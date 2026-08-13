Construcțiile fără autorizație vor putea intra în legalitate într-un an. Ce se întâmplă după expirarea termenului

Proprietarii unor construcții realizate fără autorizație sau cu nerespectarea autorizației vor avea la dispoziție o perioadă tranzitorie de cel mult un an pentru a solicita intrarea în legalitate, potrivit noului Cod al Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor (CATUC). După expirarea termenului, regularizarea va mai fi posibilă doar în anumite cazuri, iar autoritățile locale vor putea începe procedurile de desființare a celor care nu au intrat în legalitate, a anunțat joi ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Noul Cod introduce autorizația de regularizare pentru construcțiile realizate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea autorizației emise. Mecanismul nu presupune însă legalizarea automată a acestora, iar autorizația va putea fi obținută numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Pentru o perioadă tranzitorie de maximum un an de la intrarea în vigoare a Codului, mecanismul va putea fi folosit și pentru alte categorii de construcții decât cele pentru care regularizarea va rămâne posibilă ulterior. După expirarea acestei perioade, posibilitatea intrării în legalitate va fi restrânsă semnificativ.

Autorizația de regularizare va putea fi emisă numai dacă imobilul respectă reglementările urbanistice, cerințele fundamentale privind calitatea în construcții, normele de protecție a mediului și celelalte cerințe legale aplicabile.

Siguranța construcției va trebui demonstrată prin expertize tehnice realizate de experți atestați. Vor fi verificate, printre altele, rezistența mecanică și stabilitatea, securitatea la incendiu, igiena și sănătatea, protecția mediului, siguranța și accesibilitatea în exploatare, protecția împotriva zgomotului, economia de energie și izolarea termică.

Dacă sunt identificate probleme care pot fi remediate, autoritatea locală va putea cere efectuarea unor lucrări pentru aducerea construcției la conformitate sau desființarea parțială a unor elemente. Dacă cerințele prevăzute de lege nu pot fi îndeplinite, vor fi aplicate procedurile de desființare.

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Ce construcții vor mai putea fi regularizate după expirarea termenului de un an

După încheierea perioadei tranzitorii, regularizarea va mai fi permisă numai pentru anumite categorii de construcții:

locuințe unifamiliale cu parter sau parter și etaj, cu o suprafață construită desfășurată de maximum 150 de metri pătrați;

anexe ale locuințelor;

anexe gospodărești;

anexe ale exploatațiilor agricole, cu o suprafață construită desfășurată de cel mult 150 de metri pătrați;

lucrări de închidere a balcoanelor, fără extinderea pe domeniul public.

Locuințele trebuie să fie situate în afara zonelor de protecție ale monumentelor istorice și a zonelor construite protejate și nu pot avea statut de monument istoric.

Pentru construcțiile care nu se încadrează în aceste categorii, proprietarii vor avea la dispoziție perioada tranzitorie de un an pentru a solicita regularizarea. Intrarea în legalitate va fi posibilă numai dacă sunt respectate reglementările urbanistice valabile la momentul regularizării, cerințele privind calitatea construcțiilor și obligațiile fiscale și dacă sunt aplicate măsurile contravenționale prevăzute de lege.

Taxe de zece ori mai mari pentru anumite construcții

Pentru construcțiile care pot beneficia de regularizare numai în perioada tranzitorie, intrarea în legalitate va presupune costuri semnificativ mai mari.

„De exemplu, cotele aferente controlului de stat în amenajarea teritoriului, urbanism și construcții, precum și taxele pentru certificatul de urbanism și autorizarea construirii vor fi de zece ori mai mari decât cele care ar fi fost datorate în cazul executării legale a lucrărilor”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Prin această măsură, noul Cod urmărește ca regularizarea ulterioară să nu devină o variantă mai avantajoasă decât obținerea autorizațiilor înainte de începerea lucrărilor.

Pentru clădirile realizate fără respectarea procedurilor legale și care nu au fost regularizate, impozitul pe clădire va fi majorat cu 100%, din momentul în care situația este constatată de autoritatea locală și până la obținerea autorizației de regularizare sau desființarea lucrărilor.

Plata impozitului majorat nu duce la intrarea în legalitate a construcției și nu înlătură sancțiunile aplicabile pentru încălcarea legislației în domeniul construcțiilor.

Ce se întâmplă după expirarea termenului

După încheierea perioadei tranzitorii, autoritățile locale vor putea trece la desființarea lucrărilor neautorizate care nu au intrat în legalitate, iar cheltuielile vor fi recuperate de la proprietar.

În cazurile în care legea impune intervenția instanței, autoritățile vor putea cere în justiție desființarea construcției. Hotărârea instanței va avea titlu executoriu, iar costurile intervenției vor fi suportate de persoana responsabilă.

Perioada tranzitorie oferă astfel o ultimă posibilitate de intrare în legalitate pentru o categorie mai largă de construcții existente, cu condiția respectării cerințelor tehnice, urbanistice, fiscale și a celorlalte obligații prevăzute de lege. După expirarea celor 12 luni, regularizarea va rămâne posibilă numai pentru categoriile expres prevăzute de Cod.

„Respectarea procedurilor de autorizare înainte de începerea lucrărilor rămâne regula, iar siguranța construcțiilor și protejarea vieții, sănătății și proprietății cetățenilor sunt prioritare”, a concluzionat Cseke Attila.

Editor : A.D.