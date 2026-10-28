DNSC avertizează asupra fraudelor de Black Friday. Cum pot fi păcăliți cumpărătorii prin oferte false și mesaje despre colete

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Poliția Română și Asociația Română a Băncilor (ARB) avertizează asupra riscului de fraude online în perioada Black Friday și le recomandă cumpărătorilor să verifice cu atenție ofertele, mesajele privind livrarea coletelor și solicitările de plată, pentru a nu le oferi infractorilor acces la datele bancare sau la conturile personale.

Potrivit unui comunicat transmis miercuri, în cadrul proiectului național #SigurantaOnline, tentativele de fraudă pot începe de la o reclamă cu reduceri atractive pe rețelele sociale, un mesaj despre un colet care nu poate fi livrat sau o notificare privind o presupusă rambursare. Infractorii pot folosi numele și siglele unor magazine cunoscute, firme de curierat sau bănci pentru a-i convinge pe cumpărători să acceseze pagini false și să introducă informații personale sau bancare.

Riscul este mai mare în perioadele cu numeroase comenzi online, când un mesaj despre o problemă de livrare poate părea credibil. Autoritățile avertizează însă că simplul fapt că o persoană a comandat recent un produs nu înseamnă că mesajul primit provine de la comerciant sau de la firma de curierat.

„O reclamă care folosește numele și identitatea vizuală ale unui brand cunoscut poate conduce către un site fals. Înainte de a introduce date personale sau bancare, verificați adresa completă a site-ului, identitatea comerciantului și informațiile despre contact, livrare și retur. Accesați magazinul prin introducerea adresei cunoscute în browser sau prin aplicația oficială. Comparați prețurile și acordați timp verificărilor, mai ales când oferta este însoțită de presiunea de a plăti imediat. Prezența «https» indică o conexiune criptată, dar nu garantează că magazinul este legitim”, se arată în comunicat.

Ce trebuie să verifice românii înainte de a face o plată online

O atenție deosebită trebuie acordată și confirmării tranzacțiilor bancare. Înainte de aprobarea unei plăți în aplicația băncii, cumpărătorii trebuie să verifice suma și beneficiarul și să nu autorizeze operațiuni pe care nu le-au inițiat.

„Nu aprobați operațiuni pe care nu le-ați inițiat și nu comunicați altor persoane parolele de acces, codul PIN sau codurile de autorizare primite prin SMS ori în aplicație. Datele cardului trebuie introduse numai după verificarea comerciantului și a paginii de plată. O solicitare urgentă primită prin telefon, e-mail sau mesagerie nu este suficientă pentru a justifica efectuarea unei operațiuni bancare”, avertizează instituțiile implicate în campanie.

Aceleași verificări sunt necesare și după plasarea comenzilor. Mesajele care anunță colete blocate, adrese incomplete sau taxe suplimentare de livrare trebuie verificate direct pe site-ul ori în aplicația oficială a comerciantului sau a firmei de curierat, fără accesarea linkurilor primite prin SMS sau e-mail.

În cazul notificărilor care promit returnarea unor bani, cumpărătorii nu trebuie să comunice coduri de autorizare și nici să aprobe plăți pentru a primi o presupusă rambursare. Dacă există nelămuriri, comerciantul trebuie contactat prin datele oficiale de contact.

„Instrumentele de inteligență artificială pot fi folosite pentru a genera texte și materiale vizuale convingătoare. Absența greșelilor gramaticale, un logo familiar sau aspectul profesionist al unei pagini nu confirmă autenticitatea acesteia”, avertizează DNSC.

Ce trebuie să faci dacă ai fost victima unei fraude

Persoanele care au introdus date bancare pe un site suspect, au transmis coduri de securitate sau observă tranzacții necunoscute trebuie să contacteze imediat banca, prin canalele oficiale, pentru a limita eventualele pierderi.

Autoritățile recomandă și păstrarea mesajelor suspecte, a adreselor site-urilor, a capturilor de ecran și a dovezilor tranzacțiilor, deoarece acestea pot ajuta la investigarea fraudei.

„Dacă ați fost victima unei fraude, sesizați Poliția și notificați DNSC la numărul 1911 sau prin platforma https://pnrisc.dnsc.ro/”, se mai arată în comunicat.

Editor : A.D.