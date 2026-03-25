Distribuitorii de carburanți avertizează Guvernul: plafonarea adaosului la 50% poate bloca piața și nu scade prețurile la pompă

Asociația Distribuitorilor de Produse Petroliere (ADPP) a trimis un memorandum Guvernului, în care avertizează că plafonarea adaosului comercial la 50%, prevăzută într-un proiect de Ordonanță de urgență privind criza pe piața petrolieră, poate duce la blocaje în aprovizionare, insolvențe în lanț și eliminarea unor operatori din piață, fără a reduce semnificativ prețurile la pompă. Distribuitorii cer modificarea măsurii și propun, în schimb, reducerea TVA, suspendarea unor taxe și limitarea adaosului la nivelul anului 2025.

Reprezentanții ADPP spun că obiectivul ordonanței este corect, însă măsurile propuse sunt greșite.

Potrivit acestora, intervenția directă a statului în mecanismele economiei de piață, în special prin limitarea adaosului comercial, nu garantează scăderea prețurilor la pompă. Din contră, aceasta poate crea un risc major de blocaj în lanțul de aprovizionare, cu un impact marginal asupra consumatorilor, dar unul sever asupra operatorilor economici.

Plafonarea adaosului la 50%, considerată periculoasă

Una dintre principalele prevederi criticate este limitarea adaosului comercial la cel mult 50% din media anului 2025.

ADPP susține că o astfel de reducere ar avea consecințe directe asupra funcționării pieței. În primul rând, adaosul comercial ar ajunge sub nivelul impozitului suplimentar pe cifra de afaceri, ceea ce ar forța distribuitorii să opereze în pierdere.

În plus, organizația avertizează că:

  1. ar apărea blocaje în lanțul de aprovizionare;
  2. concurența ar fi afectată prin eliminarea unor operatori care nu își mai pot susține activitatea;
  3. s-ar declanșa insolvențe în lanț, în special în rândul distribuitorilor angro și al stațiilor independente, multe dintre ele IMM-uri deja afectate de fiscalitatea ridicată;
  4. prețurile la pompă nu ar scădea semnificativ, impactul fiind unul marginal.

Propunerea industriei: limitare la nivelul din 2025, nu reducere drastică

În documentul de amendamente, ADPP propune modificarea prevederilor astfel încât adaosul comercial să fie limitat la maximum 100% din media anului 2025, nu la 50%.

Argumentul este că limitarea la nivelul anului anterior este suficientă pentru a preveni eventuale practici speculative, fără a destabiliza piața. În opinia distribuitorilor, concurența existentă este deja un mecanism eficient de control al prețurilor.

Pe lângă modificarea plafonului de adaos, ADPP solicită introducerea unor măsuri fiscale menite să reducă direct prețurile pentru consumatori:

  • reducerea TVA pentru benzină și motorină (propunere: 16%);
  • suspendarea impozitului suplimentar pentru companiile din sectorul petrolier;
  • amânarea aplicării prevederilor privind comercializarea angro de carburanți din OUG nr. 89/2025.

Potrivit organizației, fără o reducere reală a taxării, costul combustibililor va continua să crească, cu efecte în lanț asupra întregii economii.

Risc de blocaj în piață și creșteri de prețuri

Distribuitorii avertizează că anumite prevederi, coroborate cu proiectul de ordonanță, pot agrava situația. Printre acestea se numără interzicerea revânzării și obligația constituirii unor garanții de până la 5 milioane de lei pentru operatori. Aceste cerințe ar putea limita concurența și ar pune presiune suplimentară asupra prețurilor la pompă.

De asemenea, menținerea impozitului suplimentar în paralel cu reducerea adaosului comercial ar putea duce la eliminarea unui număr mare de operatori, care nu și-ar mai putea susține activitatea curentă.

