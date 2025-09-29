Live TV

Câți români vor primi în perioada următoare ajutor pentru energie. Anunțul ministrului Muncii

Data publicării:
bancnote lei si o factura
Ministrul Muncii: Încă 168.606 de români vulnerabili primesc sprijin pentru energie. Sursa Foto: Agerpres

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) a efectuat o nouă tranşă de plată pentru încă 168.606 beneficiari ai sprijinului pentru energie, în valoare totală de 16,7 milioane de lei, a anunţat luni ministrul Muncii, Florin Manole.

Astăzi, încă 168.606 de români vulnerabili primesc sprijin pentru energie în valoare de 16,7 milioane lei pentru plata facturilor din iulie şi august. Împreună cu cei 274.541 de beneficiari din prima tranşă, vorbim de aproape 450.000 de români. Reamintesc că se poate aplica pentru voucherele de energie prin intermediul platformei epids.mmuncii.ro, la primării sau oficiile poştale. Informaţii suplimentare şi asistenţă, privind procesul de solicitare şi utilizare a tichetului de energie, se pot obţine şi la Call-center-ul ANPIS: 021.9309, a scris ministrul Muncii pe pagina sa de Facebook.

ANPIS a anunţat că a finalizat verificarea cererilor validate automat prin intermediul aplicaţiei informatice EPIDS şi s-au emis primele tichete de energie pentru plata facturilor aferente lunilor iulie şi august 2025.

Conform unui comunicat de presă, ANPIS a efectuat o nouă tranşă de plată pentru încă 168.606 beneficiari de tichet de energie, în valoare totală de 16,741 milioane lei. Astfel, aceştia vor putea utiliza suma pentru plata facturilor de energie electrică, aferente lunilor iulie şi august 2025.

În prima etapă, au fost plătite sumele aferente celor 274.541 beneficiari de tichet de energie, în valoare totală de 27,384 milioane lei.

Citește și Ministrul Muncii dă asigurări că există bani pentru plata pensiilor și salariilor: Întotdeauna au fost și vor fi

Editor : C.A.

