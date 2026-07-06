Consiliul Local Sector 1 dezbate plata eșalonată a datoriilor către Romprest. Primăria propune un acord pe doi ani

Consiliul Local Sector 1 urmează să dezbată, în ședința de joi, un proiect de hotărâre care prevede plata eșalonată a obligațiilor stabilite prin hotărâri judecătorești definitive în favoarea Companiei Romprest Service S.A., rezultate din contractul de salubrizare încheiat în anul 2008.

Potrivit unui comunicat transmis luni de Primăria Sectorului 1, acordul propus vizează închiderea controlată a datoriilor istorice acumulate în perioada 2020-2021 și prevede un mecanism de plată care să evite noi costuri suplimentare pentru administrația locală.

„Acordul propus prevede plafonarea datoriei la momentul semnării, fără dobânzi şi penalităţi suplimentare, precum şi suspendarea executărilor silite pe durata respectării graficului de plată. În situaţia în care acordul va fi aprobat de Consiliul Local şi acceptat de companie până la data de 15 iulie 2026, datoria rămasă va fi achitată în tranşe lunare, pe o perioadă de doi ani consecutivi”, a transmis Primăria Sectorului 1.

Ce se întâmplă dacă Romprest nu acceptă acordul

Administrația locală a precizat că, în cazul în care operatorul de salubrizare nu va accepta propunerea până la termenul stabilit, Primăria Sectorului 1 va putea efectua plăți către Romprest doar în limita sumelor disponibile în bugetul local.

Potrivit sursei citate, aceste plăți vor fi realizate fără a afecta funcționarea serviciilor publice și fără a pune în pericol alte cheltuieli esențiale ale administrației.

Reprezentanții Primăriei Sectorului 1 susțin că aceasta este a patra încercare de a găsi o soluție pentru stingerea obligațiilor financiare rezultate din litigiile cu operatorul de salubrizare.

„Este a patra încercare a Primăriei Sectorului 1 şi a Consiliului Local de a închide controlat datoriile istorice provenite din perioada 2020-2021. Facem menţiunea că, în perioada 2025-2026, Primăria Sectorului 1 a achitat peste 100 de milioane de lei către Romprest în baza hotărârilor judecătoreşti definitive”, se mai arată în comunicat.

Proiectul de hotărâre va fi supus votului consilierilor locali în ședința de joi, iar aprobarea acestuia ar putea deschide calea pentru încheierea unui acord între administrația locală și compania de salubrizare privind plata eșalonată a datoriilor rămase.

Editor : A.D.