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ANPC avertizează asupra „shrinkflation”: Mai puțin produs în ambalaj, la același preț. Ce trebuie să verifice cumpărătorii

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FOTO: Shutterstock
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Consumatorii trebuie să verifice cantitatea netă și prețul pe kilogram sau pe litru, nu doar suma afișată la raft, a avertizat joi Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Recomandarea vine în contextul fenomenului de „shrinkflation”, prin care cantitatea unui produs este redusă, în timp ce prețul rămâne neschimbat sau scade într-o proporție mai mică.

Practica poate trece neobservată, mai ales dacă aspectul și dimensiunea ambalajului nu se modifică semnificativ. Astfel, cumpărătorul ajunge să plătească aceeași sumă pentru mai puțin produs.

„Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor atrage atenția asupra fenomenului cunoscut sub denumirea de «shrinkflation», un fenomen care poate afecta consumatorii fără ca aceștia să îl sesizeze. Practica presupune reducerea cantității unui produs, în timp ce prețul rămâne neschimbat sau nu scade proporțional. În final, consumatorul primește mai puțin produs pentru aceeași sumă, fără ca această modificare să fie întotdeauna evidentă”, au transmis joi reprezentanții ANPC.

Fenomenul poate apărea în cazul alimentelor, produselor de uz casnic și articolelor de îngrijire personală. Pentru bunurile cumpărate constant, diminuarea cantității poate avea, în timp, un impact important asupra bugetului lunar.

Reducerea cantității nu reprezintă în sine o încălcare a legii. Producătorii și comercianții au însă obligația de a-i informa transparent pe cumpărători, iar modul în care este prezentat produsul nu trebuie să creeze confuzie asupra cantității vândute.

„Neconformitatea intervine atunci când consumatorul nu este informat în mod transparent cu privire la această modificare, iar prezentarea produsului sau informațiile oferite sunt de natură să îl inducă în eroare cu privire la cantitatea achiziționată”, a precizat autoritatea.

ANPC recomandă verificarea cantității nete înainte de cumpărare și compararea prețului pe kilogram, litru sau bucată. Acest indicator arată costul real al produsului și permite compararea unor ambalaje cu dimensiuni diferite.

Cumpărătorii sunt sfătuiți să urmărească și eventualele schimbări ale cantității în cazul produselor pe care le achiziționează frecvent și să nu se lase influențați exclusiv de aspectul ambalajului sau de prețul final afișat.

Persoanele care consideră că nu au fost informate corect sau că prezentarea unui produs le-a indus în eroare trebuie să păstreze bonul fiscal și pot depune o sesizare la ANPC.

Editor : A.D.

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