Florin Barbu, despre importurile de carne congelată: „Nu putem să o decongelăm și să o vindem drept proaspătă”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat joi că practica importului de carne congelată din Spania, decongelată ulterior în România și comercializată drept produs proaspăt, nu va mai fi permisă. Oficialul susține că astfel de situații au existat, însă legislația actuală permitea acest lucru.

„Nu putem aduce carne din Spania congelată, o decongelăm în România și o vindem proaspătă. Lucrul acesta nu se va mai întâmpla. S-a întâmplat așa ceva. Iar lucrul acesta nu se va mai întâmpla”, a afirmat ministrul, la DC News.

Suspiciuni pe lanțul de prețuri: de la fermă la raft

Florin Barbu a precizat că a avut o întâlnire cu reprezentanții sectorului suin din România, în contextul nemulțumirilor legate de diferențele mari de preț dintre poarta fermei și raftul magazinelor.

Potrivit ministrului, România a investit în dezvoltarea fermelor de reproducție, iar în următorii doi ani ar urma să producă suplimentar 1,5 milioane de porcine. Cu toate acestea, fermierii reclamă marje foarte mici de profit.

„Porcul din fermă pleacă de la fermierii români cu 4,8 lei kilogramul. Purcelul achiziționat pentru îngrășare costă 80 de euro. Fermierii au cheltuieli cu energia, cu alimentația, iar la final îl vând cu 85 de euro, adică un câștig de 5 euro. Carcasa se vinde în România cu 120 de euro, în timp ce media Uniunii Europene este de 160%. Cu toate acestea, carnea ajunge în retail la minimum 16-17 lei kilogramul”, a explicat ministrul.

În acest context, Barbu a anunțat că a solicitat intervenția Consiliul Concurenței pentru a analiza posibilele disfuncționalități de pe lanțul comercial.

„Pe acest lanț se întâmplă ceva”, a punctat el.

Carne congelată, vândută ca proaspătă

Ministrul Agriculturii a subliniat că practica nu reprezintă în prezent o infracțiune, întrucât cadrul legislativ permitea decongelarea și comercializarea cărnii fără mențiuni suplimentare.

„Am luat toate ordinele din 2002 până în prezent și le-am analizat cap-coadă, pentru că nu înțelegeam anumite aspecte. Vrei să aduci carne congelată din Spania? Foarte bine. O vinzi congelată. Dar nu pot să o decongelezi și să o vinzi drept proaspătă”, a spus acesta.

El a explicat că marile lanțuri comerciale evită să vândă carne congelată în cantități mari, deoarece consumatorii cumpără, în general, 1-1,5 kilograme, nu pachete de 5 kilograme: „Tot ce există congelat se va vinde congelat”.

Etichetare clară în restaurante și magazine

Florin Barbu a atras atenția și asupra sectorului HoReCa, unde, în opinia sa, consumatorii nu sunt informați corect cu privire la proveniența și procesarea produselor.

„Nu vi se pare normal că atunci când mergi într-un restaurant și vezi cotlet de porc, să fie specificat dacă este decongelat? Că acel cotlet nu este proaspăt și că a fost congelat?”, a declarat ministrul.

Acesta consideră că lipsa unor mențiuni clare privind produsele rezultate din decongelare reprezintă o practică comercială neloială, care afectează competitivitatea fermierilor români.

„Carnea congelată are un preț cu 30% mai mic decât cea proaspătă. Fermierii ies din abator cu carne proaspătă și nu pot fi competitivi cu ceea ce vine congelat, dacă nu există o diferențiere clară la raft sau în meniu”, a subliniat Barbu.

Acesta a concluzionat că reglementările privind etichetarea și comercializarea produselor din carne ar fi trebuit actualizate de instituțiile de control, pentru a proteja atât producătorii locali, cât și consumatorii.

