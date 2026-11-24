„Considerăm că 50 de lei este o valoare care, până când venim cu o nouă schemă, ar putea să satisfacă nevoile multor consumatori”, a declarat marți ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, într-o conferință de presă. Ministerul propune prelungirea temporară a actualului sprijin și introducerea, în cursul anului 2027, a unui mecanism care să ia în calcul mai multe criterii decât venitul beneficiarului.

Actuala schemă, prin care persoanele cu venituri reduse primesc un voucher de 50 de lei pentru plata facturii la energie electrică, expiră la sfârșitul anului. Propunerile pentru continuarea sprijinului au fost transmise Ministerului Muncii încă din prima săptămână a mandatului lui Dumitru Chisăliță.

„Am trimis la Ministerul Muncii un pachet de măsuri, așa cum îl vedem noi, un pachet care să aibă mai multe etape. O primă etapă ia în considerare o prelungire a schemei existente, dar, în același timp, pe perioada primelor nouă luni din anul 2027, să se instituie o schemă care să ia în considerare mai multe elemente decât strict venitul pe care îl are în momentul de față un consumator”, a explicat ministrul.

Până la introducerea noului mecanism, Ministerul Energiei propune și actualizarea pragului de venit în funcție de evoluția inflației.

„Propunerea noastră a fost să continuăm, pe termen scurt, schema existentă, cu mărirea nivelului de venit sau a ecartului de venit de la care să se aplice și, respectiv, cu introducerea noii scheme, astfel încât, începând cu iarna următoare, să fie identificați acei consumatori vulnerabili care merită și să se vină cu sumele concrete și necesare pentru ei”, a precizat acesta.

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Noua schemă nu va mai ține cont numai de venit

Ministerul propune realizarea unui registru al consumatorilor vulnerabili și folosirea unui indicator care să stabilească atât persoanele eligibile, cât și valoarea sprijinului de care are nevoie fiecare gospodărie. Pe lângă venituri, ar urma să fie analizate costul energiei raportat la veniturile familiei, dimensiunea și eficiența locuinței, eventualele probleme medicale și accesul efectiv la energie.

„Am identificat undeva la opt scheme de sprijin care există prin diverse acte normative, prin diverse instituții și prin diverse modalități și care se adresează consumatorului vulnerabil. Acest lucru face ca, în unele situații, sumele alocate pentru unii consumatori să fie mai mari, iar pentru alții să fie mai mici. Considerăm că schema pe care am propus-o poate să vină cu o abordare unică și echitabilă la nivelul tuturor consumatorilor. Trebuie să ținem seama, în primul rând, de nivelul veniturilor, de costul energiei în raport cu veniturile pe care le au, de problemele legate de geometria și mărimea casei, de eficiența casei, de problemele de natură medicală și de accesul efectiv la energie. Toate acestea le-am gândit într-un indicator compus, care poate să arate care este necesarul și care este suma care, într-adevăr, îi ajută pe consumatori”, a adăugat acesta.

Detaliile noii formule, inclusiv pragurile de venit și cuantumul ajutoarelor, trebuie definitivate la nivelul Ministerului Muncii.

Sărăcia energetică ar trebui redusă cu 50% în zece ani

Obiectivul pe termen lung anunțat de Dumitru Chisăliță este reducerea la jumătate a numărului consumatorilor vulnerabili și a sărăciei energetice în următorii zece ani.

Ministrul susține că ajutoarele acordate anual trebuie completate cu măsuri care să permită gospodăriilor să-și reducă necesarul de energie și să iasă treptat din situația de vulnerabilitate: „Propunerea noastră este să gândim o abordare dinamică, în sensul în care numărul consumatorilor vulnerabili și sărăcia energetică să scadă cu 50% în zece ani față de momentul de față. Doar să venim cu scheme de sprijin în fiecare an nu cred că este suficient. Cred că trebuie să-i ajutăm astăzi, dar mâine să-i aducem din zona de sărăcie energetică în zona de viață normală”.

În februarie 2026, din cele 1.016.852 de solicitări pentru tichete electronice de energie înregistrate în aplicația EPIDS, 724.847 îndeplineau condițiile de eligibilitate.

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Editor : A.D.