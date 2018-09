Centura Capitalei, o nouă dispută între Gabriela Firea și Guvern

Primarului Gabriela Firea i se spune că dacă i se va transfera la Primărie Centura Capitalei se vor pierde fonduri europene.

Compania de Drumuri (CNAIR) nu a făcut nicio cerere pentru fonduri şi nici nu poate fi făcută prea curând pentru că Centura nu are cadastru şi nu a fost intabulată, contraatacă aceasta, potrivit News.ro.

Primarul Capitalei Gabriela Firea acuză Guvernul că a minţit în legătură cu Centura Capitalei, spunând că, deşi i s-a spus că s-ar pierde fonduri europene dacă acest obiectiv va fi transferat de la CNAIR la municipalitate, Guvernul nici măcar nu a făcut cerere pentru obţinerea acestor fonduri. Firea a mai spus că această cerere nici nu poate fi făcută prea curând, pentru că Centura nu are nici cadastru, nici intabulare.

"Reamintesc că în 27 de ani, Guvernul nu a finalizat nici măcar jumătate din lucrările la Centura Capitalei, lucrările sunt undeva la 37 la sută. Din 74 de kilometri sunt finalizaţi circa 28 de kilometri. Şi atunci ne întrebăm câţi ani le mai trebuie pentru a extinde la patru benzi Centura? Din prima zi ca primar am transmis solicitarea şi inclusiv decizia din CGMB de a se transfera de la CNAIR către PMB acest obiectiv de investiţii. Prima dată mi s-a spus că nu. Din ce motiv? Pentru că s-ar pierde fondurile europene. Am fost personal la Bruxelles, am primit şi în scris, că este o dezinformare, pentru că fondurile nu se acordă instituţiei, ci proiectului. Al doilea motiv inventat a fost că nu pot fi transferate contractele. Am venit cu explicaţii şi pentru această motivaţie”, a declarat primarul Capitalei Gabriela Firea, la începutul şedinţei de Consiliu General.

Ea a mai spus că Executivul nici măcar nu a făcut cerere pentru obţinerea fondurilor europene, iar dosarul pentru obţinerea banilor nici nu poate fi depus prea curând pentru că Centura Capitalei nu are cadastru şi nici intabulare.

"Puteţi să credeţi că până acum Guvernul prin CNAIR nu a făcut nicio cerere de atragere a fondurilor europene pentru Centura? Mi se spunea că dacă se transferă la PMB se pierd fonduri. Care fonduri? Că nu avem nicio cerere şi nici nu poate fi depusă prea curând pentru că centura nu are cadastru şi nu a fost intabulată. Am aflat curând, că am cercetat. Ne-am oferit ajutorul la realizarea cadastrului şi intabulării”, a explicat Firea.

Primarul Capitalei a adăugat că ultima explicaţie care i-a fost oferită a fost că municipalitatea nu ar avea drept juridic pentru administrarea Centurii, însă a contrazis această afirmaţie.

"Ultima dezinformare şi consider că e şi cea mai gravă, aflată de la un membru al cabinetului care nici măcar nu e responsabil pentru acest obiectiv, este că de fapt nu există posibilitatea juridică ca municipalitatea să administreze Centura. Voi transmite o copie a legii care spune negru pe alb ceea ce credeam că se cunoaşte, că orice UAT, orice primărie adică, poate să deţină şi în proprietate şi în administrare bunuri, terenuri, alte obiective şi nu există nicio interdicţie. Chiar noi deţinem acum ori în proprietate, ori în administrare, mai multe obiective. Trei minciuni s-au spus. O aştept cu mare interes pe a patra”, a conchis Firea.

În luna aprilie, CNAIR anunţa că a încheiat un protocol cu Primăria Capitalei, care vizează obiectivele de dezvoltare ale Bucureştiului.

În mai, Lucian Şova spunea că Primăria Capitalei are "mai mult entuziasm” decât Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru a administra Centura Bucureştiului. Întrebat atunci dacă este necesară trecerea Centurii în administrarea municipalităţii, că nu ar trebui să se interzică discutarea pe acest subiect "doar de dragul” ca Centura Capitalei să fie în administrarea CNAIR.

Centura Capitalei este un drum național cu indicativul CB (DNCB) cu o lungime de 72 de kilometri aflat în subordinea Direcției Regionale Drumuri și Poduri București, în subordinea CNAIR.

