Analiștii financiar-bancari: Imobiliarele sunt supraevaluate

Nivelul supraevaluării ar fi de 20-25% spune preşedintele Asociaţiei Analiştilor Financiar-Bancari din România (AAFBR), Iancu Guda.

Foto: Shutterstock



"Acum văd imobiliarele supraevaluate undeva la 20-25%. Dacă faci un calcul mediu cu chiria care poate fi încasată pe metrul pătrat, pe zece ani, cu un grad de ocupare de 90% al activului şi reinvestirea chiriei la un randament anualizat real de 3% pe o clasă de active cu risc sub medie cum ar fi obligaţiuni, atunci ajungi la un preţ pe metrul pătrat de 1 000 - 1.050 de euro. Astăzi este 1.250 euro. Pentru rezidenţiale nişate într-o zonă foarte bună ajunge la 2.000 de euro pe metrul pătrat. Îmi indică mai degrabă un maxim de 1.500 pe acelaşi calcul de chirie încasată pe zece ani şi reinvestită la un randament de 3%', a spus Guda, într-o conferinţă organizată de Bursa de Valori Bucureşti (BVB), informează Agerpres.ro.



Programul "Prima Casă" ar trebui oprit gradual



'''Prima casă', din punctul meu de vedere, ar trebui gradual oprit. Anul trecut a reprezentat 80% din totalul creditelor acordate pentru achiziţionarea unei locuinţe noi. A distorsionat semnificativ piaţa, în condiţiile în care a fost contractat de o pătură a societăţii care nu are nevoie de un asemenea program mai degrabă cu caracter social, cel puţin la începutul său. S-au contractat credite cu 'Prima casă' unde avansul, deşi minimul e de 5%, a fost plătit la un nivel de 50-60%. Aceasta a făcut ca preţul pentru imobiliare rezidenţiale, apartamente noi, să fie uşor supraapreciat printr-o falsă alimentare a cererii, un program cu condiţii de acces facil speculat de pătura cu un venit peste medie. În trendul de reducere a importanţei acestui program, cred că ar trebui orientat către pătura cu venituri scăzute care are nevoie de un asemenea produs cu un avans mai mic', a arătat preşedintele AAFBR.



Reprezentanţii Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) au afirmat, la începutul lunii decembrie 2017, că intervenţia statului prin garantare în cadrul programului "Prima Casă" se va reduce gradual, începând cu 1 ianuarie 2018.