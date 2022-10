Haos la calculul facturilor la energie. ANRE: În februarie 2023, consumatorilor li se vor restitui banii plătiți în plus

În Ordonanța 27 care stabilește tarifele la energia electrică pentru anul 2022 există o prevedere care permite ca acelor consumatori care fac economii în acest an față de 2021 și se încadrează în noile plafoane, să li se restituie în februarie 2023 sumele plătite în plus, a declarat marți seara la Digi24 vicepreședintele ANRE, Zoltan Nagy-Bege.

Formula de calcul pentru plafoanele la energie electrică va fi din nou modificată. Ordonanța din energie le dă bătăi de cap celor de la putere. PSD, PNL și UDMR se pregătesc să modifice încă o dată proiectul care este deja în vigoare de la 1 septembrie. S-au iscat controverse în legătură cu raportarea la consumul mediu de anul trecut, în funcție de care se calculează tariful. Ministrul energiei, după discuții politice, a dat vina pe ANRE, care ar fi făcut această propunere. Zoltan Nagy-Bege, vicepreședinte ANRE, a confirmat marți seară la Digi24 că instituția pe care o conduce a fost de acord cu această variantă, a raportării la consumul de anul trecut, considerând-o cea mai simplă și mai clară variantă din punctul de vedere al al furnizorului și al clientului. El a explicat de ce:

„Anul 2021 este închis și vă pot da niște cifre concrete. În acest moment, din aproximativ 9 milioane de consumatori casnici, în baza consumului de anul trecut, 5 milioane se încadrează în prima categorie, cu un consum mediu lunar până în 100 kilowați oră. Aproximativ 3,2 - 3,3 milioane se încadrează în a doua categorie, consum între 100 și 300 kWh, și sunt 500.000 - 600.000 de gospodării care au avut consum mediu lunar peste 300 în anul 2021. Deci, acești clienți știu foarte clar de care plafon beneficiază sau nu beneficiază”, a arătat Zoltan Nagy-Bege.

„În aceeași Ordonanță 27 există o prevedere care spune că după ce închidem anul 2022, dacă o anumită categorie și-a redus consumul și se încadrează în altă categorie - deci nu a beneficiat de plafon pentru consumul din 2022, pentru că a avut un consum de peste 300 de kilowați oră în 2021, dar și-a redus consumul în 2022 și a coborât sub 300 de kWh - în baza consumului din 2022, în februarie 2023 va primi banii plătiți în plus. Vor fi restituite de către furnizori. Există prevedere”, a spus la Digi24 Zoltan Nagy-Bege, vicepreședinte ANRE.

Explicații despre plafonul de 255 de kWh

„Deci ordonanța de urgență spune foarte clar: cei care în anul 2021 au avut un consum între 100 și 300 de kilowați oră beneficiază de plafonul de 80 de bani. E adevărat că de la 1 septembrie ei beneficiază doar pentru primii 255 de kilowați oră consumați lunar în 2022, de fapt între perioada septembrie-decembrie, dar pentru primii 255 vor beneficia cei care anul trecut au fost în marja 100-300”, a menționat oficialul.

Într-adevăr, ordonanța prevede că preţul final plafonat facturat de către furnizorii de energie electrică este de maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum este cuprins între 0 - 100 KWh inclusiv și de maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a fost între 100,01 - 300 kWh, pentru un consum lunar care este de maximum 255 kWh. Consumul de energie electrică ce depășeste 255KWh /luna se facturează la preț întreg.

„Senatul vine cu o propunere interesantă și corectă, aș spune eu. Păstrează și criteriul consumului anului trecut, deci aceleași marje, și știm clar că uite, sunt 5 milioane în prima categorie care vor beneficia, sunt 3.200 000 în a doua categorie și sunt 500.000 care nu beneficiază. Senatul completează și spune în felul următor: în plus față de cei cele trei categorii, cei care anul acesta se încadrează în anumite tranșe de consum 0-100, 100-300, vor beneficia și ei. Mi se pare o modificare binevenită care corectează în cazul celor care anul trecut, din diverse cauze, nu au avut un consum relevant - ori au consumat foarte mult, ori au consumat foarte puțin, ori nu au consumat, nu s-au încadrat în nicio categorie. Eu sunt absolut de acord cu această modificare, este o schimbare pozitivă”, a spus vicepreședintele ANRE.

Ce se întâmplă dacă schimbi furnizorul?

Ce se întâmplă în cazul în care cineva, în perioada aceasta, își schimbă furnizorul? Ar trebui să primească un rest de plată în februarie 2023 pentru niște consumuri pe care le-a făcut cu un alt furnizor. Cum se va întâmpla? a fost întrebat Zoltan Nagy-Bege.

Oficialul ANRE a explicat că istoricul de consum se înregistrează la distribuitor, iar din acest punct de vedere, nu se schimbă nimic. „Consumatorul are același distribuitor, care trebuie să spună care este consumul lui mediu și, în cazul în care are bani de primit înapoi, va primi înapoi proporțional de la fiecare dintre cei doi furnizori. Diferența va fi că, dacă varianta Senatului se aprobă și se va aplica, de exemplu, de la 1 noiembrie, din acel moment, după 1 noiembrie, nu mai e cazul să restitui nimic, pentru că va fi în funcție de consumul lunar și dacă consumul lunar coboară deja, nu va plăti un preț net plafonat”, a spus Bege.

„Dar tariful se va stabili în funcție de consumul lunii respective. Dacă varianta Senatului se aplică și se aplică, să spunem, de la 1 noiembrie și în noiembrie, un consumator va consuma 290 de kilowați oră, în condițiile în care anul trecut a avut un consum de peste 300 de kilowați oră, acel consumator, pentru primii 255 de kWh va plăti plafonul de 0,8 lei pe kilowatt oră și pentru diferența până la 290 va plăti în contextul pieței”, a exemplificat vicepreședintele ANRE.

Consumatorii care își încălzesc casa exclusiv cu energie electrică ies în pagubă

Există oameni care nu sunt bogați, care nu au case mari, dar care, din motive care țin de infrastructura zonei în care locuiesc, se încălzesc cu electricitate. Oamenii ăștia nu se vor încadra în cei 300 kWh, nu s-au încadrat nici anul trecut, nu se vor încadra nici anul acesta. Pentru ei care e soluția? a mai fost întrebat Zoltan Nagy-Bege.

„Foarte probabil, oricât de mic ar fi un apartament sau o casă, dacă se încălzește cu energie electrică, e foarte puțin probabil să se încadreze în această medie de 300 de kilowați oră, cu toate că până la urmă, pentru această categorie grosul consumului este în perioada de iarnă. Dar este foarte puțin probabil ca cineva să se încadreze și nedreptatea este faptul că un consumator care e racordat la rețeaua de gaze și la rețeaua de energie electrică, s-ar putea să beneficieze de ambele plafoane. Unul în care nu are acces la rețeaua de gaze și e forțat de împrejurări să încălzească cu energie electrică nu beneficiază de niciunul dintre plafoane”, a recunoscut oficialul ANRE.

El spune că trebuie analizat dacă aceste categorii de consumatori nu cumva se încadrează în categoria de consumatori vulnerabili. „Primăriile sunt cele care asigură un anumit sprijin pentru această categorie de consumatori vulnerabili. La primării se depun solicitările pentru ajutoare pentru consumatorii vulnerabili”, a subliniat Zoltan Nagy-Bege.

Cum se va proceda în cazul familiilor cu mai mulți copii

S-a iscat foarte multă tevatură și în legătură cu niște modificări aduse la Senat cu privire la numărul de copii dintr-o familie, în legătură cu existența unui student care are până în 26 de ani și așa mai departe. Furnizorii s-au plâns imediat că e complicat pentru ei.

Tocmai de aceea, Zoltan Nagy-Bege spune că ANRE va propune în Camera Deputaților o completare pentru această categorie, pentru că în acest moment furnizorii nu pot să identifice câți copii are o familie. „Este clar că nu au cum să identifice gospodăriile, familiile care sunt în această situație de a avea minimum trei copii care încă studiază. Și o completare la textul ordonanței, în sensul că pe bază de declarație pe propria răspundere, plus documente justificative de la unitatea de învățământ la care sunt încadrați copiii, cred că va clarifica lucrurile. Trebuie depusă această cerere la furnizor și nu știu, se aplică prevederea în luna imediat următoare după depunerea documentelor sau chiar începând cu luna în care se depun aceste documente”, a precizat vicepreședintele ANRE.

Dificultăți financiare pentru furnizori

Există furnizori în dificultate financiară din cauza acestor modificări legislative complicate, dese, neprevizibile și așa mai departe. Există furnizori care i-ar putea pune pe consumatori în dificultate? a fost întrebat vicepreședintele ANRE.

„Probabil întrebarea ar trebui pusă invers. E posibil ca în aceste condiții, mai toți furnizorii să întâmpine niște dificultăți financiare. Dar există soluții”, spune, optimist, Zoltan Nagy-Bege.

El a explicat că solicitările de verificare a sumelor de plată vin la ANRE. „În acest moment, pe baza Ordonanței 27, de la 1 aprilie încoace, am primit aproximativ 270 de cereri de verificare a sumelor. Am verificat aproximativ 70-80 la sută dintre ele, deci 180 de dosare deja sunt soluționate la nivelul Autorității și au fost trimise mai departe către Ministerul Energiei sau Ministerul Muncii - la Ministerul Energiei pentru consumul non-casnic, la Ministerul Muncii, de fapt, la ANPIS, pentru consumul casnic. Valoarea totală este de peste 2,2 miliarde de lei și sper ca cele două ministere, cu oarece celeritate, să facă și plățile. Deci, la noi, în medie, o solicitare de verificare a documentelor nu stă mai mult de 4-5 zile. Suntem cât de cât operativi și dacă aceste plăți devin constante, foarte probabil ca probleme financiare ale furnizorilor să se reducă. M-ați întrebat de dificultățile financiare din cauza ordonanței. Din cauza ordonanței, dificultăți financiare au doar din cauza unor unor eventuale întârzieri la plată. Aceste întârzieri se pot reduce. Au fost întârzieri, am recuperat foarte mult. Se pot reduce. Până la urmă, dacă aceste plăți se fac, marea problemă a furnizorilor se rezolvă”, consideră Zoltan Nagy-Bege.

Editor : Luana Pavaluca