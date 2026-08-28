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Consiliul General a votat reducerea ajutoarelor acordate de Primăria Capitalei persoanelor cu dizabilități, mamelor și nou-născuților

Data publicării:
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Sursa foto: Facebook/Primăria Municipiului Bucureşti
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Din articol
Stimulente mai mici pentru o parte dintre copiii cu dizabilități Voucherul Materna dispare, iar ajutorul pentru nou-născuți este restrâns

Consiliul General al Municipiului București a adoptat vineri, la propunerea primarului general Ciprian Ciucu, reducerea sau eliminarea mai multor beneficii sociale acordate persoanelor cu dizabilități, gravidelor și mamelor. Stimulentul pentru adulții cu handicap va fi suspendat până în 2030, sumele acordate copiilor cu dizabilități vor fi diferențiate în funcție de grad, programul Voucher Materna va fi eliminat, iar ajutorul pentru nou-născuți va scădea și va fi acordat numai anumitor categorii. Proiectele au fost adoptate prin vot secret.

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Prima măsură aprobată vizează stimulentul de 500 de lei pe lună acordat celor aproximativ 52.000 de adulți cu dizabilități. Primăria Capitalei are întârzieri la plată de aproximativ 25 de luni, iar restanțele acumulate se apropie de 700 de milioane de lei. Potrivit primarului general, în program se înscriu anual aproximativ 10.000 de noi beneficiari, iar bugetul municipalității nu mai poate susține acumularea unor noi obligații.

Hotărârea nu înseamnă că restanțele existente sunt anulate. Beneficiarii înscriși vor primi lunar câte 250 de lei pentru achitarea sumelor datorate, în timp ce acordarea unor noi drepturi va fi suspendată până la 1 noiembrie 2030. Ciprian Ciucu estimează că ultima tranșă restantă va fi achitată în octombrie 2030.

„De acum înainte, ne asumăm că acești bani vor fi plătiți lună de lună. Și, în momentul în care va fi plătită ultima tranșă – și am calculat că va fi în octombrie 2030 –, automat se va desuspenda hotărârea și va merge mai departe. Vă rog să suspendăm aplicabilitatea ei, ca să nu mai primim alte dosare, pentru că nu le putem duce. Și eu mă angajez în fața oamenilor, în fața celor cărora le datorăm acești bani, că în fiecare lună vom plăti acești bani. Până acum nu au fost plătiți în fiecare lună, pentru că nu am avut de unde”, a declarat Ciprian Ciucu.

Proiectul a fost adoptat cu 28 de voturi pentru și patru împotrivă. Potrivit documentelor Primăriei Capitalei, suspendarea urmărește oprirea acumulării unor noi datorii, fără anularea sumelor deja datorate beneficiarilor.

Citește și: Primăria Capitalei estimează că va achita până în 2030 datoriile către persoanele cu dizabilități. Ciucu: „Vor primi 250 de lei lunar”

Stimulente mai mici pentru o parte dintre copiii cu dizabilități

Consilierii generali au aprobat și modificarea stimulentului acordat copiilor cu dizabilități. Până acum, copiii încadrați în gradele grav, accentuat sau mediu primeau câte 1.000 de lei pe lună, indiferent de gradul de handicap.

În urma modificării, suma de 1.000 de lei va fi păstrată numai pentru copiii cu handicap grav. Stimulentul va scădea la 800 de lei pentru cei cu handicap accentuat și la 400 de lei pentru copiii încadrați în grad mediu.

Ciprian Ciucu a susținut în timpul ședinței că diferențierea va permite redirecționarea fondurilor „de la copii care au platfus la copii care suferă de cancer”. Proiectul a fost adoptat cu 30 de voturi pentru și două împotrivă.

Voucherul Materna dispare, iar ajutorul pentru nou-născuți este restrâns

CGMB a decis și eliminarea programului Voucher Materna, prin care femeile însărcinate cu vârsta de peste 18 ani primeau 2.000 de lei, în două tranșe, pentru medicamente și servicii medicale necesare în timpul sarcinii. Sprijinul era acordat fără verificarea veniturilor și genera cheltuieli anuale de aproximativ 24 de milioane de lei. Programul a fost eliminat cu 29 de voturi pentru și patru împotrivă. Condițiile în care funcționa acesta sunt prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București.

A fost modificat și stimulentul pentru nou-născuți. Valoarea acestuia scade de la 2.500 la 2.000 de lei, iar ajutorul nu va mai fi acordat tuturor familiilor din București.

Vor putea beneficia de bani mamele din familii care primesc venitul minim de incluziune, mamele cu dizabilități, cele aflate în situații critice sau vulnerabile, inclusiv victimele violenței domestice ori ale calamităților, mamele minore și femeile cu cetățenie străină sau fără cetățenie provenite din zone de conflict armat.

Hotărârea introduce și condiția ca ambii părinți să aibă domiciliul în București de cel puțin 12 luni neîntrerupt. Totodată, niciunul dintre părinți nu trebuie să aibă datorii locale restante și neeșalonate.

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Editor : A.D.

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