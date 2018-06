Fribourg Capital: Piața rezidențială intră in criză în curând

Președintele companiei de investiții Fribourg Capital spune că va urma o criză, cel puțin pe piața proiectelor imobiliare, care însă nu va fi atât de bruscă ca cea din 2008. Semnele se vor simți la finele acestui an.

Cât privește piața proiectelor office aici semnele vor fi vizibile anul viitor. ”Vine criza. Este deja. Noi nu o vedem. Cu câteva săptămâni în urmă am fost invitat şi am nimerit absolut accidental la o întâlnire a celor care dezvoltă imobiliare rezidenţial şi am avut impresia că am nimerit la o şedinţă a alcoolicilor anonimi care se convingeau unul pe altul cât de fantastică este piaţa din imobiliare, cum va creşte şi că avem necesitate şi că salariile cresc, veniturile cresc şi aşa mai departe. Mi-am dat seama că trebuie urgent închisă tema imobiliară. Partea de rezidenţiale, din analiza mea, dă semnale de oboseală şi va fi prima victimă. Nu va fi ca în 2008 sau 2010, va fi mai degrabă un soft landing. Lucrurile se vor întâmpla până la sfârşitul anului acesta. Al doilea sector care este pasibil de aterizare soft este partea de office şi lucrurile se vor întâmpla într-o perspectivă de un an sau un an şi jumătate şi după aceea merge industria şi aşa mai departe", a spus Ion Sturza, potrivit Agerpres.ro.

Acesta a afirmat că atunci investitorii trebuie să aibă o viziune pe termen lung, cu o parte de finanţare foarte solidă şi să nu depindă nici de banii cumpărătorului şi nici de cei ai băncilor.

De asemenea, preşedintele companiei de investiţii susţine că sectorul imobiliar este atât de sensibil că şi o modificare de 5% a preţului poate să afecteze semnificativ profitabilitatea unui proiect.

Preţurile locuinţelor pe segmentul locuinţelor noi a crescut în primul trimestru al anului 2018 cu doar 1,4% la nivel naţional şi cu 0,7% pe Bucureşti, piaţa imobiliară rezidenţială din România intrând într-o fază de încetinire treptată a creşterii preţurilor, conform unui studiu de profil.