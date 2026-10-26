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Ce dobânzi pot cere băncile după declararea scadenței anticipate a unui credit. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție

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judecatorul da sentinta in instanta
Credit foto: Guliver/Getty Images
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Din articol
De ce nu poate fi inclusă dobânda pentru întreaga perioadă a creditului

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a stabilit luni că, în cazul creditelor pentru consumatori declarate scadente anticipat, datoria exigibilă include dobânda acumulată până la acel moment, nu și dobânda aferentă perioadei rămase până la finalul contractului.

Prin Decizia nr. 123 din 26 octombrie 2026, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept din cadrul instanței supreme a admis sesizarea Tribunalului Timiș – Secția a II-a Civilă și a stabilit interpretarea noțiunii de „datorie exigibilă”, prevăzută la articolul 38 alineatul (7) din OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.

„Prin decizia nr. 123 din 26 octombrie 2026, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție a admis sesizarea Tribunalului Timiș – Secția a II-a Civilă și a statuat că, în interpretarea sintagmei «datoria exigibilă» din cuprinsul art. 38 alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 134/2023, cu modificările ulterioare, «datoria exigibilă» include dobânda remuneratorie scadentă până la momentul declarării scadenței anticipate, nu și dobânda remuneratorie calculată de la data scadenței anticipate și până la finalul perioadei contractuale”, a transmis ÎCCJ.

Scadența anticipată intervine atunci când creditorul declară că împrumutul rămas trebuie rambursat înainte de termenele stabilite inițial, în condițiile prevăzute de contract și de lege. Dobânda remuneratorie reprezintă costul perceput de bancă pentru folosirea banilor împrumutați, fiind diferită de eventualele penalități pentru întârziere.

De ce nu poate fi inclusă dobânda pentru întreaga perioadă a creditului

Înalta Curte a explicat că interpretarea adoptată are la bază atât prevederile OUG nr. 50/2010, cât și scopul legislației, respectiv asigurarea unui nivel sporit de protecție pentru consumatorii care au contractat credite.

„Din această perspectivă, includerea în sintagma «datoria exigibilă» a tuturor costurilor contractului de credit, aferente întregii perioade contractuale, deși consumatorul nu mai beneficiază de termenul de restituire convenit, ar contraveni finalității normei interpretate – aceea de a recunoaște consumatorului-debitor drepturile reglementate la nivel european și chiar de a-i oferi, la nivel național, o protecție sporită”, a precizat instanța supremă.

Prin urmare, dobânda care ar fi fost datorată pentru lunile sau anii rămași până la expirarea contractului nu poate fi inclusă în datoria exigibilă doar pentru că banca a declarat creditul scadent anticipat. Hotărârea nu elimină însă obligația de rambursare a principalului rămas și nici nu stabilește anularea automată a altor obligații legale ale debitorului, ci privește strict dobânda remuneratorie inclusă în această datorie.

Decizia ÎCCJ va fi publicată în Monitorul Oficial, Partea I, după redactarea considerentelor și semnarea hotărârii, urmând să asigure o interpretare unitară a legislației în raporturile dintre consumatori și instituțiile creditoare.

Editor : A.D.

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