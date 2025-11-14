Live TV

Consiliul Concurenței monitorizează piața ouălor. Chirițoiu: „Eu sper că producătorii și-au învățat lecția”

Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, participă la Forumul Energiei, eveniment organizat de Financial Intelligence, in Bucuresti, miercuri, 17 aprilie 2019.
Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. Foto: Octav Ganea/Inquam Photos

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a spus că monitorizează situația de pe piața ouălor, în condițiile în care acestea nu se mai găsesc în unele magazine pentru că producătorii preferă să le exporte la prețuri mai bune. El a amintit că producătorii au fost amendați în urmă cu câțiva ani, pentru că s-au înțeles între ei să crească prețurile.

„Am mai avut acum câțiva ani, când a fost iarăși o problemă legată de Olanda și de Germania, a fost chiar o penurie la nivel european și atunci au fost exportate din România pe acele piețe și prețurile au crescut. Da, e o piață europeană, dacă cresc prețurile în restul Europei o să crească și și la noi. Noi atunci am monitorizat situația, să nu avem creșteri speculative de preț. La vremea respectivă am aplicat amenzi pentru că am constat, am avut dovezi că producătorii de ouă au crescut prețurile comunicând și cordonându-se între ei. Eu sper că ei și-au învățat lecția și nu vor mai face așa ceva. Vom monitoriza situația cu atenție.

„În același timp, e bine că exportăm, că de obicei ne plângem că vin alimente străine la noi și că sunt importuri mari. Acuma, mă bucură faptul că avem un producători români care au forță să exporte în străinătate, să câștige bani, să aducă bani și în țară”, a adăugat el.

40% din producția internă de ouă ajunge în țări precum Germania sau Franța, care au fost afectate mult de gripa aviară, iar unii producători exportă și în Statele Unite.

În 2024, România a exportat 33.000 de tone de ouă, însă pe primele opt luni ale acestui an această cifră a fost depășită – 35.000 de tone de ouă românești exportate. În ultimul deceniu, piața ouălor din România s-a dezvoltat exponențial, iar exporturile au crescut de peste cinci ori, principalele piețe europene fiind Italia și Germania. În România, oul are printre cele mai mici prețuri de producție din Uniunea Europeană: un ou la poarta fermei costă 0,60 lei, ajungând în magazine până la un leu, în timp ce oul bio costă puțin mai mult.

Constantin Stafie, reprezentant al Asociației Crescătorilor de Păsări, a spus la rândul său că sunt mai puține ouă pe piață în acest moment și pentru că se schimbă populațiile de găini care fac ouă.

„Avem un gol de vreo 7 săptămâni, dar deocamdată nu cred că este atât de tragic”, a spus el.

Stafie spune că fermierii au mers pe prețuri mici, care abia le acopereau cheltuielile, și că au oportunitatea să vândă la prețuri mai bune în străinătate.

„Nu cred că vom avea o criză a oului în următoarea perioadă, mai ales că intrăm în post și nu se mai consumă ouă, trebuie să ținem cont și acest lucru , și după aia vin sărbătorile de Crăciun când toată lumea consumă porc”, a spus Stafie.

