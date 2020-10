Iancu Guda: „Banii trebuie să circule în economie și să muncească pentru noi, nu invers!”

Iancu Guda ne dă întâlnire la „Banii în mișcare”, rubrica de economie pe înțelesul tuturor. De luni până vineri, de la 14:30, 17:30, 20:30, în pastile de câte cinci minute, el reușește să explice diverse subiecte din viața de zi cu zi într-un limbaj cât mai accesibil tuturor. Duminică, de la 20:30, Iancu ne așteaptă cu o emisiune sinteză, unde sunt reluate toate edițiile din săptămâna respectivă. Experiența de peste 15 ani în domeniul finanțelor îl ajută pe Iancu Guda să identifice și să explice situațiile cât mai simplu, evitând termenii economici greoi pentru mulți dintre români. Pentru a structura cât mai bine informația, rubrica „Banii în mișcare” este împărțită astfel: în săptămânile impare vor fi abordate subiecte de înțelepciune financiară pentru toți românii (finanțe personale), iar cele impare vor fi dedicate antreprenorilor și vor fi arătate cele mai bune tehnici de dezvoltare a unui business de succes (finanțele afacerii).

1. De unde interesul față de domeniul economic și cum se explică opțiunea pentru această abordare „didactică”, explicativă a economiei?

IancuGuda: Când eram la grădiniță am descoperit traforajul și am zis că, atunci când o să fiu mare, o să fiu tâmplar, precum tata. Apoi, în clasele primare, eram convins că o să fiu marinar, copilărind în Medgidia și fiind aproape de mare. Ulterior, am descoperit geometria (una din marile mele pasiuni) și eram hotărât să mă fac arhitect. Totuși, de-abia în perioada liceului mi-am descoperit cea mai mare pasiune, respectiv economia. Atunci am ales ASE-ul, la care am intrat cu notă maximă la nivel național, iar mai departe am absolvit DOFIN (Școala Doctorală de Finanțe Bănci), cel mai recunoscut certificat financiar la nivel global (CFA) și EMBA Sheffield, pe care l-am terminat cu distincție.

Abordarea „didactică” a economiei provine din exigența abordării științifice

Cu siguranță, abordarea „didactică” a economiei provine din exigența abordării științifice acumulate pe parcursul multiplelor certificări, precum și din experiența de lector universitar la ASE – FABIZ (unde predau în limba engleză cursul de Risk Management la IMBA, Internațional Master of Business Administration) și trainer la IBR (Institutul Bancar Român, unde predau analiză financiară, evaluarea afacerilor și bugetarea capitalului). Sunt pasionat de finanțe corporative, motiv pentru care am scris două cărți, ambele devenite best sellers (cel mai bine vândute cărți de analiză financiară scrise vreodată de un autor român): De Ce Eșuează Companiile? și Economia în vremea coronavirusului.



Aproape 90% din avuția populației României este blocată în imobiliare și depozite bancare

2. Este evident că educația financiară nu a fost și nu este nici acum pe radarul de interese ale concetățenilor noștri. Totuși, de ce se discută atât de mult acum despre educația financiară/economică? Este un trend, o necesitate, o nevoie amplificată de criza sanitară?

IancuGuda: Fără o educație financiară solidă a populației și antreprenorilor, orice țară rămâne mică. Studiile de specialitate confirmă că există o legătură directă între educația financiară și nivelul de trai al țărilor. România înregistrează un PIB pe cap de locuitor de aproximativ 12.000 USD, ceea ce ne plasează la granița între țările sărace și cele bogate. Este clar că, privind către viitor, putem accelera în jumătatea țărilor bogate doar prin creșterea educației financiare a populației. Principalul motiv este datorat deciziilor financiare mai înțelepte pe care oamenii le pot lua, ceea ce duce la exploatarea oportunităților. Spre exemplu, aproape 90% din avuția populației României este blocată în imobiliare și depozite bancare, în condițiile în care media europeană este de 65%, iar în SUA - doar 33%. Dacă populația va debloca acești bani pentru investiții diversificate în obligațiuni și piață de capital, atunci mediul de afaceri național va crește exponențial. Avem foarte mult de recuperat față de restul țărilor din Uniunea Europeană: România are cel mai scăzut grad de alfabetizare financiară a populației și cel mai mic număr de de companii la 1.000 de locuitori, doar 23. Prin emisiunea „Banii în mișcare” ne dorim să contribuim la dezvoltarea unui mediu de afaceri competitiv și a unei populații responsabile care să ia decizii financiare înțelepte în viața personală și de familie. Aceasta este misiunea proiectului!

Capitalul uman și inteligența rezolvă probleme și produc averi

3. Suntem, practic, în plina criză. Daca suntem manageri, la ce anume trebuie să fim atenți? Dar daca suntem simpli angajați într-o companie privată, care ar trebui să fie preocupările noastre vizavi de aceasta criză?

IancuGuda: În perioade de criză antreprenorii și managerii trebuie să fie atenți în primul rând la situația trezoreriei firmei și să evite situațiile de blocaj. Viitorul este incert, mai ales în situații de criză. Pur și simplu, este foarte greu să știm ce se va întâmpla mâine, mai ales peste o lună. Atunci, cum putem transmite încredere angajaților, băncilor sau partenerilor de afaceri? Singura soluție este să pregătești scenarii și planurile de acțiune aferente. Astfel, chiar dacă nu știi sigur ce se va întâmpla concret, ești pregătit deja pentru cele mai PROBABILE situații. Antreprenorii trebuie să construiască o hartă a riscurilor și să prioritizeze soluțiile pentru riscurile cu probabilitatea cea mai ridicată de a avea impactul negativ cel mai mare. Cel mai bun plan de evacuare se construiește și se exersează înainte de incediu, nu în mijlocul flăcărilor. Din perspectiva angajaților, nu pot să insist decât asupra celui mai important sfat care trebuie aplicat mereu, de fiecare dintre noi: să investească permanent în educația lor. Capitalul uman și inteligența rezolvă probleme și produc averi. Banii câștigați fără inteligență financiară se duc repede, iar lipsa competențelor profesionale desăvârșite limitează alternativele și capacitatea de a face bani.

Unul dintre obiectivele emisiunii „Banii în mișcare”: ne adresăm tuturor românilor

4. „Banii în mișcare” este o emisiune aplicată pe problemele de zi cu zi alte tuturor. Cum găsești subiectele cele mai importante pentru cât mai mulți dintre români?

IancuGuda: Nu le caut ca să le găsesc. Pur și simplu sunt în jurul nostru, în viață noastră, a tuturor, ne lovim de ele în fiecare zi. Încerc să mă gândesc la toate preocupările de natură financiară pe care oamenii și companiile le au. Provocarea principală nu este găsirea subiectelor, ci cum reușesc să le explic pe limbajul tuturor. Unul dintre obiectivele principale ale emisiunii „Banii în mișcare” este să ne adresăm tuturor românilor, în special celor care au un nivel redus al educației financiare (4 din 5 români, conform unui studiu realizat de agenția Standard&Poors privind nivelul educației financiare). Fie că vorbim despre imobiliare, achiziția unei mașini, plata taxelor, interacțiunea cu băncile sau companiile de asigurări, înțelegerea universului de investiții și diversificare financiară, educația financiară pentru copii sau bugetarea cheltuielilor, toate acestea sunt subiecte de care toți ar trebui să fim preocupați. În ceea ce privește subiectele adresate antreprenorilor, experiența de peste 15 ani în mediul privat mă ajută enorm.

Una din cele mai mari înțelepciuni în viață este să înveți din greșelile altora

Am lucrat și lucrez în continuare în domeniul managementului riscului de credit comercial în business, fiind responsabil pentru dezvoltarea liniilor de servicii la Coface, o multinațională activă în România de peste 25 de ani. Pe parcursul experienței mele am întâlnit personal peste 1.000 de antreprenori care s-au aflat în diverse situații dificile și blocaje financiare. De asemenea, am analizat toate companiile care au intrat în insolvențe în ultimul deceniu. Pur și simplu am învățat din practică greșelile făcute de oameni de afaceri care au eșuat și vreau să împărtășesc învățămintele cât mai multor antreprenori. Una din cele mai mari înțelepciuni în viață este să înveți din greșelile altora.

5. Cum ai resimțit trecerea de la statutul de invitat la televiziune la cel de prezentator și realizator de emisiune TV, la Digi24?

IancuGuda: Trecerea a fost foarte ușoară. În calitate de Președinte al Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România, în ultimii 4 ani am fost invitat de sute de ori la toate televiziunile din România pentru dezbateri pe subiecte economice sau întrebări scurte înregistrate pe sincron. Deci, eram deja foarte obișnuit cu platourile de televiziune. :) Singura schimbare importantă pe care o resimt în calitate de realizator de emisiune este că eu decid singur subiectele pe care să le abordez. A, și mai este ceva: faptul că vorbesc singur în fața unei camere de filmare. La început mi s-a părut foarte ciudat, pentru că eram și sunt obișnuit cu dezbaterile live pe subiecte economice, alături de mai mulți invitați. Încet-încet m-am acomodat și cu filmările realizate singur în platou ... pentru că mi-am dat seama că nu sunt singur. Mesajul meu ajunge la sute de mii de români!

Investiți permanent în educația voastră

6. Un mesaj pentru telespectatorii „Banii în mișcare”

IancuGuda: Un mesaj simplu, greu de implementat în viața de zi cu zi, dar promit că o să merite: Educația financiară nu este despre bani, este despre viață, decizii, obiceiuri și viziune pe termen lung. Cei care vor să se îmbogățească repede, de obicei, rămân săraci toată viața. Investiți permanent în educația voastră, economisiți cât mai devreme în viață și investiți cât mai diversificat. Independența financiară se dobândește cu răbdare și pe termen lung. Banii trebuie să circule în economie și să muncească pentru noi, nu invers!