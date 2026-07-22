Consiliul Concurenței analizează preluarea Azomureș de către Romgaz. Tranzacția de 69 de milioane de euro a intrat în evaluare

Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care Romgaz intenţionează să preia activele şi activităţile producătorului de îngrăşăminte Azomureş, proces care trebuie aprobat înainte de finalizarea achiziţiei.

Potrivit unui comunicat transmis miercuri de autoritatea de concurenţă, operaţiunea va fi evaluată pentru a se stabili dacă este compatibilă cu regulile concurenţiale.

„În conformitate cu prevederile Legii concurenţei nr. 21/1996, această tranzacţie trebuie autorizată de Consiliul CConsiliul Concurenței analizează preluarea Azomureș de către Romgaz. Tranzacția de 69 de milioane de euro a intrat în evaluareoncurenţei, care o va evalua în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege”, a transmis instituţia.

Romgaz este unul dintre cei mai mari producători de gaze naturale din România, având activităţi de explorare, producţie şi comercializare a gazelor naturale, stocare subterană, producţie de energie electrică şi servicii auxiliare în domeniul gazelor.

Azomureş, parte a grupului Ameropa, produce şi comercializează îngrăşăminte pe bază de azot.

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Persoanele sau companiile interesate pot transmite observaţii şi puncte de vedere privind tranzacţia Consiliului Concurenţei în termen de 20 de zile.

Contractul a fost semnat în luna mai

Contractul pentru achiziţia Azomureş de către Romgaz a fost semnat pe 29 mai 2026.

La acel moment, premierul interimar Ilie Bolojan anunţa că valoarea totală a tranzacţiei este de 69 de milioane de euro.

„Romgaz a preluat platforma Azomureş pentru suma de 69 de milioane de euro, din care puţin peste 46 de milioane de euro reprezintă valoarea combinatului, până la 10 milioane de euro reprezintă materia primă şi stocurile de consumabile, iar maximum 13 milioane de euro reprezintă costurile necesare menţinerii combinatului în funcţiune şi plăţii salariaţilor în următoarele două luni, până la preluarea efectivă”, declara atunci Bolojan.

Acesta preciza că finalizarea tranzacţiei depinde de obţinerea mai multor avize, inclusiv cel al Consiliului Concurenţei şi al Comisiei de Examinare a Investiţiilor Străine Directe (CEISD), precum şi de aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor Romgaz.

„Preluarea combinatului Azomureş de către Romgaz salvează producţia de îngrăşăminte pentru agricultură din România şi va asigura preţuri stabile pentru agricultorii noştri în anii următori”, afirma premierul interimar.

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Potrivit acestuia, prin achiziţia Azomureş, Romgaz îşi diversifică activitatea şi va putea valorifica, prin procesare în industria românească, gazele extrase din Marea Neagră.

Editor : Ana Petrescu