Este alertă în toată Europa, după ce o anchetă a Comisiei a dezvăluit că aproape jumătate din mierea importată nu este 100% naturală. Mostrele prelevate din 18 țări arată că borcanele conțin mai degrabă un amestec cu sirop de zahăr, un tertip folosit de importatori ca să scadă prețul mierii. Președintele ANPC spune că, de fapt, acea substanță nu ar fi nici măcar sirop de zahăr, ci că lucrurile sunt mai complicate de atât.

Mircea Ciocan, președintele Federației Asociațiilor Apicole din România: În urmă cu vreo 10 ani, asociația noastră a făcut un experiment: a cumpărat din toate magazinele diverse sortimente de miere pe care le-a trimis la laborator. Din păcate, niciuna dintre sortimentele existente la acel moment pe piață, în supermarket-uri, nu avea mai mult de 20% miere.

Am discutat cu Min. Agriculturii, ne-am zbătut ca legea apiculturii să conțină obligativitatea etichetării corecte a mierii, lucru care nu se întâmplă nici astăzi, deși legea 383 a fost amendată și prevede în acest moment obligativitatea procesatorilor de a eticheta corect mierea, în funcție de toate sortimentele care intră într-un cupaj. Nu se întâmplă asta. Min. Agriculturii tergiversează de 2 ani această obligația a sa de a da normele de aplicare a legii. Susține că nu are prin lege acest atribut.

Horia Constantinescu, președintele ANPC: Cupajul de miere înseamnă că este folosită exclusiv mierea din mai multe sortimente, amestecată în vederea obținerii unui produs final cu mai multe arome. Mierea falsă, în schimb, este mierea obținută prin amestecare unui procent de miere naturală cu tot felul de substanțe care seamănă sauu o pot multiplica, fără ca acest lucru să fie vizibil la momentul la care achiziționezi produsul. Nu este neapărat sirop de zahăr, lucrurile sunt mult mai complicate de atât.

Noi am demarat o investigație în urmă cu o lună și jumătate. Am ridicat mai multe sortimente de miere de la mai mulți producători și importatori ce pun pe piață, este o lucrare mai amplă, sunt mai multe instituții angrenate. Fenomentul ne arată că ceea ce spuneți dvs. că ar fi un simplu sirop de glucoză este o substanță ce are anumite proprietăți asemănătoare cu ale mierii.

Am trimis mostrele spre a fi analizate în afara țării. Nu am divulgat de unde am ridicat aceste mostre pentru că dorim să nu existe vreo influență până la aflarea rezultatelor. Vom continua investigația, din păcate amploarea este mult peste ceea ce ne putem noi imagina. Avem inclusiv informații că în China există o metodă de producere a acestei substanțe, care, până la o analiză, pare că este chiar miere.

Atât timp cât cumpărătorul își dorește să evite consumul de zahăr sintetic și achiziționează miere, dând de cu totul altceva, nu mai vorbim doar despre fraudă alimentară, ci și despre lucruri cu alte conotații. Acum că semnalează și Europa, este un semn să ne concentrăm asupra acestei probleme, pentru că și România poate reprezenta o poartă de intrare pentru aceste categorii de produse total neconforme.

Cum facem diferența între mierea naturală și mierea falsă

Mircea Ciocan, președintele Federației Asociațiilor Apicole din România: Este extrem de greu de observat diferența dintre mierea adevărată și cea falsă. Procesul de adulterare a mierii și face în laboaratoare din diverse țări ale lumii, cum ar fi China. Se pleacă de la diferite glucoze și alte zaharuri, ele vin rafinate și combinate în laborator, până când capătă caracteristicile intriseci ale mierii, fără să aibă caracteristicile reale ale mierii. Nu putem să ne dăm seama decât apelând la un laborator.

Perioada de cristalizare a mierii este una diferită de la un srotiment la altul. Dacă mierea de rapiță și de floarea soarelui cristalizează în 1-2 luni, mierea de salcâm cristalizează cel mai greu. Cristalizarea mierii este un fenomen natural, aș spune că mierea care nu cristalizează este falsă. Dacă ții mierea frigider și ea nu cristalizează, e clar sirop sau orice altceva, mai puțin miere.

Editor : I.C