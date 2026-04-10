„Sezonul sărbătorilor, că e Paștele, că e Crăciunul, vine la pachet cu cheltuieli foarte consistente”, spune consultantul financiar Adrian Asoltanie, care avertizează că, în contextul scumpirilor din această perioadă, românii sunt nevoiți fie să plătească mai mult, fie să pună mai puține produse în coșurile de cumpărături. El estimează că bugetul pentru masa de Paște poate ajunge la 800-1.000 de lei pentru o familie și atrage atenția că urmează „o perioadă cu foarte mari provocări”.

„În condițiile în care multe alte lucruri s-au scumpit, inclusiv masa de Paște, estimarea mea este că la o familie cu 4 persoane, 2 adulți cu 2 copii, cheltuielile de Paște cu masa, în principiu, s-ar putea duce undeva în jur de 800-1.000 de lei pe familie”, a declarat Adrian Asoltanie într-o intervenție la Digi24.

Acesta a atras atenția că suma poate crește și mai mult, pe fondul schimbării obiceiurilor de consum din ultimii ani.

„Evident că există situații în care peste asta se adaugă cadourile de Paște. Și aici e o schimbare culturală, în sensul că românii se îndepărtează destul de mult de semnificația adevărată a Paștelui și pare că ne ducem mai degrabă către Crăciun, adică tratăm Paștele mai degrabă ca o ocazie pentru cadouri din ce în ce mai scumpe”, a explicat consultantul financiar.

Un alt factor important care influențează bugetul este cel al plecărilor din perioada sărbătorilor: „Dacă o persoană sau o familie pleacă undeva de Paște, chiar și pe teritoriul României sau internațional, asta se va vedea foarte serios în buget. Și e o perioadă cu provocări. Ar fi cam târziu acum să mai discutăm ce mai putem face, ce putem optimiza pentru masa de Paște, de unde să luăm. Gospodinele, în general, cam știu locurile și știu treburile”.

Acesta subliniază că impactul scumpirilor nu este resimțit la fel de toată lumea, însă anumite categorii sunt mult mai afectate.

„Unii nu sunt impactați pentru că își drămuiesc banii așa cum au făcut-o până acum ori venitul lor este mult mai mare. Dar cei care sunt afectați sunt cei cu venituri medii, cu venituri mici. Sunt persoanele vulnerabile, care sunt lovite din plin. Și parcă e și ciudat așa să le oferi sfaturi, cum să împarți 2 lei, astfel încât să poți să pui și deoparte”, a mai spus acesta.

„Economia românească este într-o etapă de contracție”

Dincolo de perioada sărbătorilor, perspectivele economice sunt dificile, avertizează specialistul.

„Estimarea mea este că urmează o perioadă cu foarte mari provocări. Și situația din Orientul Mijlociu vine doar să adauge elemente suplimentare de instabilitate și de șoc. Economia românească este într-o etapă de contracție și, dacă ne uităm la mai multe domenii, o să vedem impact destul de serios”, a spus Adrian Asoltanie pentru Digi24.

Acesta a explicat faptul că primele semne se văd deja în comportamentul de consum: „În primul rând, începând cu zonele neesențiale, adică zonele la care oamenii renunță ceva mai ușor: aleg să iasă mai rar în oraș, la un restaurant sau să-și cumpere jucării sau haine sau servicii de frumusețe. Astea sunt elemente mai neesențiale la care omul renunță mai ușor. După aceea, avem și niște factori la nivel un pic mai mare, cu impact mai consistent. Zona auto, de exemplu, vânzările auto au scăzut, producția în zona de componente”.

În final, Asoltanie a atras atenția că efectele reale se vor vedea după sărbători: „Săptămâna viitoare vom fi trecut de Paște, ne vom fi simțit bine și vom fi gustat din toate bunătățile și asta este perfect. Ideea este ce urmează după Paște încolo”.

