele două luni, până la preluarea efectivă”, declara atunci Bolojan.

Acesta preciza că finalizarea tranzacţiei depinde de obţinerea mai multor avize, inclusiv cel al Consiliului Concurenţei şi al Comisiei de Examinare a Investiţiilor Străine Directe (CEISD), precum şi de aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor Romgaz.

„Preluarea combinatului Azomureş de către Romgaz salvează producţia de îngrăşăminte pentru agricultură din România şi va asigura preţuri stabile pentru agricultorii noştri în anii următori”, afirma premierul interimar.

Citește și: Bolojan: Romgaz a preluat Azomureş. Salvează producţia de îngrăşăminte pentru agricultura din România şi va asigura preţuri stabile

Potrivit acestuia, prin achiziţia Azomureş, Romgaz îşi diversifică activitatea şi va putea valorifica, prin procesare în industria românească, gazele extrase din Marea Neagră.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dan tesloianu
1
Victimele lui Dan Tesloianu cer daune uriaşe după implantarea de stimulatoare cardiace de...
Volodimir Zelenski
2
Proteste de amploare la Kiev. Ucrainenii îi cer lui Zelenski să-l demită pe șeful armatei...
rus mort
3
„Răzbunarea va fi inevitabilă”. Părintele motoarelor rachetelor strategice rusești a fost...
nicusor dan
4
Nicușor Dan a promulgat legea „Lift pentru viață”. Blocurile fără ascensor vor putea...
Giorgia Meloni şi Donald Trump, în timpul unei întâlniri oficiale.
5
Jurnalistul care a realizat interviul în care Trump a susținut că Meloni l-a „implorat”...
Ines Garcia a primit "ignore" de la Lamine Yamal
Digi Sport
Ines Garcia a primit "ignore" de la Lamine Yamal
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Sonde petroliere la apus
România, fără cea mai importantă sursă de petrol. Expert: Rute...
Nou născut în incubator,
Spitalul „Marie Curie” suspendă cinci paturi la ATI Neonatală după...
People walk across a busy street while holding umbrellas on a rainy day. Cars are parked nearby, and the wet pavement shines under the falling rain.
Meteorologii au emis noi avertizări de furtuni. Județul afectat de...
sorin grindeanu parlament
Grindeanu face apel la „revolta societății” pentru modificările...
Ultimele știri
Mesajul lui Nicuşor Dan de ziua Patriarhului Daniel: Credincioşii vor avea mereu în Biserică exemple luminoase de dăruire şi încredere
Ministerul Finanțelor: Serviciile online ale ANAF, evaluate mai slab decât cele de la ghișeu. Care sunt cele mai frecvente reclamații
„Grindeanu să își retragă minciunile. Inventează lucruri!” Reacția USR, după atacurile liderului PSD privind legea integrității
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în Leu și aduce vești excelente pentru patru zodii. Cine sunt nativii cărora norocul le surâde...
Cancan
Nevoiașilor le împărțea mâncare, iar acasă...🥺 Ce i-a făcut soției 'Bărbosul cu suflet mare'
Fanatik.ro
Care e secretul succesului Universității Craiova. Ce face Mihai Rotaru la echipă nu mai reușește să facă...
editiadedimineata.ro
Franța se pregătește de interdicția rețelelor sociale pentru adolescenți
Fanatik.ro
Ce a pățit iubita lui Cristiano Ronaldo. Georgina Rodriguez a luat legătura cu autoritățile pentru a rezolva...
Adevărul
Două modele AI dezvoltate de compania OpenAI au scăpat de sub control și au atacat cibernetic o altă firmă de...
Playtech
Salariul președintelui Bulgariei, pus față în față cu cel al președintelui României. Diferența este...
Digi FM
Mihai Trăistariu, dezamăgit de litoralul din Bulgaria: „Mâncarea nu-i bună de nimic. La hotel am găsit pânză...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal uriaș: ”M-ai înșelat cu femei și cu bărbați. Nu te voi ierta niciodată”. Au împreună un copil
Pro FM
Marc Anthony a devenit tată pentru a opta oară. Ce nume a primit fetița lui și a Nadiei Ferreira
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Actrița Kaylee Hottle, cunoscută din „Godzilla vs Kong”, a murit. Avea 18 ani
Adevarul
Două modele AI dezvoltate de compania OpenAI au scăpat de sub control și au atacat cibernetic o altă firmă de...
Newsweek
Parlamentarii, 6.200 lei pensie specială pentru 2 mandate. Pensia contributivă după 35 ani munciți, 2.800 lei
Digi FM
Florin Negruțiu: „Un agent AI a evadat și a atacat o companie”. Ce urmează pentru omenire?
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Dacă patrupedul tău are respirație urât mirositoare, nu o ignora. Ce poate ascunde acest simptom
Film Now
Câți bani a strâns fiul Priscillei Presley după ce a cerut donații pe internet pentru afacere: Va trebui să...
UTV
MrBeast s-a căsătorit în secret cu Thea Booysen. Nunta a durat o săptămână și a avut loc pe o insulă privată...