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ANPC anunţă că au intrat în vigoare noi reguli pentru comercianţi. Ce trebuie să știe consumatorii

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Un bărbat în raionul de electrocasnice al unui magazin.
Magazin de electrocasnice
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ANPC anunță că au intrat în vigoare noi reguli privind practicile comerciale și drepturile consumatorilor. Comercianții trebuie să ofere informații suplimentare despre garanții, actualizări de software, disponibilitatea pieselor de schimb și posibilitatea de reparare a produselor. Noile prevederi vizează și combaterea afirmațiilor înșelătoare privind impactul produselor asupra mediului.

Reprezentanţii ANPC au anunţat, luni, că au fost aduse mai multe modificări la Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor comerciale incorecte şi OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii.

„Una dintre cele mai importante modificări o reprezintă extinderea listei practicilor comerciale considerate înşelătoare şi introducerea unor noi practici comerciale interzise, în special în ceea ce priveşte afirmaţiile referitoare la mediu, durabilitatea produselor, reparabilitatea acestora şi informarea consumatorilor”, au arătat reprezentanţii ANPC.

Printre practicile vizate se numără: utilizarea unei etichete de durabilitate care nu se bazează pe un sistem de certificare sau care nu este stabilită de o autoritate publică; formularea unor afirmaţii generice privind protecţia mediului, atunci când comerciantul nu poate demonstra performanţa de mediu relevantă pentru afirmaţia respectivă; formularea unei afirmaţii privind mediul pentru întregul produs, atunci când aceasta se referă, în realitate, doar la o anumită componentă; afirmarea, pe baza compensării emisiilor de gaze cu efect de seră, că un produs are un impact neutru, redus sau pozitiv asupra mediului.

Alte modificări se referă la prezentarea unor cerinţe impuse prin lege ca fiind o caracteristică distinctivă a produsului; prezentarea unui bun ca fiind reparabil atunci când acesta nu poate fi reparat; determinarea consumatorului să înlocuiască sau să reîncarce consumabile mai devreme decât este necesar din punct de vedere tehnic; neinformarea consumatorului cu privire la faptul că utilizarea anumitor consumabile, piese sau accesorii poate afecta funcţionalitatea bunului.

De asemenea, ANPC a precizat că, în cadrul informaţiilor privind principalele caracteristici ale produsului, pot deveni relevante elemente precum: caracteristicile sociale şi de mediu; circularitatea; durabilitatea; posibilitatea de reparare şi reciclare; asistenţa postvânzare; anumite informaţii privind fabricarea şi originea produsului.

Totodată, comercianţii trebuie să informeze consumatorii cu privire la existenţa şi principalele elemente ale garanţiei legale de conformitate; existenţa şi durata unei garanţii comerciale de durabilitate oferite gratuit de producător pentru o perioadă mai mare de doi ani; existenţa garanţiei legale de conformitate pentru conţinutul digital şi serviciile digitale; serviciile postvânzare şi garanţiile comerciale; perioada minimă pentru care sunt furnizate actualizări de software, atunci când aceste informaţii sunt puse la dispoziţia comerciantului.

Consumatorii vor fi informaţi şi în legătură cu punctajul posibilităţii de reparare, atunci când acesta există, precum şi cu privire la disponibilitatea pieselor de schimb şi, după caz, la costul estimat, modalitatea de comandare şi informaţiile privind repararea şi întreţinerea. De asemenea, vor fi furnizate informații despre modalităţile de livrare ecologică, dacă acestea sunt disponibile.

Totodată, sunt introduse instrumente standardizate pentru informarea consumatorilor, precum notificarea armonizată privind garanţia legală de conformitate şi eticheta armonizată privind garanţia comercială de durabilitate.

Editor : Ș.A.

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