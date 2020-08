Cât ne costă mutatul într-o locuință nouă? Ce taxe mai trebuie plătite și la cât s-ar ridica amenajarea apartamentului?

Nu scăpăm de costuri după ce cumpărăm o casă sau un apartament nou. Plătim taxele la notar, care diferă în funcție de dimensiune și zona în care este amplasată locuința, mai plătim și cominsionul agentului imobiliar. În plus, locuința trebuie acum mobilată sau poate chiar renovată. Am încercat să facem un calcul: cât ne-ar costa mutatul într-un apartament de, să zicem, 70 de mii de euro?

Cât costă mobila de sufragerie

Cheltuielile nu se termină atunci când cumpărăm o casă sau un apartament. Ne mutăm într-o locuință care trebuie transformată într-un cămin. În sufragerie, spre exemplu, avem nevoie de câteva piese de mobilier. Vorbim despre o canapea, care poate ajunge la 1.600 de lei, o bibliotecă, o comodă, un televizor și, poate, un fotoliu. Doar acestea ajung să coste peste 5.700 de lei, dacă alegem produsele cu prețuri mediu.

Cât costă mobilatul bucătăriei?

O nouă încăpere, alte cheltuieli. Bucătăria. Avem nevoie în primul rând de o mobilă adecvată, care poate să coste câteva mii de lei. Noi am ales-o pe cea cu prețul mediu. Mai avem apoi nevoie de câteva câteva electrocasnice de bază. Un cuptor, o plită electrică, acestea pot ajunge la 1.950 de lei, și un frigider. Toate acestea costă peste 6.000 de lei, dacă alegem, din nou, produsele din gama medie.

Cât costă serviciile de amenajare a apartamentului?

Cei care doresc să fie scutiți de stresul amenajării apartamentului, apelează la ajutorul specialiștilor. Mai nou, dezvoltatorii imobiliari le oferă clienților și acest serviciu.

„Oamenii vor să scape de stresul de amenajare, de livrare, timpii de livrare și tot ceea ce înseamnă acest aspect, găsit instalator, eletrician, montat diverse lucruri prin casă, la fel, asortarea mobilei. Pentru un apartament cu două camere costul pentru mobilat ar fi undeva la 5.000 de euro, pentru un apartament cu 3 camere, aproximativ 10.000 de euro, iar pentru vile cam 15% din valoarea acestora”, spune Larisa Uruc, agent de vânzări.

Trebuie să ținem cont și de alte costuri care la prima vedere nu par importante. Cât de aproape e locuința de locul de muncă, de un magazin alimentar, de transportul în comun sau cât timp ne ia să ajungem la un cabinet medical.

„Serviciile pe care le pune la dispoziție un ansamblu rezidențial sau o locuință care este inclusă într-un proiect rezidențial în care toate facilitățile acestea au fost luate în calcul presupun o economire de timp, de bani, de energie”, spune Alina Știrbu, reprezentant al unui complex rezidențial.

Un alt aspect important la care trebuie să fim atenți este calitatea imobilului, pentru că am putea investi bani și în reparații.

Ce taxe mai sunt de plătit după achiziționarea unei locuințe?

Trebuie să ținem cont, însă, și de taxa plătită agentului imobiliar. Comisionul este cuprins între 1 și 3%, deci cu cât locuința e mai scumpă, cu atât suma plătită e mai mare.

Nu scăpăm de taxe când găsim locuința ideală. La un imobil de 70.000 de euro, taxele notariale pot depăși 1.000 de euro, în funcție de cum alegem să achităm întreaga sumă. Cel mai ieftin ieșim cu programul cunoscut ca Prima Casă sau, de anul acesta, Noua Casă, 3.300 de lei, iar cele mai mari taxe le plătim în cazul unui credit ipotecar obișnuit.

Preț imobil: 70.000 euro

Fără credit:

Taxă contract vânzare-cumpărare: 4.023 lei

Intabulare: 508 lei

Credit ipotecar:

Taxă contract vânzare-cumpărare: 4.023 lei

Contract de credit: 1.280 lei

Intabulare: 508 lei

Prima Casă

Taxă contract vânzare-cumpărare: 2.816 lei

Intabulare: 508 lei

(sursa: Calculator taxe FideliaCasa)

Editare web: Luana Păvălucă