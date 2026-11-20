Fraudele door-to-door se numără printre schemele care îi expun cel mai mult pe vârstnici, în special pe cei care locuiesc singuri. Sub pretextul unor verificări, facturi restante, ajutoare sau reparații urgente, necunoscuții încearcă să obțină bani și documente personale ori să pătrundă în locuință. Pornind de la un caz semnalat redacției, Digi24.ro a solicitat informații de la PPC Energie, E.ON Energie România, Electrica Furnizare, ANRE și Poliția Română pentru a afla când pot veni în mod legitim agenții la domiciliul consumatorilor și cum poate fi recunoscută o posibilă fraudă.

Infractorii își adaptează poveștile în funcție de persoana pe care o abordează și se folosesc de numele unor instituții sau companii cunoscute pentru a câștiga încrederea victimei. Unii pretind că sunt angajați ai furnizorilor de electricitate, gaze sau apă și invocă verificarea contoarelor, existența unor datorii sau riscul întreruperii serviciului. Alții afirmă că reprezintă primăria, Casa de Pensii ori alte instituții și promit recalculări, ajutoare sau facilități.

Sunt folosite și pretexte precum efectuarea unor reparații urgente, vânzarea unor produse prezentate drept miraculoase, oferirea unei pomeni sau strângerea de fonduri. În alte situații, autorii se prezintă drept polițiști, curieri sau persoane trimise de rude.

Scopul poate fi obținerea directă a unor sume de bani, a datelor bancare sau a copiilor după actele de identitate. Uneori, pretextul este folosit pentru a intra în locuință, a distrage atenția victimei și a identifica locul în care aceasta își păstrează economiile și bunurile de valoare.

Poliția include printre metodele întâlnite în cazul vârstnicilor scheme precum „Pomana”, „Electrica”, „Ajutorul” sau „Bună ziua”. Autorii încearcă să creeze rapid o relație de încredere, să manipuleze emoțional victima și să obțină acces în locuință.

Cazul care a declanșat demersul Digi24.ro

Documentarea Digi24.ro a pornit de la o situație semnalată redacției. O persoană s-a prezentat la domiciliul unei femei în vârstă și a afirmat că reprezintă furnizorul său de energie electrică. I-a spus că are o factură restantă și i-a solicitat mai multe documente.

Pentru a afla dacă un asemenea demers poate fi legitim și pentru a înțelege procedurile folosite de companiile din energie, Digi24.ro a solicitat informații de la PPC Energie, E.ON Energie România și Electrica Furnizare. Întrebările au vizat motivele pentru care agenții pot veni la domiciliu, existența vizitelor neprogramate, documentele pe care le pot solicita, modalitatea de verificare a identității și procedura folosită pentru comunicarea restanțelor.

Digi24.ro a cerut și punctele de vedere ale Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) și Poliției Române privind semnalele unei posibile fraude, numărul cazurilor înregistrate și măsurile pe care trebuie să le ia o persoană care a predat deja documente sau bani.

Nici Poliția, nici ANRE nu pot indica însă amploarea exactă a fenomenului. Poliția înregistrează dosarele în funcție de infracțiunea sesizată, nu după metoda folosită de autor, iar ANRE nu clasifică separat petițiile referitoare la persoane care se prezintă în mod fals drept reprezentanți ai companiilor de energie.

Răspunsurile furnizorilor arată însă o regulă comună: companiile sau partenerii lor autorizați pot trimite agenți la domiciliu pentru prezentarea ofertelor și încheierea contractelor, dar nu pentru a anunța facturi restante, a recupera datorii sau a încasa bani.

În ce situații poate fi legitimă o vizită la domiciliu

PPC Energie, E.ON Energie România și Electrica Furnizare desfășoară, direct sau prin firme partenere, campanii comerciale din ușă în ușă. Agenții prezintă oferte de furnizare a energiei și, dacă persoana este interesată, o pot ajuta să încheie un contract.

Vizitele comerciale pot avea loc și fără o programare prealabilă. Prin urmare, simplul fapt că un agent apare neanunțat la ușă nu dovedește automat existența unei fraude. Consumatorul trebuie însă să verifice identitatea persoanei și să afle exact scopul vizitei înainte de a-i oferi documente.

În cazul PPC, agenții firmelor partenere pot prezenta oferte pentru furnizarea energiei și servicii de asistență pentru casă. Contractele pot fi încheiate pe suport fizic sau în format digital, după informarea clientului asupra condițiilor aplicabile.

Agentul trebuie să poarte legitimație și echipament cu însemnele PPC, precum tricou, vestă, șapcă sau geacă, să își declare identitatea și să explice motivul vizitei.

E.ON poate trimite echipe proprii sau ale partenerilor autorizați pentru prezentarea ofertelor de electricitate, gaze naturale și soluții energetice. Vizitele pot fi neprogramate și pot conduce la încheierea unui contract numai dacă persoana acceptă oferta.

Și campaniile Electrica Furnizare pot include vizite neanunțate la domiciliul potențialilor clienți, dar scopul acestora este exclusiv prezentarea ofertelor și contractarea serviciilor.

Agenții nu sunt trimiși pentru facturi restante

Cei trei furnizori consultați de Digi24.ro au precizat că agenții lor nu notifică datorii și nu încasează facturi la domiciliu.

„Agenții nu încasează facturi la domiciliul clienților sub nicio formă, nici prin mijloace digitale, nici în numerar. Dacă un client decide să accepte oferta și să-și schimbe furnizorul, operațiunea de schimbare a furnizorului nu presupune costuri pentru acesta”, au transmis reprezentanții PPC Energie.

PPC își informează clienții despre facturile restante prin e-mail, SMS și aplicația myPPC. Procedura este aceeași în cazul E.ON.

„Nici personalul E.ON Energie România, nici cel al partenerilor autorizați nu efectuează vizite la domiciliu pentru a înmâna facturi, a comunica restanțe sau a solicita documente în legătură cu facturi restante”, a precizat compania.

Notificările E.ON sunt transmise prin aplicația E.ON Myline, e-mail, SMS, apeluri automate ale asistentului virtual al companiei sau prin poștă. Informațiile despre sold și facturi pot fi verificate în aplicație și prin serviciul telefonic automat, la numerele 0265 200 900 și 0265 200 366.

Electrica Furnizare a explicat că agenții implicați în campaniile comerciale nu au acces la situația financiară a clienților și nu pot comunica informații despre eventualele datorii.

„Reprezentanții implicați în aceste campanii nu desfășoară activități de notificare a facturilor restante, recuperare a debitelor sau încasare a contravalorii facturilor. Instrumentele utilizate în activitatea lor permit exclusiv derularea procesului de contractare, fără posibilitatea de a consulta sau comunica informații privind situația financiară a clienților”, se arată în răspunsul transmis Digi24.ro.

Electrica transmite informațiile despre facturi, restanțe și termene de plată prin aplicația MyElectrica, e-mail sau corespondență poștală, în funcție de opțiunea clientului.

Așadar, o persoană care se prezintă la domiciliu în numele unui furnizor, invocă o restanță și solicită bani sau documente pentru achitarea acesteia nu urmează procedurile descrise de companiile consultate.

Când poate fi solicitat buletinul sau o factură

Actul de identitate și factura de energie pot fi solicitate în cadrul unei vizite comerciale legitime, dar numai dacă persoana dorește să accepte oferta și să încheie un contract.

În cazul E.ON, documentația de contractare poate include copia actului de identitate, cererea pentru încheierea contractului, declarația pe propria răspundere privind spațiul și o factură emisă de actualul furnizor. Documentația cuprinde și informarea privind prelucrarea datelor personale.

Agenții Electrica Furnizare pot solicita actul de identitate și copia unei facturi de energie electrică. Factura este folosită pentru identificarea locului de consum prin codul POD, nu pentru verificarea datoriilor.

În cazul PPC, agentul poate cere informații despre furnizorul actual și titularul contractului înainte de prezentarea ofertelor și încheierea unui nou contract, dacă persoana decide să îl accepte.

Consumatorii nu trebuie să predea acte doar pentru că persoana aflată la ușă invocă o restanță, actualizarea datelor sau verificarea contorului. Înaintea transmiterii oricărui document trebuie verificată identitatea agentului și confirmat scopul vizitei direct la companie.

Cum poate fi verificată identitatea agentului

PPC Energie recomandă solicitarea legitimației și verificarea identității agentului prin call-center, la numărul 021 9977. Orice comportament necorespunzător poate fi semnalat la același număr, prin formularul de contact al companiei sau într-un magazin PPC.

Pentru fiecare contract încheiat prin intermediul unui agent de teren, PPC efectuează ulterior un apel prin care verifică dacă interacțiunea s-a desfășurat potrivit regulilor și dacă respectivul client înțelege serviciul contractat. Abaterile pot atrage sancțiuni, inclusiv încetarea colaborării cu firma parteneră.

Agenții E.ON trebuie să prezinte o legitimație cu fotografie și un număr unic de identificare. Identitatea poate fi verificată la serviciul de relații cu clienții sau la numărul dedicat 0265 200 606.

„Dacă persoana nu se poate legitima sau solicită bani în numele E.ON, recomandăm clienților să sesizeze Poliția”, au transmis reprezentanții companiei.

Reprezentanții Electrica Furnizare trebuie să aibă legitimații de serviciu și elemente distinctive, precum veste, genți sau insigne cu însemnele companiei. Legitimația conține fotografia și numele complet, precum și un număr de telefon destinat verificării agentului.

Prin apelarea numărului înscris pe legitimație, consumatorul este direcționat către un operator Electrica Furnizare care îi poate confirma identitatea. Compania poate fi contactată și la numărul oficial 0244 406 006, prin aplicația MyElectrica, la adresa clienti@electricafurnizare.ro sau în centrele de relații cu clienții.

Pentru siguranță, verificarea trebuie făcută folosind numărul publicat pe factura oficială sau pe site-ul companiei, nu doar un număr oferit verbal de persoana aflată la ușă. Legitimația și hainele inscripționate nu sunt suficiente, deoarece pot fi imitate.

Furnizorul și distribuitorul au roluri diferite

ANRE atrage atenția că furnizorul și operatorul de distribuție nu au aceleași atribuții. Furnizorul încheie contractul și facturează energia, în timp ce distribuitorul administrează rețeaua și echipamentele de măsurare.

Reprezentanții distribuitorului pot veni la domiciliu pentru citirea sau verificarea contorului, efectuarea unor intervenții tehnice și realizarea altor lucrări specifice rețelei.

Reglementările ANRE nu stabilesc însă o procedură unică privind organizarea vizitelor comerciale, legitimarea agenților sau verificarea calității acestora. Autoritatea le recomandă consumatorilor să confirme direct la companie orice solicitare înainte de a pune la dispoziție documente, facturi sau contracte.

„Recomandăm clienților finali ca, înainte de a pune la dispoziția unor astfel de persoane documente personale, facturi, contracte sau de a efectua eventuale plăți, să verifice autenticitatea solicitărilor direct la furnizorul sau operatorul de distribuție în numele căruia acestea declară că acționează”, a transmis ANRE.

Eventualele fraude trebuie sesizate Poliției, în timp ce practicile comerciale înșelătoare pot fi reclamate Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Ce metode au fost reclamate de consumatori

Electrica Furnizare a primit în ultimii ani sesizări despre tentative de înșelăciune și practici comerciale înșelătoare, inclusiv cazuri în care persoane au pretins în mod fals că reprezintă compania.

Una dintre metode presupune invocarea riscului de întrerupere a energiei pentru a determina consumatorul să încheie urgent un contract cu alt furnizor. În alte cazuri au fost prezentate informații false privind situația financiară a companiei sau presupusa încetare a activității acesteia într-un anumit județ.

Unii consumatori au fost informați în mod fals că actualul contract a expirat și trebuie înlocuit imediat. Electrica precizează că expirarea unei oferte comerciale nu echivalează automat cu încetarea unui contract încheiat pe perioadă nedeterminată.

O altă metodă presupune solicitarea buletinului și a facturii sub pretextul actualizării datelor sau verificării contorului. Consumatorului îi sunt prezentate apoi spre semnare documente care reprezintă, în realitate, un contract cu alt furnizor.

Compania a primit și sesizări privind mesaje SMS care solicitau plata unor facturi prin accesarea unor linkuri suspecte.

E.ON precizează că în 2025 și în 2026, până la data răspunsului transmis Digi24.ro, nu i-au fost semnalate cazuri în care persoane să fi încasat la domiciliul clienților, în numele companiei, bani pentru facturi restante. Au existat însă asemenea situații în trecut.

În august 2026, E.ON și-a avertizat clienții cu privire la o campanie de phishing prin care persoane neautorizate foloseau numele și identitatea vizuală ale companiei. E-mailurile aveau subiectul „Factura neachitată" și îi îndemnau pe destinatari să achite rapid o presupusă datorie prin accesarea unui link fraudulos.

Care sunt semnalele de alarmă

Poliția Română indică printre principalele semnale de alarmă exercitarea de presiuni, crearea unei false urgențe și solicitarea documentelor care conțin date personale sau bancare. O vizită neanunțată trebuie tratată cu prudență, dar nu reprezintă singură dovada unei fraude, deoarece furnizorii au confirmat că anumite campanii comerciale legitime pot avea loc fără programare.

Consumatorul ar trebui să devină suspicios dacă persoana:

refuză să prezinte legitimația sau împiedică verificarea acesteia;

invocă o factură restantă și solicită bani la domiciliu;

amenință cu întreruperea imediată a energiei;

insistă ca documentele să fie semnate pe loc;

solicită date bancare, parole, coduri primite prin SMS sau informații despre card;

cere copii ale actelor fără să explice clar scopul;

nu îi permite consumatorului să citească integral oferta și contractul;

cere acces în locuință fără existența unui motiv tehnic confirmat;

susține că schimbarea furnizorului presupune achitarea unei taxe.

Poliția avertizează că o copie a actului de identitate poate fi folosită pentru crearea unor conturi false pe platforme online sau pentru contractarea unor credite în numele victimei.

Ce trebuie făcut dacă au fost deja predate documentele

Persoana care a oferit deja documente, date personale sau bani trebuie să contacteze imediat compania în numele căreia necunoscutul a pretins că acționează. Furnizorul poate verifica dacă au fost inițiate contracte, schimbări de furnizor sau modificări ale datelor clientului.

Dacă există suspiciunea unei fraude, trebuie sesizată cât mai repede cea mai apropiată unitate de Poliție. Sesizarea poate fi trimisă și prin canalele oficiale de petiționare, însă acestea nu înlocuiesc apelarea numărului 112 într-o situație de urgență.

Dacă au fost comunicate informații bancare sau au apărut operațiuni suspecte, trebuie contactată imediat banca pentru blocarea instrumentelor de plată.

Poliția recomandă păstrarea tuturor dovezilor: documente semnate, chitanțe, mesaje, numere de telefon și corespondență, precum și informații privind data, locul și împrejurările întâlnirii. Pot fi utile inclusiv detalii despre fizionomia, vestimentația sau semnele particulare ale persoanei.

Vârstnicii, mai ales cei care locuiesc singuri, sunt sfătuiți să nu permită accesul necunoscuților înainte de verificare și să solicite sprijinul unei rude sau al unei persoane de încredere.