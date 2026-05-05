Live TV

Consiliul General al Municipiului București a adoptat bugetul pe 2026. Câți bani merg la investiții

Data actualizării: Data publicării:
2026-02-26-4987
Foto Inquam Photos / George Călin
Din articol
Principalele proiecte și alocări Reorganizarea Poliției Locale

Bugetul Capitalei pentru 2026, adoptat marți de Consiliul General al Municipiului București, se ridică la 8,5 miliarde de lei, cu 16% mai mult față de anul trecut. S-au înregistrat 48 de voturi „pentru'' și cinci „abțineri''.

2,7 miliarde de lei vor merge către investiții, înregistrându-se ''o creștere semnificativă'' față de anul trecut, când această componentă era de sub un miliard de lei, se arată într-o postare a PMB pe pagina de Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

 

Știrea inițială

Consilierii generali ai Capitalei se întrunesc marți, de la ora 9.00, într-o ședință extraordinară, pentru a dezbate proiectul de buget pentru 2026 și reorganizarea Poliției Locale a Municipiului București.

Potrivit proiectului, Municipiul București va avea în 2026 venituri de 8.494.599.150 lei, cu 14,5% mai mult față de anul anterior.

„În proiectul de buget sunt prevăzute 2,1 miliarde de lei pentru investiții și 4 miliarde pentru funcționare. Primăria Capitalei a anunțat că în 2026 vor fi susținute proiecte mari de infrastructură, precum Prelungirea Ghencea și Dimitrie Pompeiu, reabilitări și modernizări ale sistemelor de termoficare și ale liniilor de tramvai, consolidări de blocuri și clădiri istorice. Cei mai mulți bani din buget se duc însă pe subvenții”, a transmis PMB, într-o postare pe Facebook.

Bugetul a fost prezentat de primarul general, Ciprian Ciucu, în cadrul unei dezbateri publice organizate la sediul Primăriei Capitalei, eveniment descris de edil drept o premieră pentru instituție.

„Municipiul București are o foarte scăzută flexibilitate bugetară, toți banii pe care îi primim sunt de la Guvern. Taxele plătite de bucureșteni merg la sectoare, nu la PMB. În ultimii doi ani, din bugetul Primăriei au lipsit 3,5 miliarde de lei”, a declarat primarul, care a pledat pentru adoptarea unei legi a finanțelor publice locale care să asigure predictibilitate.

Acesta a subliniat că, în prezent, administrația Capitalei este nevoită să recupereze întârzieri și să acopere datorii acumulate în anii anteriori. „Nu e normal ca orașul să aibă un buget de bazar. Avem nevoie de o lege a finanțelor publice”, a mai spus edilul.

Principalele proiecte și alocări

Proiectul pentru 2026 include:

  • subvenții pentru termoficare și transport în comun - 2,5 miliarde lei;
  • modernizarea sistemului de termoficare - 1 miliard lei;
  • modernizarea a 50 km de șină de tramvai - aproape 1 miliard lei;
  • consolidarea clădirilor cu risc seismic - peste 198 milioane lei;
  • Prelungirea Ghencea - 130 milioane lei;
  • Supralărgire Dimitrie Pompeiu - 76 milioane lei;
  • Reconstruirea Podului Calicilor - 12 milioane lei;
  • Amenajarea malurilor Dâmboviței, între Piața Unirii și Izvor - 65 milioane lei;
  • Înnoirea parcului auto STB - 85 de milioane lei;
  • Modernizarea Cartierului Henri Coandă - 53 milioane lei;
  • Punerea în siguranță a Pasajului Basarab - 20 milioane lei.

Reorganizarea Poliției Locale

Al doilea proiect de pe ordinea de zi prevede reorganizarea Poliției Locale a Capitalei prin reducerea numărului total de posturi de la 514 la 384. Numărul funcțiilor publice de conducere va fi diminuat de la 47 la 26.

Proiectul prevede crearea a două noi posturi de director general adjunct, ajungându-se la un total de trei. În acest sens, este invocată necesitatea coordonării distincte a segmentului de ordine publică și circulație față de cel de inspecție și control, precum și față de cel administrativ.

Noua organizare include: Direcția Siguranță și Ordine Publică, Direcția Inspecție și control, Direcția Dispecerat Operativ Integrat și Direcția Economică.

Inițiativa urmărește reducerea cheltuielilor bugetare și eficientizarea serviciilor publice oferite către comunitate, se arată în referatul de aprobare.

„Se reduc astfel 130 de posturi provenite în mare măsură din comasarea serviciilor suport, serviciile de specialitate, precum și calitatea serviciilor oferite populației neavând de suferit”, potrivit documentului.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Screenshot 2025-12-13 232740
1
Nicușor Dan, întrebat dacă îl nominalizează pe Călin Georgescu pentru funcția de premier...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Moțiunea de cenzură anti-Bolojan, ziua decisivă. Sorin Grindeanu l-a atacat pe Ilie...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
3
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR...
camioane autostrada
4
„Am intrat în camera ilegalităților”. Radu Miruță spune că a descoperit mii de camioane...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
S-au complicat calculele moțiunii de cenzură: unii aleși nu mai susțin demersul. PSD...
Lovitură de teatru, înainte de vot! Și-a asigurat deja susținere masivă
Digi Sport
Lovitură de teatru, înainte de vot! Și-a asigurat deja susținere masivă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ciucu bolojan
Ciucu: „Dacă Guvernul va cădea, PSD și AUR să facă majoritate. Rămânem cu Bolojan”. La câte voturi se joacă moțiunea
ID337866_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Ciucu: PSD să-și asume guvernarea dacă dărâmă Guvernul Bolojan. Nu mai acceptăm să fim bătaie de joc
ciprian ciucu face declaratii
Ciprian Ciucu, întrebat dacă moţiunea de cenzură va trece: Se joacă. Lipsesc între cinci şi zece voturi ca să nu treacă
chiosc1
Angajații Primăriei Capitalei au ridicat un chioșc care a stat 20 de ani „nemișcat pe Magheru”: „Sub el era o mizerie cruntă”
politia locala
Primăria Capitalei reorganizează Poliția Locală. Dispar jumătate din funcțiile de conducere
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Ilie Bolojan: Cum am ajuns aici? Am generat supărarea baronilor...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_59_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Grindeanu, replică pentru Bolojan: „Baroni? Vreți să vorbim de banii...
george simion la Dezbaterea si votul motiunii de cenzure initiate de PSD si AUR impotriva guvernului de coalitie, in Parlamentul Romaniei, 5 mai 2026.
George Simion anunță că AUR își asumă „o guvernare viitoare”: „Este...
sorin grindeanu si ilie bolojan
Ce urmează pentru PSD și PNL post-moțiune. Ultimatumul pe care l-ar...
Ultimele știri
Diana Buzoianu: „Criza moțiunii a costat deja 2,2 miliarde de euro. Românii plătesc ca să nu se prăbușească leul”
Premierul Bolojan, atac la PSD: Oameni care locuiesc în penthouse-uri din offshore-uri să vină să explice cum plâng pe umărul românilor
Ilie Bolojan spune că moțiunea „Stingem lumina” este una de felul „nu ne vindem companiile, le mulgem noi”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o nouă etapă romantică din 5 mai 2026. Dragostea apare când se așteaptă mai puțin, iar...
Cancan
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Fanatik.ro
Ce l-a convins pe Zeljko Kopic să semneze cu Dinamo: „Toată lumea mi-a zis că e o nebunie să vin!”
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu! Va mai putea să revină în antrenorat?!
Adevărul
Cum a paralizat războiul din Iran principala stațiune a planetei și ce se întâmplă acum acolo
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Imagini fabuloase de la Met Gala 2026! Aparițiile istorice bifate de Beyoncé și Rihanna pe covorul roșu
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali a votat moțiunea de cenzură și n-a stat pe gânduri: "Niciodată în viața lor n-o să fie la...
Pro FM
Bad Bunny a călătorit în timp la Met Gala 2026. Cântărețul din Puerto Rico, de nerecunoscut
Film Now
Zoe Kravitz și Harry Styles pregătesc două nunți spectaculoase și vor deja copii: „Relația a explodat de la 0...
Adevarul
Adevărul întunecat din folclorul românesc. Ritualurile de sacrificiu care au inspirat balada Meșterului Manole
Newsweek
Marțea Negră pentru pensionari. Ce se întâmplă cu pensiile dacă va cădea guvernul? Dar dacă supraviețuiește?
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
9 schimbări mici care îți pot prelungi viața, potrivit experților în longevitate
Digi Animal World
Un papagal a mers cu submarinul în vacanță. Imaginile cu pasărea sub apă sunt virale: „A intrat de bunăvoie”
Film Now
Jason Statham și logodnica sa au plătit aproape 30 de milioane de euro pe „casa visurilor”. Detalii despre...
UTV
Un oraș din Italia îi obligă pe stăpânii de câini să curețe urina animalelor. Ce amenzi riscă cei care nu...